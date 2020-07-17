Экономика
КоммерсантъMastercard изменит правила конвертации валют
Международная платежная система Mastercard c 11 августа при оплате покупок картами в евро или долларах будет конвертировать списание по курсу в день проведения операции, сообщает РБК со ссылкой на бюллетень платежной системы.
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Международная платежная система Mastercard с 11 августа начнет проводить конвертации валют по картам в евро и долларах в день проведения операции. Об этом говорится в бюллетене платежной системы от 16 июня, который она разослала российским банкам.РБК00:00
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