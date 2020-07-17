Международная платежная система Mastercard с 11 августа начнет проводить конвертации валют по картам в евро и долларах в день проведения операции. Об этом говорится в бюллетене платежной системы от 16 июня, который она разослала российским банкам.

с чего всё началось

Международная платежная система Mastercard c 11 августа при оплате покупок картами в евро или долларах будет конвертировать списание по курсу в день проведения операции, сообщает РБК со ссылкой на бюллетень платежной системы.

Здоровье Еще четыре столичных стационара возобновили прием плановых пациентов 65 процентов московских КТ-центров вернулись к плановому приему пациентов Узнать больше о профилактике коронавируса и методах борьбы с заболеванием можно в спецпроекте mos.ru. 1

Общество В Уфе открыли крупнейшее производство узлов вертолетных двигателей Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) открыла в Уфе крупнейший в стране центр по производству узлов вертолетных двигателей на базе "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение" ("ОДК-УМПО"), передает корреспондент РИА Новости с церемонии открытия.

Религия В Екатеринбурге почтили память Николая II и его семьи крестным ходом В Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля состоялся традиционный Царский крестный ход в память о гибели последнего русского императора Николая II и его семьи. 130

Шоу-бизнес Киркоров высказался об отношениях с Пугачевой Певец Филипп Киркоров рассказал об отношениях с бывшей женой Аллой Пугачевой.

Общество В России заявили о стадии угасания эпидемии коронавируса В настоящее время страна находится на стадии угасания эпидемии, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в беседе с РИА Новости. 230

Авто Правительство РФ установило новые правила продажи красивых автономеров Платить пошлину придется только при оформлении сделки купли-продажи автомобиля и лишь в тех случаях, когда собственник хочет оставить за собой номер или покупатель планирует приобрести машину вместе с "красивым" номером. 52

Здоровье Онколог назвал симптом, который пациенты часто принимают за гастрит Стало известно, что врач-онколог и хирург Иван Карасев рассказал на своей странице в социальной сети о том, какими сложностями обладают диагностика и проявление язвы желудка. 9

Общество Россияне рассказали, как самоизоляция изменила отношения в семье Почти каждый пятый россиянин заявил о том, что отношения с супругом ухудшились во время режима самоизоляции из-за коронавирусной инфекции, сообщает RT со ссылкой на исследование Аналитического центра НАФИ.

Происшествия Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов. 2K

Здоровье В Тамбовской области разрешили работу зоопарков и спортивных школ В постановление о дополнительных мерах по снижению рисков распространения коронавируса в Тамбовской области внесли изменения.

Финансы Рублю предсказали резкое укрепление к осени Есть возможности для укрепления курса рубля в третьем квартале к осени – "потенциально до уровня 65 рубля за доллар", – отмечают экономисты банка Наталия Орлова и Анна Киюцевская. 457

Армия и оружие Китайская пресса: Польша сама втягивает себя в бурю противостояния США и России В китайской прессе реагируют на польское предложение к США о размещении существенной части выводимого из Германии американского военного контингента.