Единоборства
Газета.RuМасвидаль победил Диаса и завоевал пояс самого опасного парня в UFC
Хорхе Масвидаль одолел Нейта Диаса на турнире UFC 244 и стал обладателем пояса The Baddest Motherfucker (BMF) — "главного гангстера" организации. Стоит отметить, что поединок завершился после того, как вмешался врач - Диас получил рассечение и медик не разрешил ему продолжать драться.
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