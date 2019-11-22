Происшествия
ИзвестияМать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери
Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери. Об этом сообщило Федеральное агентство новостей. По ее словам, причиной убийства могло стать желание 24-летней девушки прекратить отношения с Соколовым.
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с чего всё началось
Убивший и расчленивший аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко доцент-историк Олег Соколов сидит в петербургских «Крестах».Московский Комсомолецвчера в 08:37
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Мать жертвы Олега Соколова предположила несколько причин убийства Анастасии Ещенко
Телеканал 360°вчера в 13:35
Психолог о деле Соколова: лоббисты СБН используют чужую беду в своих целях
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Мать Анастасии Ещенко провела свое расследование убийства дочери Олегом Соколовым
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