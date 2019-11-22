Происшествия
ИзвестияМать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери
Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери. Об этом сообщило Федеральное агентство новостей. По ее словам, причиной убийства могло стать желание 24-летней девушки прекратить отношения с Соколовым.
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с чего всё началось
«В день убийства, 7 ноября, Настя звонила Серёже около девяти вечера», - сообщила ее мать. Анастасия Ещенко, как известно, пожаловалась брату, что Соколов побил ее, она выбежала на улицу.Московский Комсомолецвчера в 08:37
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Мать жертвы Олега Соколова предположила несколько причин убийства Анастасии Ещенко
Телеканал 360°вчера в 13:35
Мать убитой историком Соколовым аспирантки озвучила свою версию убийства
Петербургский дневниквчера в 12:31
Мать Анастасии Ещенко провела свое расследование убийства дочери Олегом Соколовым
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