Экономика

BFM.ruBFM.ruMastercard повысила лимит, разрешающий платить без ПИН-кода

Платежная система Mastercard увеличила лимит, позволяющий оплачивать покупки без ПИН-кода до 5 тысяч рублей вместо 1 тысячи рублей, как было раньше, сообщает РБК. Впрочем, окончательное решение по этому вопросу остается за самими банками.
Читать в источнике
Комментировать16
с чего всё началось

Mastercard увеличила лимит по покупкам без ПИН-кода на фоне пандемии

Промсвязьбанк (ПСБ) и банк «Русский стандарт» настроят свои эквайринговые сети, чтобы проводить бесконтактные операции до 5 тыс. руб. без введения ПИН-кода, рассказали их представители, Райффайзенбанк также последует рекомендациям.
РБК05:16

Подробнее о событии

Оператор системы «Мир» прокомментировал возможный рост лимита по покупкам без ПИН-кода

ТАСС08:00

РБК: Mastercard рекомендовала повысить предельную сумму покупок без пин-кода до 5 тыс. руб

Коммерсантъ07:35

Mastercard увеличила лимит операций без пин-кода по бесконтактным картам

Ведомости06:47

Mastercard рекомендовала увеличить в пять раз лимит по покупкам без ПИН-кода

Forbes06:57

Mastercard повышает лимит по покупкам без ПИН-кода на фоне эпидемии

БИЗНЕС Online06:42

Mastercard предложила увеличить максимальную сумму платежа без пин-кода до пяти тысяч рублей

Дождь06:00

Mastercard увеличила лимит по покупкам без ПИН-кода на фоне пандемии

РБК05:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7175 источников, обновлено в 09:22, Ашберн
Музыка

Музыканты группы Little Big выпустили новый клип

REGNUM 05:35
28
Общество

Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус

Новый коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре плюс 30 градусов, пишет со ссылкой на Роспотребнадзор телеграм-канал стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 07:24
587
Общество

Глава Крыма предложил запретить кондиционеры из-за коронавируса

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил отказаться от использования кондиционеров на полуострове из-за того, что они могут способствовать распространению коронавируса, сообщает «Крым 24».
РБК 08:08
78
Политика

Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером

Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии.
Lenta.ru 08:44
41
Общество

SCMP: Китай может обвалить курс доллара продажей части госдолга США

Пекин, 8 мая 2020, 14:55 — REGNUM Китай может продать часть госдолга США, обвалив тем самым курс доллара в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа.
REGNUM 07:55
628
Общество

Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции

Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров перечислил семь причин не переезжать в США.
Газета.Ru вчера в 14:38
1,9K
Происшествия

На трассе в Тюменской области обрушился пешеходный переход

В региональном ГУ МЧС отметили, что инцидент произошел на 14-м километре дороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Тюменском районе.
ТАСС 07:16
5
Экономика

«Уральские авиалинии» сообщили о проблемах с кредитованием

"Существуют определенные проблемы с дальнейшим кредитованием нашей производственной деятельности", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
Интерфакс 08:40
12
Общество

Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
Интерфакс 04:01
246
Общество

Власти Липецкой области объяснили слова губернатора о разгоне людей

Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова о разгоне людей с помощью дезинфекции вырваны из контекста, заявили РИА Новости в обладминистрации.
РИА Новости вчера в 10:22
2,1K
Общество

Попова обозначила срок сохранения новых правил поведения

Определенные правила безопасности и поведения будут действовать в России до момента появления вакцины от новой коронавирусной инфекции или пока пандемия не завершится.
Известия 09:07
108
Общество

Доктор Мясников опроверг информацию, что дает интервью за деньги

Не брал никаких денег Сейчас я стал давать меньше интервью, а раньше было пять - шесть в день.
ТАСС 08:48
1
Политика

Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского посла

Президент Украины Владимир Зеленский назвал прекрасными отношения с Грузией, а реакцию грузинской стороны на назначение Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ в Нацсовете реформ при президенте Украины — ошибкой.
Коммерсантъ 07:48
Армия и оружие

США показали корабли НАТО около российской границы

Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости вчера в 11:06
2,7K
Политика

Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой войны

Авторы статьи потребовали отказаться от попыток найти новых виновников начала Второй мировой войны и напомнили, что всю ответственность за нее уже взяла на себя Германия.
РБК 08:22
622
Финансы

Минфин более чем в три раза увеличит продажи валюты в мае

В период с 7 апреля по 12 мая ежедневный объем продажи иностранной валюты составлял в эквиваленте лишь 3,5 млрд руб.
Российская газета 05:23
43
Общество

Заболевший коронавирусом глава Минстроя Якушев выписан из стационара

«Глава Минстроя России Владимир Якушев выписан из стационара для дальнейшего прохождения лечения дома», — говорится в сообщении.
RT на русском 09:07
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры

Московский Комсомолец вчера в 06:36
12
Общество

Временные ограничения в Москве продлены до 31 мая

В Москве до 31 мая 2020 года продляется режим самоизоляции горожан, ограничение работы кафе и ресторанов, сферы культуры и спорта, а также непроизводственных отраслей.
Вести.Ru вчера в 09:34
113
Шоу-бизнес

С котом и в нижнем белье: Волочкова вышла на прогулку на карантине

Волочкова держала на руках большого белого кота Лакки, такого пушистого, что за ним скрылась почти вся фигура балерины.
Popcornnews.ru 08:14
1
Экономика

Безработица в США в апреле взлетела до рекордных 14,7%

Безработица в стране подскочила до 14,7% по сравнению с 4,4% в марте.
Интерфакс 08:49
8
Общество

Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток

Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе.
Российская газета 09:02
892
Общество

Россиянам советуют носить с собой документы на жилье

Специалисты считают, что документы необходимы при полицейской проверке, если человек проживает не по месту постоянной регистрации, хоть законы и не требуют этого.
АМИТЕЛ 00:28
754
Происшествия

«Ассоциация народного сопротивления» сообщила об обысках в штаб-квартире

ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах сообщал, что серию обысков у членов АНС и в штаб-квартире организации начали следователи совместно с сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму МВД.
РБК вчера в 05:11
6
Хоккей

СКА обменял первого номера драфта НХЛ Якупова в «Витязь»

Metaratings 07:36
Происшествия

В Оренбуржье арестовали священника, обвиняемого в педофилии

Суд в Оренбургской области арестовал на два месяца священнослужителя, обвиняемого в совершении преступлений половой неприкосновенности в отношении троих детей.
РИА Новости 08:47
145
Общество

Российский миллиардер совершил самоубийство

Миллиардер ушел из жизни в ночь на среду, 6 мая, в загородном доме в московской области.
Замана 06 мая в 12:45
3,2K
Общество

Минздрав предложил перенести сдачу ЕГЭ

Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал перенести сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом.
BFM.ru 06:11
885
Политика

Путин выступил с обращением к австрийцам по случаю 75-летия Победы

Видеопослание лидера РФ транслировал канал ORF 2 в рамках программы, посвящённой 75-летию освобождения Австрии от национал-социализма и окончания Второй мировой войны.
News.ru 05:48
10
Общество

Москвичей призвали не бояться прироста числа заболевших COVID-19

Заммэра Москвы Анастасия Ракова призвала горожан не бояться роста количества выявленных случаев заболевания COVID-19.
Известия 07:11
14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное