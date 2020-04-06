Коронавирус

Vprognoze.ruVprognoze.ruМать Гвардиолы умерла от коронавируса

Долорс Сала Каррио, мать наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, скончалась от коронавирусной инфекции.
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«Каждый, кто связан с клубом, выражает свои самые искренние соболезнования в это тяжёлое время Пепу, его семье и всем их друзьям», — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Манчестер Сити» в «Твиттере
».
Чемпионат10:18

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Мать Гвардиолы скончалась из-за коронавируса

Матч ТВ10:19

«Барселона» и «Бавария» выразили соболезнования Гвардиоле

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«Барселона», «Бавария» и «Манчестер Сити» выразили соболезнования Гвардиоле, у которого умерла мать

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Де Брейне выразил соболезнования Гвардиоле в связи со смертью матери

РИА Новости14:58

Мать Гвардиолы скончалась от коронавируса

Чемпионат10:18

Мать Гвардиолы умерла от коронавируса. Ей было 82 года

Sports.ru10:10

Футбольный мир скорбит вместе с Гвардьолой. Его мама умерла от коронавируса

Спорт-Экспресс12:55
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Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 17:11, Ашберн
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Мишустин раскритиковал решение губернаторов закрыть границы регионов

Премьер-министр Михаил Мишустин не одобрил действия ряда российских губернаторов, принявших решение закрыть административные границы регионов.
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Евросоюз не видит веских причин, чтобы отменить санкции против России, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 10:18
Общество

Британского премьера перевели в интенсивную терапию

Состояние британского премьера Бориса Джонсона ухудшилось, сообщил официальный представитель канцелярии правительства.
РИА Новости 15:47
Политика

США признали террористической организацию националистов из России

Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Газета.Ru 11:48
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Появилась информация о выходе Mafia II: Definitive Edition

Пока неизвестно, для каких платформ выйдет Mafia II: Definitive Edition.
Нева Спорт 06:01
Шоу-бизнес

У Надежды Бабкиной нашли коронавирус

Lenta.ru 12:56
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Блогер Павел Петель погиб в ДТП

Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Газета.Ru 02:47
Общество

Минпромторг прокомментировал инцидент с замминистра в Ижевске

Минпромторг проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, произошедшем в Ижевске с замминистра Дмитрием Овсянниковым, говорится в сообщении ведомства.
РИА Новости 08:03
Технологии

Microsoft показала, как изменит меню «Пуск» в Windows 10

В целом новый «Пуск» существенно преобразится и станет удобнее, но когда это произойдет точно не известно.
Astera 16:29
Политика

В Кремле допустили перенос дня голосования на зиму или на год

В Кремле допускают перенос единого дня голосования (ЕДГ), запланированного на сентябрь 2020 года, на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса.
РБК 13:33
Музыка

Участница шоу «Голос. Дети» обвинила Полину Гагарину в нечестности

Девятилетняя Ангелина заявила Гагариной, что ее решение несправедливо, потому что наставница могла бы выбрать всех трех девочек.
Инфо24 10:42
Авто

Новый Mercedes-AMG G 63 получил деревянный салон

Немецкий внедорожник в специальной версии G-Yachting Limited Edition был разработан специалистами компании Carlex Design.
Тарантас Ньюс вчера в 13:02
Происшествия

У сотрудника колонии в Рязанской области выявлен коронавирус

«В исправительной колонии №5 УФСИН России по Рязанской области, где у одного из сотрудников выявлен случай заболевания коронавирусной инфекцией, эпидемиологическая обстановка стабильная», — говорится в пресс-релизе.
RT на русском 10:36
Общество

Правительство ввело ограничения на продажу масок

В пeречень медицинских изделий, для которых введены данные ограничения, попали фильтрующие респираторы, медицинские маски, марля, медицинские перчатки, комплекты защитной одежды для медиков.
Известия 15:49
Общество

Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус на дому

Роспотребнадзор сообщил о начале тестирования на коронавирус граждан России по желанию на дому с помощью высокочувствительной тест-системы.
RT на русском вчера в 23:19
Общество

В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом

Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Газета.Ru 15:11
Общество

Россия возобновила авиарейсы для вывоза граждан из-за границы

С 6 апреля Россия возобновила международные авиарейсы по вывозу российских граждан из зарубежных стран.
RT на русском 15:52
Общество

Какие профессии в РФ станут ненужными после пандемии коронавируса

Институт прогрессивного образования выяснил, какие профессии станут невостребованными и как в целом изменится рынок труда после пандемии коронавируса, сообщает RT.
ForPost 07:25
Здоровье

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко

Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Evo-rus.com 02:15
Футбол

«Дома отстреливаемся от зомби». 13 вопросов Артему Дзюбе

Матч ТВ 12:54
Шоу-бизнес

Певица Пинк рассказала, как с трехлетним сыном перенесла коронавирус

Популярная певица Пинк рассказала в прямом эфире в Instagram, что перенесла вместе со своим трехлетним сыном коронавирус.
Пятый канал 11:04
Общество

ФАС проверила цены на лимоны, чеснок и имбирь

Цены на лимоны, чеснок и имбирь в основном завышают небольшие магазины и рынки.
BFM.ru 09:20
Общество

Кабмин утвердил список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

Правительство РФ утвердило перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
DP.RU 02:28
Энергетика

Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина

Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.
РБК 13:53
Экономика

Сроки представления отчетности продлены на 3 месяца

Срок представления, налоговых деклараций (за исключением деклараций по НДС), расчетов по авансовым платежам, бухгалтерской (финансовой) отчетности, обязанность по представлению которых приходится на период март-май 2020 года, «сдвигается» на 3 месяца.
Бухгалтерия.ру 09:04
Шоу-бизнес

Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе

Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Суть событий вчера в 04:48
Футбол

«Бавария» возобновит тренировки

«Бавария» в понедельник, 6 апреля, соберется у себя базе и возобновит тренировки, сообщает Kicker. Занятия будут проходить с ограничениями.
Спорт-Экспресс 04 апреля в 20:40
Единоборства

Объявлено имя бойца, который заменит Хабиба Нурмагомедова на UFC 249

Газета.Ru 15:42
Музыка

Автор хита «Pen-pineapple-apple-pen» представил новую версию трека

Вместо ананаса, ручки и мыла в нём упоминаются мыло и руки. Аббревиатура в названии трека осталась прежней – PPAP.
Peterburg2.ru 16:58
Кино

Кинематограф, живи: фильмы продолжают снимать и на самоизоляции

Кадры со съёмок фильма «Удалёнка» Участником конкурса короткометражек в формате Screenlife может стать каждый, кто оказался на самоизоляции.
Фильм Про 06:59
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