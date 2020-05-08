Экономика
BFM.ruMastercard повысила лимит, разрешающий платить без ПИН-кода
Платежная система Mastercard увеличила лимит, позволяющий оплачивать покупки без ПИН-кода до 5 тысяч рублей вместо 1 тысячи рублей, как было раньше, сообщает РБК. Впрочем, окончательное решение по этому вопросу остается за самими банками.
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с чего всё началось
Промсвязьбанк (ПСБ) и банк «Русский стандарт» настроят свои эквайринговые сети, чтобы проводить бесконтактные операции до 5 тыс. руб. без введения ПИН-кода, рассказали их представители, Райффайзенбанк также последует рекомендациям.РБК05:16
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Общество
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Новый коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре плюс 30 градусов, пишет со ссылкой на Роспотребнадзор телеграм-канал стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 07:24
Общество
Глава Крыма предложил запретить кондиционеры из-за коронавируса
Глава Крыма Сергей Аксенов предложил отказаться от использования кондиционеров на полуострове из-за того, что они могут способствовать распространению коронавируса, сообщает «Крым 24».
РБК 08:08
Политика
Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером
Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии.
Lenta.ru 08:44
Общество
SCMP: Китай может обвалить курс доллара продажей части госдолга США
Пекин, 8 мая 2020, 14:55 — REGNUM Китай может продать часть госдолга США, обвалив тем самым курс доллара в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа.
REGNUM 07:55
Общество
Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции
Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров перечислил семь причин не переезжать в США.
Газета.Ru вчера в 14:38
Происшествия
На трассе в Тюменской области обрушился пешеходный переход
В региональном ГУ МЧС отметили, что инцидент произошел на 14-м километре дороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Тюменском районе.
ТАСС 07:16
Экономика
«Уральские авиалинии» сообщили о проблемах с кредитованием
"Существуют определенные проблемы с дальнейшим кредитованием нашей производственной деятельности", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.
Интерфакс 08:40
Общество
Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
Интерфакс 04:01
Общество
Власти Липецкой области объяснили слова губернатора о разгоне людей
Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова о разгоне людей с помощью дезинфекции вырваны из контекста, заявили РИА Новости в обладминистрации.
РИА Новости вчера в 10:22
Общество
Попова обозначила срок сохранения новых правил поведения
Определенные правила безопасности и поведения будут действовать в России до момента появления вакцины от новой коронавирусной инфекции или пока пандемия не завершится.
Известия 09:07
Общество
Доктор Мясников опроверг информацию, что дает интервью за деньги
Не брал никаких денег Сейчас я стал давать меньше интервью, а раньше было пять - шесть в день.
ТАСС 08:48
Политика
Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского посла
Президент Украины Владимир Зеленский назвал прекрасными отношения с Грузией, а реакцию грузинской стороны на назначение Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ в Нацсовете реформ при президенте Украины — ошибкой.
Коммерсантъ 07:48
Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости вчера в 11:06
Политика
Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой войны
Авторы статьи потребовали отказаться от попыток найти новых виновников начала Второй мировой войны и напомнили, что всю ответственность за нее уже взяла на себя Германия.
РБК 08:22
Финансы
Минфин более чем в три раза увеличит продажи валюты в мае
В период с 7 апреля по 12 мая ежедневный объем продажи иностранной валюты составлял в эквиваленте лишь 3,5 млрд руб.
Российская газета 05:23
Общество
Заболевший коронавирусом глава Минстроя Якушев выписан из стационара
«Глава Минстроя России Владимир Якушев выписан из стационара для дальнейшего прохождения лечения дома», — говорится в сообщении.
RT на русском 09:07
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры
Московский Комсомолец вчера в 06:36
Общество
Временные ограничения в Москве продлены до 31 мая
В Москве до 31 мая 2020 года продляется режим самоизоляции горожан, ограничение работы кафе и ресторанов, сферы культуры и спорта, а также непроизводственных отраслей.
Вести.Ru вчера в 09:34
Шоу-бизнес
С котом и в нижнем белье: Волочкова вышла на прогулку на карантине
Волочкова держала на руках большого белого кота Лакки, такого пушистого, что за ним скрылась почти вся фигура балерины.
Popcornnews.ru 08:14
Экономика
Безработица в США в апреле взлетела до рекордных 14,7%
Безработица в стране подскочила до 14,7% по сравнению с 4,4% в марте.
Интерфакс 08:49
Общество
Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток
Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе.
Российская газета 09:02
Общество
Россиянам советуют носить с собой документы на жилье
Специалисты считают, что документы необходимы при полицейской проверке, если человек проживает не по месту постоянной регистрации, хоть законы и не требуют этого.
АМИТЕЛ 00:28
Происшествия
«Ассоциация народного сопротивления» сообщила об обысках в штаб-квартире
ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах сообщал, что серию обысков у членов АНС и в штаб-квартире организации начали следователи совместно с сотрудниками подразделения по противодействию экстремизму МВД.
РБК вчера в 05:11
Хоккей
СКА обменял первого номера драфта НХЛ Якупова в «Витязь»
Metaratings 07:36
Происшествия
В Оренбуржье арестовали священника, обвиняемого в педофилии
Суд в Оренбургской области арестовал на два месяца священнослужителя, обвиняемого в совершении преступлений половой неприкосновенности в отношении троих детей.
РИА Новости 08:47
Общество
Российский миллиардер совершил самоубийство
Миллиардер ушел из жизни в ночь на среду, 6 мая, в загородном доме в московской области.
Замана 06 мая в 12:45
Общество
Минздрав предложил перенести сдачу ЕГЭ
Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал перенести сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом.
BFM.ru 06:11
Политика
Путин выступил с обращением к австрийцам по случаю 75-летия Победы
Видеопослание лидера РФ транслировал канал ORF 2 в рамках программы, посвящённой 75-летию освобождения Австрии от национал-социализма и окончания Второй мировой войны.
News.ru 05:48
Общество
Москвичей призвали не бояться прироста числа заболевших COVID-19
Заммэра Москвы Анастасия Ракова призвала горожан не бояться роста количества выявленных случаев заболевания COVID-19.
Известия 07:11