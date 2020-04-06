с чего всё началось

Здоровье Коронавирус подозревают у 44 жителей Саратовской области В Саратовской области 2309 жителей остаются под наблюдением после возвращения из-за рубежа или в связи с контактами с заразившимися.

Общество Минпромторг прокомментировал инцидент с замминистра в Ижевске Минпромторг проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, произошедшем в Ижевске с замминистра Дмитрием Овсянниковым, говорится в сообщении ведомства.

Общество Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии Премьер Великобритании Борис Джонсон, госпитализированный с коронавирусом, переведен в отделение интенсивной терапии, передает Reuters заявление аппарата премьер-министра на Даунинг-стрит, 10.

Шоу-бизнес Меган Маркл официально является принцессой Великобритании 31 марта Меган Маркл и принц Гарри официально перестали носить свои прежние титулы, однако, судя по всему, они всё ещё остались принцессой и принцем.

Экономика Каждому россиянину предложили выплачивать по 50 тысяч рублей Власти России могли бы выплатить каждому россиянину единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Происшествия Иисуса Воробьева оштрафовали за прогулку на Патриарших Пресненский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей Иисуса Воробьева, задержание которого во время прогулки с собакой на Патриарших прудах стало самым резонансным случаем нарушения самоизоляции в столице.

Энергетика Пашинян рассказал, что предложил Путину платить за газ в рублях Ранее РУСАРМИНФО сообщило, что по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор Никола Пашиняна с Владимиром Путиным, в ходе которого собеседники среди прочих вопросов обсудили также ситуацию с коронавирусом.

Происшествия Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье В Подмосковье в результате автоаварии погиб блогер Павел Петель. Об этом в Instagram сообщил его близкий друг и коллега Сергей Остриков.

Происшествия В Курской области две девочки пытались убить опекунов и четверых детей Девочки, одной из которых 15, а другой 17, проживали в доме в селе Старое Роговое вместе своими опекунами, детьми опекунов 6 и 7 лет, а также еще двумя находящимися на опеке 7 и 10 лет.

Общество Росстат сообщил о подорожании сахара и гречки Стоимость сахара и гречки в марте в России выросла на 13,5% и 6,2% соответственно. Об этом сообщается в материалах Росстата.

Экономика «Ведомости»: российскому бизнесу не окажут серьёзной поддержки Как заявили газете «Ведомости» четыре федеральных чиновника, «серьёзных денежных мер поддержки бизнеса» во втором пакете антикризисных мер отраслям экономики, пострадавших от введённых из-за эпидемии ограничений, который уже на текущей неделе представит правительство России, не предусмотрено.

Энергетика Трамп: США могут ввести пошлины на импортную нефть США готовы ввести "очень существенные пошлины" на импортируемую нефть, заявил американский президент Дональд Трамп, уточнив, что это произойдет в том случае, если положение на мировом энергетическом рынке не нормализуется.

Общество Опубликован проект расписания ЕГЭ в 2020 году Сдача Единого государственного экзамена в 2020 году может завершиться 11 июля, следует из проекта приказа Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, опубликованного в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.

Технологии Mail.ru Group представила новый мессенджер ICQ Mail.ru Group представила обновленную версию мессенджера ICQ, который был разработан в Израиле еще в 1996 году.

Общество Петербуржцам напомнили о штрафах за нарушение режима самоизоляции Горожане, зараженные вирусом COVID-19 и нарушившие режим самоизоляции, могут быть привлечены к уголовной ответственности и, в случае заражения другого гражданина, лишиться свободы сроком до семи лет.