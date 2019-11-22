«В день убийства, 7 ноября, Настя звонила Серёже около девяти вечера», - сообщила ее мать. Анастасия Ещенко, как известно, пожаловалась брату, что Соколов побил ее, она выбежала на улицу.

с чего всё началось

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