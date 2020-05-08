Экономика

BFM.ruBFM.ruMastercard повысила лимит, разрешающий платить без ПИН-кода

Платежная система Mastercard увеличила лимит, позволяющий оплачивать покупки без ПИН-кода до 5 тысяч рублей вместо 1 тысячи рублей, как было раньше, сообщает РБК. Впрочем, окончательное решение по этому вопросу остается за самими банками.
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с чего всё началось

Mastercard увеличила лимит по покупкам без ПИН-кода на фоне пандемии

При использовании бесконтактных карт теоретически есть риск, что злоумышленники смогут незаметно поднести POS-терминал к кошельку или сумке и списать с карты максимум суммы, которая не требует ввода ПИН-кода, то есть 5 тыс. руб. вместо 1 тыс. руб. раньше, но на практике такой вид мошенничества трудно осуществить, рассуждает ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.
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