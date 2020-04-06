Коронавирус

Vprognoze.ruVprognoze.ruМать Гвардиолы умерла от коронавируса

Долорс Сала Каррио, мать наставника "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы, скончалась от коронавирусной инфекции.
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«Каждый, кто связан с клубом, выражает свои самые искренние соболезнования в это тяжёлое время Пепу, его семье и всем их друзьям», — говорится в сообщении, опубликованном на странице «Манчестер Сити» в «Твиттере
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