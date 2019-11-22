Происшествия

ИзвестияИзвестияМать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери

Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери. Об этом сообщило Федеральное агентство новостей. По ее словам, причиной убийства могло стать желание 24-летней девушки прекратить отношения с Соколовым.
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с чего всё началось

Мать Анастасии Ещенко провела свое расследование убийства дочери Олегом Соколовым

Убивший и расчленивший аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко доцент-историк Олег Соколов сидит в петербургских «Крестах».
Московский Комсомолецвчера в 08:37

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«Мог сыграть решающую роль»: Мать убитой Соколовым аспирантки озвучила свою версию трагедии

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Мать жертвы Олега Соколова предположила несколько причин убийства Анастасии Ещенко

Телеканал 360°вчера в 13:35

Психолог о деле Соколова: лоббисты СБН используют чужую беду в своих целях

Красная веснавчера в 02:22

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства

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News.ruвчера в 09:35

Мать Анастасии Ещенко провела свое расследование убийства дочери Олегом Соколовым

Московский Комсомолецвчера в 08:37

Мать убитой историком Соколовым аспирантки озвучила свою версию убийства

Петербургский дневниквчера в 12:31
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Мэр Тулуна попал в ДТП, его жена погибла

Мэр города Тулуна Юрий Карих попал вечером в серьезную аварию в Черемховском районе Иркутской области.
Российская газета 09:29
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США назвали слабое место своей защиты от возможных атак России и Китая

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Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck

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CRISPR пока не может помогать рожать умных и высоких детей

Несколько лет назад в распоряжении ученых появилась уникальная программа под названием CRISPR, которая позволяет вносить редактирование в геном будущего ребенка еще на стадии эмбриона.
Собеседник вчера в 06:59
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В Малайзии умер последний в стране суматранский носорог

Последняя особь суматранского носорога в Малайзии умерла в субботу. Об этом сообщило агентство Reuters.
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Общество

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В РУСАДА прокомментировали рекомендацию ВАДА о лишении статуса

Пахноцкая согласилась с тем, что, скорее всего, исполком ВАДА лишит РУСАДА статуса. Исполком WADA рассмотрит ситуацию с РУСАДА 9 декабря.
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Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник

Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник MQ-9.
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Британский The Economist показал ролик с картой Украины без Крыма

Британский еженедельный журнал The Economist показал ролик, в котором была изображена карта Украины без Крыма.
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Казанцы смогут проголосовать за участников «Детского Евровидения»

Поддержать исполнителей можно будет, приняв участие в онлайн-голосовании, которое стартует на официальном сайте «Детского Евровидения» 22 ноября с 22.00 по московскому времени и продлится до 18.00 24 ноября.
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В новых экспериментах удалось обнаружить предельные изотопы неона и фтора, ими оказались фтор-31 и неон-34, пишут авторы в журнале Physical Review Letters.
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Канал FightSpace на Youtube опубликовал видео боя. Россиянин одержал досрочную победу в первом раунде, применив удушающий прием.
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Три человека погибли при столкновении поезда и машины во Флориде

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Xiaomi представила в России новые смартфоны Redmi 8T и Mi Note 10

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В Госдуме объяснили причины дедовщины в армии

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Впервые обнаружена галактика с тремя сверхмассивными черными дырами

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Салливан назвал условие улучшения отношений России и США

"Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - говорится в сообщении госдепартамента.
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Немецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов

Немецкий врач Франциска Рубин выбрала десять продуктов, которые могут заменить лекарства и позволят укрепить иммунитет, передает журнал Focus.
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Китайские ученые из Нанкинского университета обнаружили, что жидкие кристаллы помогают рассмотреть мир четырехмерным.
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Создатель фантастического боевика "Терминатор: Темные судьбы" Тим Миллер подтвердил, что во время работы над картиной у него действительно возникали производственные конфликты с продюсерами Джеймсом Кэмероном и Дэвидом Эллисоном, но он все же смог в значительной степени отстоять свое режиссерское видение.
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Алина Загитова стала третьей на этапе Гран-при в Японии

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова заняла третье место на этапе Гран-при в японском Саппоро.
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Медведев выступил против жесткого определения неполного рабочего дня

Премьер-министр и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев выступил против жесткого определения понятия «неполный рабочий день» в Трудовом кодексе, потому что оно «толкуется по-разному».
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Парламент Боливии принял закон о новых выборах президента

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Президент России Владимир Путин заявил, что "Единая Россия" не должна соглашаться с любым, даже самым высокопоставленным чиновником.
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Ольга Бузова опубликовала в Instagram видео с концерта в Иркутске

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Савченко заявила о возможности исчезновения Украины в 2023 году

Бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что законопроект о продаже сельскохозяйственных земель на Украине положит конец украинской государственности.
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