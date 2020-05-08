Экономика

Тавто.РуТавто.РуMastercard повысит лимит по покупкам без ПИН-кода до 5 тысяч рублей

Платежная система Mastercard приняла решение увеличить лимит по покупкам без ввода ПИН-кода до 5 тысяч рублей. Компания уже разослала соответствующие рекомендации в банки.
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с чего всё началось

Mastercard увеличила лимит по покупкам без ПИН-кода на фоне пандемии

Промсвязьбанк (ПСБ) и банк «Русский стандарт» настроят свои эквайринговые сети, чтобы проводить бесконтактные операции до 5 тыс. руб. без введения ПИН-кода, рассказали их представители. Россельхозбанк увеличит лимит до 3 тыс. руб.: терминалы настроит постепенно, а карты в ближайшее время.
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