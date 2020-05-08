В письме не содержится конкретная дата, с которой банки могут повысить лимит, — это можно сделать на усмотрение самих кредитных организаций, поясняет другой собеседник. В марте этого года Mastercard выпустила аналогичные рекомендации для 29 европейских стран, но в этот список Россия не входила.

с чего всё началось

Держатели Mastercard за 2018 год оплатили товары и услуги на 8,3 трлн руб. — это 38% всех оплаченных безналичным способом покупок. На фоне пандемии коронавируса власти и банкиры неоднократно призывали сократить использование наличных, а покупки оплачивать бесконтактно.

Mastercard увеличила лимит по покупкам без ПИН-кода на фоне пандемии

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