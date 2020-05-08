При использовании бесконтактных карт теоретически есть риск, что злоумышленники смогут незаметно поднести POS-терминал к кошельку или сумке и списать с карты максимум суммы, которая не требует ввода ПИН-кода, то есть 5 тыс. руб. вместо 1 тыс. руб. раньше, но на практике такой вид мошенничества трудно осуществить, рассуждает ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

с чего всё началось

Платежная система Mastercard увеличила лимит, позволяющий оплачивать покупки без ПИН-кода до 5 тысяч рублей вместо 1 тысячи рублей, как было раньше, сообщает РБК. Впрочем, окончательное решение по этому вопросу остается за самими банками.

Фигурное катание Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника. 14

Политика МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала "Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала. 4,8K

Общество Мантуров рассказал, когда начнется экспорт аппаратов ИВЛ из России Министр промышленности и торговли Денис Мантуров гарантировал, что экспорт аппаратов ИВЛ из России может начаться только после полного обеспечения поставок для внутреннего пользования. 3

Армия и оружие Историк объяснил, почему немецкие генералы не поверили в окончание войны Некоторые немецкие генералы в мае 1945 года отказывались верить в капитуляцию Германии и продолжали оказывать ожесточенное сопротивление, пока не были сломлены Красной армией, заявил в пятницу РИА Новости эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов.

Общество Ограничения в России продлятся до появления вакцины от коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что часть ограничительных мер, введенных в целях недопущения распространения коронавируса, будет действовать до появления вакцины, пишет «Интерфакс». 3

Финансы Минфин в три раза увеличит объёмы продаж валюты из ФНБ Минфин решил в три раза увеличить объёмы продаж иностранной валюты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в период с 13 мая по 4 июня, передает Интерфакс. 54

Общество Центр Нижнего Новгорода затопило после сильного ливня Сильный ливень затопил центр Нижнего Новгорода и привел к размыву грунта на Окском съезде, глава региона Глеб Никитин поручил принять меры по ликвидации последствий разгула стихии, сообщает пресс-служба правительства региона. 18

Политика Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение Тбилиси отозвать посла из Киева из-за назначения Михаила Саакашвили главой исполкома комитета национального совета реформ. 15

Гаджеты Представлен флагман Meizu 17 Pro Наряду со смартфоном Meizu 17, производитель показал улучшенную версию этой модели – Meizu 17 Pro. 3

Общество В Белгородской области с 12 мая откроют торговые центры и парки С 12 мая белгородские власти открывают торговые центры и ТРЦ для продажи всех непродовольственных товаров, сезонные летние площадки при кафе и общепите, сообщила заместитель губернатора Белгородской области Ольга Павлова. 40

Культура Роднянский представит сериал о немецких гей-активистах в СССР "Речь идет об удивительном эпизоде советской истории, когда в 1978 году секретарь ЦК КПСС Иван Капитонов, находившийся с официальным визитом в ФРГ, случайно принял за коммунистов зажигательно выступавших на митинге молодых людей и пригласил в СССР группу немецких гей-активистов", - отметил он. 1

Общество Смольный готовится продлить режим самоизоляции до конца мая Собеседники "ДП" в администрации губернатора Петербурга подтвердили, что постановление о продлении режима самоизоляции до конца мая готовится и будет в ближайшее время издано. 6