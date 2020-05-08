Экономика

РБКРБКMastercard увеличила лимит по покупкам без ПИН-кода на фоне пандемии

ВТБ, Промсвязьбанк (ПСБ) и банк «Русский Стандарт» настроят свои эквайринговые сети, чтобы проводить бесконтактные операции до 5 тыс. руб. без введения ПИН-кода, рассказали их представители.
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с чего всё началось

Mastercard увеличила лимит по покупкам без ПИН-кода на фоне пандемии

РБК направил запрос в Mastercard и крупные банки. ВТБ, Промсвязьбанк (ПСБ) и банк «Русский Стандарт» настроят свои эквайринговые сети, чтобы проводить бесконтактные операции до 5 тыс. руб. без введения ПИН-кода, рассказали их представители.
РБК05:16

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РБК: Mastercard рекомендовала повысить предельную сумму покупок без пин-кода до 5 тыс. руб

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Mastercard повышает лимит по покупкам без ПИН-кода на фоне эпидемии

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Mastercard рекомендовала увеличить в пять раз лимит по покупкам без ПИН-кода

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Mastercard увеличила лимит операций без пин-кода по бесконтактным картам

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«Mastercard» увеличивает лимит по покупкам без ПИН-кода из-за коронавируса

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Mastercard предложила увеличить максимальную сумму платежа без пин-кода до пяти тысяч рублей

Дождь06:00

Mastercard увеличила лимит по покупкам без ПИН-кода на фоне пандемии

РБК05:16
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Политика

Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского посла

Президент Украины Владимир Зеленский назвал прекрасными отношения с Грузией, а реакцию грузинской стороны на назначение Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ в Нацсовете реформ при президенте Украины — ошибкой.
Коммерсантъ 07:48
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Культура

Песню «День Победы» исполнят на разных языках

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», к акции присоединяются звезды российской эстрады, в частности, Лев Лещенко, Надежда Бабкина, Ренат Ибрагимов, Евгений Петросян, Николай Басков, Александр Коган, актер Михаил Галустян и другие.
Муксун.fm вчера в 07:34
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Армия и оружие

США показали корабли НАТО около российской границы

Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости вчера в 11:06
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Общество

Названы условия для снятия ограничений по самоизоляции в России

Глава Роспотребназдора Анна Попова назвала три условия для начала снятия ограничений, введенных в рамках режима всеобщей самоизоляции.
Lenta.ru 06 мая в 09:40
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Экономика

Рубль может приблизиться к докризисным показателям уже в июне

Для российской валюты, находящейся под жестким присмотром Банка России, который хоть и значительно снизил объемы валютных интервенций, но продолжает осаживать спекулянтов, улучшившаяся конъюнктура на нефтяном рынке до конца недели означает сохранение диапазона 72,60-76 по отношению к доллару.
Российская газета вчера в 23:00
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Хоккей

Команда «Агидель» попросила главу Башкирии спасти клуб от уничтожения

Спортсмены и тренеры просят главу Башкирии не допустить уничтожения команды.
UfaTime.ru 05:30
Общество

В Югре продлили режим самоизоляции до 31 мая

В Югре режим самоизоляции продлен до 31 мая.
ИА СИА-Пресс 06:25
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Происшествия

В Сети появилось видео с места задержания Анатолия Быкова

РИА Новости вчера в 03:42
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Политика

Путин поздравил народы бывшего СССР с 75-й годовщиной Победы в войне

RT на русском 05:17
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Политика

Германия назвала единственного виновника в развязывании Второй мировой

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и директор Института современной истории Андреас Виршинг в статье для журнала Spiegel назвали нацистский режим Третьего рейха единственным виновником в развязывании Второй мировой войны.
Lenta.ru 04:09
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Армия и оружие

Первый самолет с российскими военными покинул Италию

Известия 07:35
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Общество

Глава Минздрава допустил перенос экзаменов на сентябрь

Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
REGNUM 06:35
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Общество

Власти продлили режим самоизоляции в Подмосковье до 31 мая

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о продлении режима самоизоляции в регионе до 31 мая.
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Шоу-бизнес

Арнольд Шварценеггер продемонстрировал шпагат в 72 года

Слово и Дело 03:22
Происшествия

Две трети пациентов Коммунарки находятся в тяжелом состоянии

Коммерсантъ вчера в 05:59
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Общество

Петербуржцы жалуются на «Ленэкспо». Власти признают: «не санаторий»

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга признал, что условия размещения в «Ленэкспо» отличаются от гостиничных или санаторных, но они «удовлетворяют минимальным потребностям».
REGNUM 07:48
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Футбол

Гендиректор «Зенита» о доходах от телеправ: «Самые успешные шоу – „Дом-2“ и „Голос“. Если ничего не изменить, так и будем крохи с пола собирать»

Понятно, что увеличивать цены на билеты – нереалистично, тут скорее может идти речь о том, что, может быть, потребуется снижать цены в первоначальный период, учитывая экономическую ситуацию с доходами большинства жителей нашей страны.
Sports.ru 06:10
Политика

Путин поблагодарил Австрию за бережное отношение к мемориалам

Россия благодарна властям и гражданам Австрии за бережное, уважительное отношение к мемориалам в память о Второй мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к австрийскому народу.
РИА Новости 05:21
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Происшествия

Красноярский суд арестовал бизнесмена и экс-депутата Анатолия Быкова

Российская газета 06:28
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Общество

Выплаты к 75-летию Победы получили 1,2 миллиона ветеранов

Вести.Ru 06:47
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Политика

Мишустин провел видеосовещание с кабмином из больницы

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел совещание с правительством по социально-экономическим вопросам.
РБК 07:46
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Общество

Цифровые пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая

Все ранее оформленные рабочие цифровые пропуска автоматически продлят до 31 мая.
Российская газета вчера в 10:12
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Происшествия

В мэрии Харькова начались обыски

Украинские правоохранители пришли с обысками в мэрию Харькова, следственные действия проводятся в рамках дела о завладении 28 миллионами гривен бюджетных средств (1,05 миллиона долларов) при заключении договоров на осуществление работ по освещению города, об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
РИА Новости 07:31
Общество

В России семьи с детьми могут получить дополнительную поддержку

Москва, 8 мая 2020, 09:52 — REGNUM Дополнительные меры поддержки могут быть предоставлены российским семьям с детьми, которые находились в трудной ситуации или оказались в ней из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 02:52
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Футбол

«Старостин говорил — «Бесков трус. Лечился от трусости!» Евгений Ловчев — в «Разговоре по пятницам»

Героем первого выпуска стал знаменитый футболист и тренер Евгений Ловчев. Мы приехали к Ловчеву в имение под Рузу.
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Авто

АвтоВАЗ запатентовал три названия для своих новых моделей

«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
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Наука

Система подзарядки электромобилей в движении показала эффективность 92%

Хотя имеющийся прототип способен передавать по воздуху всего 10 ватт электричества на расстояние до одного метра, команда не видит причин, почему бы эту технологию нельзя было масштабировать и применять для беспроводной зарядки движущихся электромобилей.
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Энергетика

В США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом

Беспрецедентные проблемы начались на фоне пандемии коронавируса, которая привела к экономическому кризису и радикальному снижению спроса на топливо по всему миру.
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Происшествия

В Оренбуржье иеромонаха обвинили в педофилии

Следователи предъявили обвинение в педофилии 40-летнему жителю Оренбургской области, сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Анжелика Линькова.
ТАСС 06:01
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Общество

Текслер рассказал об условиях снятия ограничений в Челябинской области

Напомним, к 8 мая в Челябинской области зафиксировано 967 случаев заражения коронавирусом, из них 68 – за последние сутки.
АиФ Челябинск 06:12
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