Экономика
РБКMastercard увеличила лимит по покупкам без ПИН-кода на фоне пандемии
При использовании бесконтактных карт теоретически есть риск, что злоумышленники смогут незаметно поднести POS-терминал к кошельку или сумке и списать с карты максимум суммы, которая не требует ввода ПИН-кода, то есть 5 тыс. руб. вместо 1 тыс. руб. раньше, но на практике такой вид мошенничества трудно осуществить, рассуждает ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.
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с чего всё началось
Промсвязьбанк (ПСБ) и банк «Русский стандарт» настроят свои эквайринговые сети, чтобы проводить бесконтактные операции до 5 тыс. руб. без введения ПИН-кода, рассказали их представители, Райффайзенбанк также последует рекомендациям.РБК05:16
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Политика
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение Тбилиси отозвать посла из Киева из-за назначения Михаила Саакашвили главой исполкома комитета национального совета реформ.
РИА Новости 07:02
Общество
Глава Минздрава призвал не ориентироваться на понятие «плато»
Глава Минздрава Михаил Мурашко призвал не спекулировать различными терминами применительно к пандемии новой коронавирусной инфекции, в том числе, не ориентироваться на понятие «плато».
Взгляд.ру 07:05
Общество
Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу
Интерфакс 04:01
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Spiegel: хакеры украли данные почты офиса Меркель в 2015 году
Во время хакерской атаки на бундестаг в 2015 году были скопированы два почтовых ящика с переписками парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
Газета.Ru 08:06
Происшествия
Бизнесмена Анатолия Быкова задержали по подозрению в двойном убийстве
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Вести.Ru вчера в 02:09
Общество
Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири
Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
Общество
Во Владимирской области продлен режим самоизоляции
Режим повышенной готовности во Владимирской области действует до особого распоряжения губернатора.
ГТРК Владимир 06:57
Политика
Путин: у России не может быть чувства вины за Вторую Мировую войну
В пятницу, 8 мая, президент России Владимир Путин заявил, что считает «бредом» попытки обвинить Советский Союз в подготовке и развязывании Второй мировой войны.
Форпост Северо-Запад 04:55
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
Общество
Попова назвала три этапа снятия ограничений
Ситуация в России в связи с коронавирусом уникальна, в ряде регионов темпы прироста числа заболевших уже не превышают 3%. Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
Вести.Ru 06 мая в 09:44
Общество
Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России
Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
Общество
Минздрав предложил перенести сдачу ЕГЭ
Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал перенести сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом.
BFM.ru 06:11
Армия и оружие
США выведут из Саудовской Аравии часть сил, включая ЗРК Patriot
США выведут часть сил, включая ЗРК Patriot, из Саудовской Аравии, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 05:55
Космос
Раскрыты загадочные особенности атмосферы Юпитера
«Последующие исследования источников молний помогут нам понять, чем конвекция на Юпитере отличается от конвекции в атмосфере Земли или чем похожа на нее», – сообщил Вон.
Профиль 07:37
Общество
Рособрнадзор может перенести ЕГЭ на август
Рособрнадзор может перенести проведение ЕГЭ на август, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомости 07:32
Хоккей
«Магнитка» подписала победителя ЧМ-2019 Харри Песонена
Нападающий Харри Песонен стал игроком «Магнитки». Магнитогорский клуб объявил о подписании контракта на два года с финским хоккеистом.
Sports.ru 08:09
Общество
В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков
С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона».
Дилетант вчера в 10:16
Игры
Анонсированы первые игры для Xbox Series X
Вести.Ru вчера в 13:37
Происшествия
После пожара на турбазе под Томском обнаружили убитых егерей
В Томской области после пожара на туристической базе обнаружены тела двух егерей.
Российская газета 04:33
Финансы
Минфин решил утроить ежедневные продажи валюты из ФНБ
Минфин решил почти утроить объемы продаж иностранной валюты из Фонда национального благосостояния в рамках бюджетного правила в период с 13 мая по 4 июня.
Интерфакс 05:27
Гаджеты
Представлен поддерживающий процессоры с Zen 3 чипсет AMD B550
Как уточнили представители фирмы, речь идёт о настольных процессорах AMD Ryzen нового поколения на Zen 3. Данная поддержка будет обеспечиваться за счёт системных плат на чипсетах B550 и X570 – в отличие от их предшественников, не имеющих достаточного для этого объёма флеш-памяти, сохраняющей настройки и BIOS.
Актуальные Новости 03:52
Политика
Помпео дал обещание Украине «создавать издержки» для России
Майкл Помпео, американский государственный секретарь, в ходе телефонного разговора с Дмитрием Кулебой, руководителем украинского МИД, дал обещание продолжить «создавать издержки» для РФ.
Discover24 05:55
Экономика
ВТБ назвал стоимость зернового терминала в Тамани
К 2020 году стоимость комплекса снизилась: по оценкам директора консалтинговой компании «Совэкон» Андрея Сизова, весь комплекс исходя из текущих рыночных ставок на перевалку зерна мог стоить $200‒250 млн, то есть за 50-процентную долю ВТБ мог заплатить, по мнению Сизова, $100‒125 млн.
РБК 07:58
Здоровье
Прокуратура проверит данные СМИ об условиях в госпитале в «Ленэкспо»
Прокуратура Санкт-Петербурга проведет проверку по информации СМИ о возможных нарушениях условий содержания во временном госпитале в павильоне выставочного комплекса "Ленэкспо", развернутом для больных с легкой формой коронавирусной инфекции, сообщает ведомство.
РИА Новости 08:23
Хоккей
Хоккеист Якупов сменил СКА на «Витязь»
Вести.Ru 08:07
Общество
Снятие карантина в Челябинской области пока не планируется
В ходе брифинга сегодня, 8 мая, губернатор Челябинской области сообщил, что о послаблениях можно будет начать говорить только после того, как количество излечившихся от коронавируса будет превышать количество заболевших.
Миасский рабочий 05:13
Здоровье
Три района остались свободными от коронавируса в Нижегородской области
В трех, по информации на 7 мая, по-прежнему не зарегистрированы случаи заболевания. Первый заразившийся появился в Тонкинском районе.
ТаракаНН вчера в 14:36
Здоровье
Пациенты кировского инфекционного госпиталя объявили голодовку
Пациенты кировского инфекционного госпиталя объявили голодовку. Об этом рассказали журналисты телеканала «Девятка ТВ».
Девятка.RU 06:48
Политика
Путин поздравил народы бывшего СССР с 75-й годовщиной Победы в войне
RT на русском 05:17