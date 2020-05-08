Промсвязьбанк (ПСБ) и банк «Русский стандарт» настроят свои эквайринговые сети, чтобы проводить бесконтактные операции до 5 тыс. руб. без введения ПИН-кода, рассказали их представители. Россельхозбанк увеличит лимит до 3 тыс. руб.: терминалы настроит постепенно, а карты в ближайшее время.

с чего всё началось

Другая платежная система Visa разрешила не вводить пин-код при покупках до 3 тыс. рублей. До этого порог также составлял одну тыс. рублей. Федеральная антимонопольная служба сообщает, что доля активных карт Mastercard среди всех карт у россиян на начало 2019 года составляла 36%.

Mastercard в пять раз увеличила лимит по покупкам без пин-кода

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