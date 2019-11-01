Единоборства

REGNUMREGNUMМасвидаль победил Нейта Диаза техническим нокаутом на турнире UFC244

В результате победа техническим нокаутом была присуждена Масвидалю, он же стал обладателем стоявшего на кону в поединке пояса BMF (титул главного мерзавца). Отметим, это 35-я победа Масвидаля в ММА при 13 проигрышах. Для Нейта Диаза данное поражение стало двенадцатым.
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