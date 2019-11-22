Убивший и расчленивший аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко доцент-историк Олег Соколов сидит в петербургских «Крестах».

с чего всё началось

Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери. Об этом сообщило Федеральное агентство новостей. По ее словам, причиной убийства могло стать желание 24-летней девушки прекратить отношения с Соколовым.

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