Экономика
Деловое.ТВMastercard увеличила лимит по покупкам без ПИН-кода из-за коронавируса
Платежная система Mastercard увеличила лимит по покупкам без ПИН-кода. Теперь он составляет 5 тыс. рублей вместо прежней 1 тыс. рублей. Соответствующее письмо было разослано банкам-партнерам.
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с чего всё началось
При использовании бесконтактных карт теоретически есть риск, что злоумышленники смогут незаметно поднести POS-терминал к кошельку или сумке и списать с карты максимум суммы, которая не требует ввода ПИН-кода, то есть 5 тыс. руб. вместо 1 тыс. руб. раньше, но на практике такой вид мошенничества трудно осуществить, рассуждает ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.РБК05:16
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