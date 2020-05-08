Экономика
BFM.ruMastercard повысила лимит, разрешающий платить без ПИН-кода
Платежная система Mastercard увеличила лимит, позволяющий оплачивать покупки без ПИН-кода до 5 тысяч рублей вместо 1 тысячи рублей, как было раньше, сообщает РБК. Впрочем, окончательное решение по этому вопросу остается за самими банками.
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с чего всё началось
Промсвязьбанк (ПСБ) и банк «Русский стандарт» настроят свои эквайринговые сети, чтобы проводить бесконтактные операции до 5 тыс. руб. без введения ПИН-кода, рассказали их представители, Райффайзенбанк также последует рекомендациям.РБК05:16
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Общество
Еще один путь заражения коронавирусом назвал вирусолог
О часто забываемом способе распространения инфекции рассказал доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.
Privet-Rostov.ru 03:34
Общество
На Южном Урале достигнут максимальный прирост числа выздоровевших от COVID
Челябинск, 8 мая 2020, 15:39 — REGNUM В Челябинской области достигнут максимальный суточный показатель числа выздоровевших от COVID-19.
REGNUM 08:39
Здоровье
Московский врач рассказала о прорывной технологии лечения COVID-19
Врач городской клинической больницы № 52 Алена Загребнева рассказала "МК", какие методы лечения применяют в медучреждении в случае поступления пациентов с коронавирусом.
РИА Новости 09:27
Здоровье
В России допустили скрытый пик эпидемии коронавируса
Пик эпидемии коронавируса в России может быть скрытым и невыраженным.
Lenta.ru 03:32
Общество
Попова обозначила срок сохранения новых правил поведения
Определенные правила безопасности и поведения будут действовать в России до момента появления вакцины от новой коронавирусной инфекции или пока пандемия не завершится.
Известия 09:07
Общество
Аксенов считает проведение курортного сезона в Крыму маловероятным
"Вероятность сегодня проведения курортного сезона очень низка, возможен только внутренний туризм при благоприятной эпидемиологической обстановке", — сказал Аксенов в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции в пятницу.
РИА Новости 03:44
Музыка
Музыканты группы Little Big выпустили новый клип
Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
Общество
В Роспотребнадзоре назвали уровень смертности от коронавируса в России
Уровень летальности у пациентов с коронавирусной инфекцией в России составляет 0,9%. Об этом в пятницу, 8 мая, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Известия 09:24
Кино
Marvel анонсировала выход нового супергеройского сериала о Нике Фьюри
Известно, что новый сериал будет повествовать о загадочном прошлом главы организации Щ.И.Т. Marvel обещают раскрыть все тайны и секреты Ника Фьюри, а также в каждой новой серии зрители смогут узнать что-то абсолютно новое о других героях киновселенной.
Родной город вчера в 02:19
Общество
Москвичей призвали не бояться прироста числа заболевших COVID-19
Заммэра Москвы Анастасия Ракова призвала горожан не бояться роста количества выявленных случаев заболевания COVID-19.
Известия 07:11
Общество
Губернатор Петербурга забанил гражданку в соцсетях за жалобы
После жалобы губернатор добавил ее в черный список.
Новые Известия 08:11
Общество
Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус
Новый коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре плюс 30 градусов, пишет со ссылкой на Роспотребнадзор телеграм-канал стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 07:24
Политика
Путин и Джонсон выразили готовность к налаживанию диалога
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора выразили готовность к налаживанию диалога и взаимодействия по вопросам двусторонних отношений, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости 09:13
Здоровье
Кубань вышла из топ-10 регионов по летальности от коронавируса
Краснодарский край вышел из топ-10 российских регионов по летальности среди больных коронавирусом.
СочиСтрим 09:02
Общество
Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток
Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе.
Российская газета 09:02
Технологии
Блокчейн-платформу TON запустили без участия Дурова и Telegram
Live24 вчера в 13:15
Наука
Назван ранний симптом коронавируса, влияющий на тяжесть болезни
Одним из наиболее распространенных симптомов новой коронавирусной инфекции является утрата обоняния, выяснил профессор отделения хирургии Университета Цинциннати Ахмад Седагхат.
РИА Новости 07:13
Общество
Министр строительства, заразившийся коронавирусом, выписан из больницы
Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев выписан из стационара, где он проходил лечение от коронавируса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минстроя.
Ведомости 09:33
Происшествия
В Крыму скончалась 95-летняя пациентка с коронавирусом
Симферополь, 8 мая 2020, 16:41 — REGNUM В симферопольской инфекционной больнице умерла пожилая женщина с лабораторно подтверждённым коронавирусом.
REGNUM 09:41
Общество
Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 31 мая
В Московской области режим самоизоляции, введенный из-за эпидемии коронавируса, продлен до 31 мая включительно, говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева, опубликованном на сайте регионального правительства.
Интерфакс вчера в 17:56
Здоровье
Россиян предупредили о риске заразиться коронавирусом через сигарету
Роспотребнадзор допустил возможность заражения коронавирусом через сигарету.
News.ru 07:20
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае на 7 мая составило 605
17 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае. Общее число заболевших, по данным на 7 мая, достигло 605.
Аргументы и Факты - Алтай вчера в 03:54
Общество
Собянин продлил режим ограничений до 31 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении режима ограничений в городе до 31 мая.
Газета.Ru вчера в 14:36
Происшествия
Две трети пациентов Коммунарки находятся в тяжелом состоянии
Коммерсантъ вчера в 05:59
Политика
Сибирь готовится к внедрению системы электронных пропусков
Регионы Сибирского федерального округа готовятся к внедрению системы электронных пропусков на основе программного обеспечения, которое сейчас используется в Москве, сроки ввода зависят от эпидемиологической ситуации, сообщил журналистам в пятницу полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
РИА Новости 04:18
Шоу-бизнес
Арнольд Шварценеггер показал шпагат в 72 года
Голливудский актёр Арнольд Шварценеггер продемонстрировал свою растяжку.
Вестник 09:33
Шоу-бизнес
Клип Бузовой о самоизоляции набрал более десяти миллионов просмотров
РИА Новости вчера в 22:05
Политика
Мишустин провел совещание из больницы
Заразившийся коронавирусом премьер-министр России Михаил Мишустин провел очередное совещание с членами правительства после госпитализации.
Lenta.ru 06:13
Наука
Исследователи нашли ранний предиктор тяжелой дыхательной недостаточности у пациентов с COVID-19
Оказывается, ранний предиктор может указывать на развитие тяжелой дыхательной недостаточности при недуге.
OAnews 05 мая в 15:00
Культура
Песню «День Победы» жители 60 стран споют на своих языках
Курс дела вчера в 06:31