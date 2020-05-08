Промсвязьбанк (ПСБ) и банк «Русский стандарт» настроят свои эквайринговые сети, чтобы проводить бесконтактные операции до 5 тыс. руб. без введения ПИН-кода, рассказали их представители, Райффайзенбанк также последует рекомендациям.

с чего всё началось

Платежная система Mastercard увеличила лимит, позволяющий оплачивать покупки без ПИН-кода до 5 тысяч рублей вместо 1 тысячи рублей, как было раньше, сообщает РБК. Впрочем, окончательное решение по этому вопросу остается за самими банками.

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