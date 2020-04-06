Коронавирус
Vprognoze.ruМать Гвардиолы умерла от коронавируса
Долорс Сала Каррио, мать наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, скончалась от коронавирусной инфекции.
Читать в источнике
Оценить67
с чего всё началось
«Каждый, кто связан с клубом, выражает свои самые искренние соболезнования в это тяжёлое время Пепу, его семье и всем их друзьям», — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Манчестер Сити» в «Твиттере».Чемпионат10:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 15:38, Ашберн
Здоровье
Коронавирус подозревают у 44 жителей Саратовской области
В Саратовской области 2309 жителей остаются под наблюдением после возвращения из-за рубежа или в связи с контактами с заразившимися.
Общество
Минпромторг прокомментировал инцидент с замминистра в Ижевске
Минпромторг проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, произошедшем в Ижевске с замминистра Дмитрием Овсянниковым, говорится в сообщении ведомства.
Общество
Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии
Премьер Великобритании Борис Джонсон, госпитализированный с коронавирусом, переведен в отделение интенсивной терапии, передает Reuters заявление аппарата премьер-министра на Даунинг-стрит, 10.
Шоу-бизнес
Меган Маркл официально является принцессой Великобритании
31 марта Меган Маркл и принц Гарри официально перестали носить свои прежние титулы, однако, судя по всему, они всё ещё остались принцессой и принцем.
Политика
Мишустин раскритиковал решение губернаторов закрыть границы регионов
Премьер-министр Михаил Мишустин не одобрил действия ряда российских губернаторов, принявших решение закрыть административные границы регионов.
Финансы
Курсы доллара и евро на 6 апреля
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 6 апреля, составляет 77,7325 рубля.
Общество
Какие профессии в РФ станут ненужными после пандемии коронавируса
Институт прогрессивного образования выяснил, какие профессии станут невостребованными и как в целом изменится рынок труда после пандемии коронавируса, сообщает RT.
Экономика
Каждому россиянину предложили выплачивать по 50 тысяч рублей
Власти России могли бы выплатить каждому россиянину единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Происшествия
Иисуса Воробьева оштрафовали за прогулку на Патриарших
Пресненский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей Иисуса Воробьева, задержание которого во время прогулки с собакой на Патриарших прудах стало самым резонансным случаем нарушения самоизоляции в столице.
Общество
В Новгородской области умер первый пациент с коронавирусом
Первый пациент, зараженный коронавирусом, 6 апреля скончался в инфекционной больнице в Новгородской области.
Энергетика
Пашинян рассказал, что предложил Путину платить за газ в рублях
Ранее РУСАРМИНФО сообщило, что по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор Никола Пашиняна с Владимиром Путиным, в ходе которого собеседники среди прочих вопросов обсудили также ситуацию с коронавирусом.
Финансы
Курс доллара упал ниже 76 рублей впервые с 18 марта
Курс доллара оказался ниже 76 рублей впервые с 18 марта. Об этом следует из данных торгов Московской биржи.
Общество
В России утвердили список сайтов с бесплатным доступом
Минкомсвязь утвердила перечень из 391 социально значимого сайта, сообщает ТАСС. Доступ к этим сайтам не будет тарифицироваться.
Общество
Премьер Израиля ввел полный карантин на Песах с 7 по 10 апреля
Полный карантин будет действовать с 16 часов по Москве 7 апреля по 7 часов утра 10 апреля, сообщает ТАСС.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье
В Подмосковье в результате автоаварии погиб блогер Павел Петель. Об этом в Instagram сообщил его близкий друг и коллега Сергей Остриков.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов не поедет на турнир UFC
Происшествия
В Курской области две девочки пытались убить опекунов и четверых детей
Девочки, одной из которых 15, а другой 17, проживали в доме в селе Старое Роговое вместе своими опекунами, детьми опекунов 6 и 7 лет, а также еще двумя находящимися на опеке 7 и 10 лет.
Общество
Росстат сообщил о подорожании сахара и гречки
Стоимость сахара и гречки в марте в России выросла на 13,5% и 6,2% соответственно. Об этом сообщается в материалах Росстата.
Экономика
«Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки
Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.
Шоу-бизнес
У Надежды Бабкиной нашли коронавирус
У народной артистки России Надежды Бабкиной нашли коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Энергетика
Трамп: США могут ввести пошлины на импортную нефть
США готовы ввести "очень существенные пошлины" на импортируемую нефть, заявил американский президент Дональд Трамп, уточнив, что это произойдет в том случае, если положение на мировом энергетическом рынке не нормализуется.
Общество
Опубликован проект расписания ЕГЭ в 2020 году
Сдача Единого государственного экзамена в 2020 году может завершиться 11 июля, следует из проекта приказа Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, опубликованного в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.
Космос
Астронавты на МКС заметили большое скопление НЛО около Земли
В течение нескольких месяцев камеры на Международной космической станции (МКС) фиксировали аномальные явления около Земли.
Технологии
Mail.ru Group представила новый мессенджер ICQ
Mail.ru Group представила обновленную версию мессенджера ICQ, который был разработан в Израиле еще в 1996 году.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала свое свадебное платье
Возможно, теперь журналисты смогут выяснить, кто же является таинственным женихом Волочковой.
Общество
Петербуржцам напомнили о штрафах за нарушение режима самоизоляции
Горожане, зараженные вирусом COVID-19 и нарушившие режим самоизоляции, могут быть привлечены к уголовной ответственности и, в случае заражения другого гражданина, лишиться свободы сроком до семи лет.
Технологии
Blizzard анонсировала начало тестирования World of Warcraft: Shadowlands
Экономика
Fashion-ритейл может не выжить после пандемии коронавируса
Fashion-ритейл может не выжить после пандемии коронавируса Представители fashion-ритейла, не вошедшего в список пострадавших на фоне борьбы с COVID-19 отраслей, просят федеральные власти включить их в число тех, кому требуется господдержка.