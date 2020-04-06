Коронавирус
Vprognoze.ruМать Гвардиолы умерла от коронавируса
Долорс Сала Каррио, мать наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, скончалась от коронавирусной инфекции.
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с чего всё началось
«Каждый, кто связан с клубом, выражает свои самые искренние соболезнования в это тяжёлое время Пепу, его семье и всем их друзьям», — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Манчестер Сити» в «Твиттере».Чемпионатвчера в 10:18
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Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.
Политика
Трамп поддержал увольнение капитана авианосца «Теодор Рузвельт»
Президент США Дональд Трамп поддержал решение о снятии с должности капитана авианосца "Теодор Рузвельт", назвав его письмо о вспышке коронавируса на борту "ужасным поступком".
Общество
Минпросвещения создало онлайн-платформу для дистанционного образования
Созданная Минпросвещения России система поможет преподавателям организовать процесс дистанционного обучения, уверен глава ведомства.
Кино
Финал «Ходячих мертвецов» перенесен из-за коронавируса
Из-за пандемии коронавируса не удалось завершить постпродакшн финала "Ходячих мертвецов", и текущий сезон завершится 15-м эпизодом.
Политика
В Госдуму внесён законопроект об упрощении получения гражданства
Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
Происшествия
Главврач РКБ имени Куватова прокомментировала слухи о сбегающих через окно сотрудниках
Главный врач РКБ имени Куватова Эльза Сыртланова прокомментировала информацию о том, что сотрудники больницы, которая закрыта на карантин, сбегают через окно.
Политика
Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах
Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Политика
Роскосмос назвал агрессивным указ Трампа об освоении ресурсов Луны
Заместитель генерального директора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев заявил, назвал агрессивным план президента США Дональда Трампа по присвоению права на добычу космических ресурсов.
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 43 регионах РФ
Общее количество подтверждённых случаев достигло в России 7497. Больше всего случаев заражения за сутки выявлено в Москве — 697.
Общество
В Италии замедлился рост числа жертв коронавируса
Появилась информация о том, что число умерших за сутки от вызываемого коронавирусом заболевания и его осложнений в Италии стало самым низким за две недели.
Общество
S7 получила разрешения на вывоз россиян из Таиланда и Японии
Российская авиакомпания S7 получила разрешения на выполнение трех вывозных чартерных рейсов в Россию из Таиланда и Японии.
Общество
Коронавирус нашли у троих сотрудников омского НПЗ
Тестирование работников омского нефтеперерабатывающего завода (ОНПЗ) показало, что предварительно коронавирусом заражены трое сотрудников, сообщила во вторник пресс-служба предприятия.
Происшествия
В РФ пресекли крупный канал сбыта поддельных денег высокого качества
В 2019 году полиция Татарстана, где были обнаружены первые поддельные деньги, возбудила дело по части 3 статьи 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).
Общество
В Свердловской области подтверждено четыре новых случая коронавируса
Всего в регионе 44 случая В Свердловской области в понедельник, 6 апреля, подтвердились четыре новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб Москвы.
Общество
Опубликован проект нового расписания ЕГЭ
Министерство просвещения опубликовало проект нового расписания единых государственных экзаменов с учетом переноса начала основной волны ЕГЭ из-за коронавируса с конца мая на 8 июня.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 21 копейку — до 76,70 рубля. Курс евро увеличился на 37 копеек и составил 83,00 рубля.
Авто
Lada Vesta GTR: первый серийный российский спорткар
На первый квартал 2021 года запланирован старт продаж первого серийного российского спорткара Lada Vesta GTR, а пока АвтоВАЗ показал изображения будущей новинки.
Общество
В Пензенской области выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом
Новые 19 случаев коронавируса зарегистрированы в Пензенской области, общее число зараженных увеличилось до 51 человека, сообщила во вторник пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Общество
«Спортмастер» закроет магазины из-за коронавируса
Розничная сеть «Спортмастер» приняла решение временно закрыть фирменные магазины.
Политика
США признали террористической организацию националистов из России
Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Общество
В МЧС рассказали, что надо сделать для защиты от коронавируса
Как сообщает РИА "Новости", такие рекомендации дало Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Происшествия
Найдено тело пропавшей внучки Роберта Кеннеди
Сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей внучки американского сенатора Роберта Кеннеди Мейв, чьи поиски велись со 2 апреля.
Футбол
Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков поделился мнением о выборной системе России
Экс-полузащитник "Зенита" и сборной России по футболу Роман Широков рассказал, как относится к выборной системе России.
Общество
В России выявлен рост числа банкротств граждан
Отмечается, что в Москве в январе — марте число банкротств граждан выросло на 40,5%.
Общество
Состояние Бориса Джонсона резко ухудшилось
Состояние премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона резко ухудшилось.
Экономика
В России предупредили о возможном росте цен на продукты до 20%
Производители и поставщики продуктов питания призвали пересмотреть закупочные цены — максимум на 15—20%.
Общество
Обнаружено влияние популярной прививки на заражение коронавирусом
Группа эпидемиологов из Техасского университета (США) обнаружила влияние популярной прививки на вероятность заражения коронавирусом.