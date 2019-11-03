Хорхе Масвидаль одолел Нейта Диаса на турнире UFC 244 и стал обладателем пояса The Baddest Motherfucker (BMF) — "главного гангстера" организации. Стоит отметить, что поединок завершился после того, как вмешался врач - Диас получил рассечение и медик не разрешил ему продолжать драться.

Масвидаль победил Диаса и завоевал пояс самого опасного парня в UFC

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