Экономика
РБКMastercard увеличила лимит по покупкам без ПИН-кода на фоне пандемии
Держатели Mastercard за 2018 год оплатили товары и услуги на 8,3 трлн руб. — это 38% всех оплаченных безналичным способом покупок. На фоне пандемии коронавируса власти и банкиры неоднократно призывали сократить использование наличных, а покупки оплачивать бесконтактно.
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с чего всё началось
В письме не содержится конкретная дата, с которой банки могут повысить лимит, — это можно сделать на усмотрение самих кредитных организаций, поясняет другой собеседник. В марте этого года Mastercard выпустила аналогичные рекомендации для 29 европейских стран, но в этот список Россия не входила.РБК05:16
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Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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ТАСС 07:13
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Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры
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Путин рассказал о своей первой работе
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Минздрав обеспокоился ситуацией с коронавирусом в Дагестане
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