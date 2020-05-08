Экономика

Sostav.ruSostav.ruMastercard в пять раз увеличила лимит по покупкам без пин-кода

Другая платежная система Visa разрешила не вводить пин-код при покупках до 3 тыс. рублей. До этого порог также составлял одну тыс. рублей. Федеральная антимонопольная служба сообщает, что доля активных карт Mastercard среди всех карт у россиян на начало 2019 года составляла 36%.
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с чего всё началось

Mastercard увеличила лимит по покупкам без ПИН-кода на фоне пандемии

Промсвязьбанк (ПСБ) и банк «Русский стандарт» настроят свои эквайринговые сети, чтобы проводить бесконтактные операции до 5 тыс. руб. без введения ПИН-кода, рассказали их представители. Россельхозбанк увеличит лимит до 3 тыс. руб.: терминалы настроит постепенно, а карты в ближайшее время.
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Политика

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Общество

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Газета.Ru 11:54
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В Томской области сожгли базу экс-префекта Москвы и убили егерей

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Президент России Владимир Путин направил ряду стран, входивших в прошлом в СССР, поздравительные послания в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
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Власти Липецкой области объяснили слова губернатора о разгоне людей

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Международная группа астрономов из Европейской южной обсерватории обнаружила ближайшую к Солнечной системе черную дыру.
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Путин обратился к народу Австрии по местному телевидению

Владимир Путин выступил с телеобращением к народу Австрии, в котором поздравил страну с 75-летием освобождения от нацизма.
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Доктор Мясников опроверг информацию о платных интервью

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В Смольном готовятся продлить режим самоизоляции в Петербурге до конца мая.
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Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий особый порядок продления и расторжения некоторых договоров аренды недвижимости.
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