Финансы

РБКРБКMastercard увеличила лимит по покупкам без ПИН-кода на фоне пандемии

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Держатели Mastercard за 2018 год оплатили товары и услуги на 8,3 трлн руб. — это 38% всех оплаченных безналичным способом покупок. На фоне пандемии коронавируса власти и банкиры неоднократно призывали сократить использование наличных, а покупки оплачивать бесконтактно.
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Mastercard предложила увеличить максимальную сумму платежа без пин-кода до пяти тысяч рублей

Дождь06:00

Mastercard увеличила лимит по покупкам без ПИН-кода на фоне пандемии

РБК05:16
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