Экономика
РБКMastercard увеличила лимит по покупкам без ПИН-кода на фоне пандемии
ВТБ, Промсвязьбанк (ПСБ) и банк «Русский Стандарт» настроят свои эквайринговые сети, чтобы проводить бесконтактные операции до 5 тыс. руб. без введения ПИН-кода, рассказали их представители.
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с чего всё началось
РБК направил запрос в Mastercard и крупные банки. ВТБ, Промсвязьбанк (ПСБ) и банк «Русский Стандарт» настроят свои эквайринговые сети, чтобы проводить бесконтактные операции до 5 тыс. руб. без введения ПИН-кода, рассказали их представители.РБК05:16
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Политика
Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского посла
Президент Украины Владимир Зеленский назвал прекрасными отношения с Грузией, а реакцию грузинской стороны на назначение Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ в Нацсовете реформ при президенте Украины — ошибкой.
Коммерсантъ 07:48
Культура
Песню «День Победы» исполнят на разных языках
Как сообщает сайт партии «Единая Россия», к акции присоединяются звезды российской эстрады, в частности, Лев Лещенко, Надежда Бабкина, Ренат Ибрагимов, Евгений Петросян, Николай Басков, Александр Коган, актер Михаил Галустян и другие.
Муксун.fm вчера в 07:34
Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости вчера в 11:06
Общество
Названы условия для снятия ограничений по самоизоляции в России
Глава Роспотребназдора Анна Попова назвала три условия для начала снятия ограничений, введенных в рамках режима всеобщей самоизоляции.
Lenta.ru 06 мая в 09:40
Экономика
Рубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне
Для российской валюты, находящейся под жестким присмотром Банка России, который хоть и значительно снизил объемы валютных интервенций, но продолжает осаживать спекулянтов, улучшившаяся конъюнктура на нефтяном рынке до конца недели означает сохранение диапазона 72,60-76 по отношению к доллару.
Российская газета вчера в 23:00
Хоккей
Команда «Агидель» попросила главу Башкирии спасти клуб от уничтожения
Спортсмены и тренеры просят главу Башкирии не допустить уничтожения команды.
UfaTime.ru 05:30
Общество
В Югре продлили режим самоизоляции до 31 мая
В Югре режим самоизоляции продлен до 31 мая.
ИА СИА-Пресс 06:25
Происшествия
В Сети появилось видео с места задержания Анатолия Быкова
РИА Новости вчера в 03:42
Политика
Путин поздравил народы бывшего СССР с 75-й годовщиной Победы в войне
RT на русском 05:17
Политика
Германия назвала единственного виновника в развязывании Второй мировой
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и директор Института современной истории Андреас Виршинг в статье для журнала Spiegel назвали нацистский режим Третьего рейха единственным виновником в развязывании Второй мировой войны.
Lenta.ru 04:09
Общество
Глава Минздрава допустил перенос экзаменов на сентябрь
Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
REGNUM 06:35
Общество
Власти продлили режим самоизоляции в Подмосковье до 31 мая
Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о продлении режима самоизоляции в регионе до 31 мая.
Компания вчера в 17:11
Шоу-бизнес
Арнольд Шварценеггер продемонстрировал шпагат в 72 года
Слово и Дело 03:22
Происшествия
Две трети пациентов Коммунарки находятся в тяжелом состоянии
Коммерсантъ вчера в 05:59
Общество
Петербуржцы жалуются на «Ленэкспо». Власти признают: «не санаторий»
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга признал, что условия размещения в «Ленэкспо» отличаются от гостиничных или санаторных, но они «удовлетворяют минимальным потребностям».
REGNUM 07:48
Футбол
Гендиректор «Зенита» о доходах от телеправ: «Самые успешные шоу – „Дом-2“ и „Голос“. Если ничего не изменить, так и будем крохи с пола собирать»
Понятно, что увеличивать цены на билеты – нереалистично, тут скорее может идти речь о том, что, может быть, потребуется снижать цены в первоначальный период, учитывая экономическую ситуацию с доходами большинства жителей нашей страны.
Sports.ru 06:10
Политика
Путин поблагодарил Австрию за бережное отношение к мемориалам
Россия благодарна властям и гражданам Австрии за бережное, уважительное отношение к мемориалам в память о Второй мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к австрийскому народу.
РИА Новости 05:21
Происшествия
Красноярский суд арестовал бизнесмена и экс-депутата Анатолия Быкова
Российская газета 06:28
Политика
Мишустин провел видеосовещание с кабмином из больницы
Премьер-министр России Михаил Мишустин провел совещание с правительством по социально-экономическим вопросам.
РБК 07:46
Общество
Цифровые пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая
Все ранее оформленные рабочие цифровые пропуска автоматически продлят до 31 мая.
Российская газета вчера в 10:12
Происшествия
В мэрии Харькова начались обыски
Украинские правоохранители пришли с обысками в мэрию Харькова, следственные действия проводятся в рамках дела о завладении 28 миллионами гривен бюджетных средств (1,05 миллиона долларов) при заключении договоров на осуществление работ по освещению города, об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
РИА Новости 07:31
Общество
В России семьи с детьми могут получить дополнительную поддержку
Москва, 8 мая 2020, 09:52 — REGNUM Дополнительные меры поддержки могут быть предоставлены российским семьям с детьми, которые находились в трудной ситуации или оказались в ней из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 02:52
Футбол
«Старостин говорил — «Бесков трус. Лечился от трусости!» Евгений Ловчев — в «Разговоре по пятницам»
Героем первого выпуска стал знаменитый футболист и тренер Евгений Ловчев. Мы приехали к Ловчеву в имение под Рузу.
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Авто
АвтоВАЗ запатентовал три названия для своих новых моделей
«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня вчера в 06:20
Наука
Система подзарядки электромобилей в движении показала эффективность 92%
Хотя имеющийся прототип способен передавать по воздуху всего 10 ватт электричества на расстояние до одного метра, команда не видит причин, почему бы эту технологию нельзя было масштабировать и применять для беспроводной зарядки движущихся электромобилей.
Хайтек+ 04:50
Энергетика
В США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом
Беспрецедентные проблемы начались на фоне пандемии коронавируса, которая привела к экономическому кризису и радикальному снижению спроса на топливо по всему миру.
Lenta.ru 06:58
Происшествия
В Оренбуржье иеромонаха обвинили в педофилии
Следователи предъявили обвинение в педофилии 40-летнему жителю Оренбургской области, сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Анжелика Линькова.
ТАСС 06:01
Общество
Текслер рассказал об условиях снятия ограничений в Челябинской области
Напомним, к 8 мая в Челябинской области зафиксировано 967 случаев заражения коронавирусом, из них 68 – за последние сутки.
АиФ Челябинск 06:12