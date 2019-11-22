Убивший и расчленивший аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко доцент-историк Олег Соколов сидит в петербургских «Крестах».

с чего всё началось

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