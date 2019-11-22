«В день убийства, 7 ноября, Настя звонила Серёже около девяти вечера», - сообщила ее мать. Анастасия Ещенко, как известно, пожаловалась брату, что Соколов побил ее, она выбежала на улицу.

с чего всё началось

Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери. Об этом сообщило Федеральное агентство новостей. По ее словам, причиной убийства могло стать желание 24-летней девушки прекратить отношения с Соколовым.

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