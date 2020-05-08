РБК направил запрос в Mastercard и крупные банки. ВТБ, Промсвязьбанк (ПСБ) и банк «Русский Стандарт» настроят свои эквайринговые сети, чтобы проводить бесконтактные операции до 5 тыс. руб. без введения ПИН-кода, рассказали их представители.

с чего всё началось

ВТБ, Промсвязьбанк (ПСБ) и банк «Русский Стандарт» настроят свои эквайринговые сети, чтобы проводить бесконтактные операции до 5 тыс. руб. без введения ПИН-кода, рассказали их представители.

Mastercard увеличила лимит по покупкам без ПИН-кода на фоне пандемии

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