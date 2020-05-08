Финансы
РБКMastercard увеличила лимит по покупкам без ПИН-кода на фоне пандемии
Держатели Mastercard за 2018 год оплатили товары и услуги на 8,3 трлн руб. — это 38% всех оплаченных безналичным способом покупок. На фоне пандемии коронавируса власти и банкиры неоднократно призывали сократить использование наличных, а покупки оплачивать бесконтактно.
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Комментарии
Политика
Грузия отозвала посла с Украины
Грузия отзывает своего посла из Киева для проведения консультаций, однако не будет разрывать с Украиной дипломатические отношения, заявили в МИД.
BFM.ru 03:19
Общество
Названа причина остановки торгов на Московской бирже
Торги на фондовом рынке Московской биржи были прерваны из-за ошибки в программном обеспечении, сообщил представитель биржи.
Интерфакс 06:09
Общество
Минздрав допускает перенос ЕГЭ на август — сентябрь
Москва, 8 мая 2020, 12:48 — REGNUM Глава Минздрава Михаил Мурашко предостерег от проведения ЕГЭ в июне, экзамен скорее всего состоится в июле-августе, передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая.
REGNUM 05:48
Здоровье
В Кирове пациенты инфекционного госпиталя объявили голодовку
Пациенты подчёркивают, что просто хотят выяснить, почему их держат в больнице, и если на это нет оснований, желают быть отпущенными домой.
Вятка Областная 04:31
Политика
Разведка ФРГ: для США обвинения против КНР служат «отвлекающим манёвром»
Разведслужба направила министру обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр секретную записку, где утверждения Вашингтона о происхождении вируса из лаборатории в Ухане названы «расчётливым отвлекающим манёвром».
REGNUM 06:09
Футбол
«Старостин говорил — «Бесков трус. Лечился от трусости!» Евгений Ловчев — в «Разговоре по пятницам»
Героем первого выпуска стал знаменитый футболист и тренер Евгений Ловчев. Мы приехали к Ловчеву в имение под Рузу.
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Общество
Попова назвала Путину три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила снимать ограничения, которые были введены из-за пандемии коронавируса, в три этапа.
РБК 06 мая в 09:20
Политика
Путин поздравил народы бывшего СССР с 75-й годовщиной Победы в войне
RT на русском 05:17
Политика
Германия назвала единственного виновника в развязывании Второй мировой
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и директор Института современной истории Андреас Виршинг в статье для журнала Spiegel назвали нацистский режим Третьего рейха единственным виновником в развязывании Второй мировой войны.
Lenta.ru 04:09
Кино
Появилось новое фото со съемок сиквелов «Аватара»
Продюсер Джон Ландау опубликовал в Facebook новое фото со съемочной площадки сиквелов «Аватара».
Культуромания вчера в 02:19
Политика
Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Известия 06:04
Общество
Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
Интерфакс 04:01
Происшествия
Бизнесмена Анатолия Быкова задержали по делу об убийстве
Бывшего депутата Законодательного Собрания Краснояского края, бизнесмена Анатолия Быкова задержали по подозрению в убийстве.
АБН вчера в 02:30
Общество
Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири
Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
Происшествия
Суд в Красноярске арестовал бизнесмена Анатолия Быкова
Свердловский районный суд Красноярска арестовал на срок до 4 июля предпринимателя Анатолия Быкова по делу о заказном убийстве двух жителей города в 1994 году.
ТАСС 05:56
Происшествия
После пожара на турбазе под Томском обнаружили убитых егерей
Российская газета 04:33
Игры
Humble Bundle дарит Steam-версию стратегии Ashes of the Singularity: Escalation
Ashes of Singularity: Escalation – научно-фантастическая стратегия в реальном времени от разработчиков Sins of a Solar Empire, в которой человечеству предстоит сразиться с машинами, угрожающими существованию людской расы.
Городской портал Новый Нижний 04:00
Игры
Из-за сложности технологий в The Medium будет фиксированная камера
Игромания.ру вчера в 14:12
Общество
Володин предупредил, что выход из ограничений будет тяжелым
С 12 мая начнется постепенное снятие ограничений.
Коммерсантъ 05:39
Экономика
Половина российских застройщиков могут не сдать новостройки вовремя
Половина российских застройщиков из-за вызванного коронавирусом кризиса могут не сдать вовремя новостройки, сообщают «Известия», ссылаясь на данные опроса Института развития строительной отрасли.
Аргументы и Факты вчера в 21:28
Технологии
Илон Маск начнет чипировать людей уже в 2020 году
Маск уверен, что с помощью решений Neuralink можно будет не только успешно лечить болезнь Паркинсона или Альцгеймера, но и "сохранить и усилить" функции мозга у здоровых людей.
Газета.Ru 05:13
Авто
Новая Mazda CX-5 получит название Mazda CX-50
Еще в прошлом году Mazda обнародовала план разделения модельного ряда на два семейства, которая она начала успешно реализовывать с выходом своей новой модели — кроссовера Mazda CX-30.
SpeedMe 05 мая в 08:22
Финансы
Турция закрыла свой валютный рынок для Citigroup, BNP Paribas и UBS
Днем ранее, 7 мая, курс турецкой лиры упал до рекордно низкого уровня по отношению к доллару США, после того как трейдеры начали играть на понижение курса из-за комментария Федеральной резервной системы (ФРС) о возможном исключении своповой кредитной линии для поддержки истощенных валютных запасов Турции.
Вести.Ru 05:35
Экономика
На Кубани расширили перечень отраслей экономики для оказания господдержки
В Краснодарском крае постановлением губернатора расширен список отраслей экономики для оказания господдержки во время карантина.
ЮГ Times 04:52
Музыка
Little Big выпустили клип Hypnodancer
Российская группа Little Big выпустила клип на новую песню, получившую название Hypnodancer.
News.ru 05:48
Политика
Путин: у России не может быть чувства вины за Вторую мировую
У России нет и не может быть чувства вины за развязывание Второй мировой войны.
Вести.Ru 05:38
Политика
Путин назвал особенность россиян, заложенную в крови
В подтверждение своих слов российский лидер привел в пример героическое поведение российских солдат в Афганистане, подвиг десантников Псковской дивизии, которые оказались «достойными защитников Родины в 1941 году».
Профиль 05:24
Общество
Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России
Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00