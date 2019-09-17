Футбол

Lenta.ruLenta.ruМать Кокорина отреагировала на освобождение сына

Светлана Кокорина, мать футболиста Александра Кокорина, поделилась мыслями об освобождении ее сыновей. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
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«Я снова стала матерью»: Светлана Кокорина счастлива видеть своих сыновей на свободе

Комсомольская правда03:28

«Я снова стала матерью!» Светлана Кокорина — с сыновьями, после их выхода из колонии

Спорт-Экспресс03:47

Мать Кокориных отреагировала на выход сыновей из колонии

Чемпионат03:51

«Я снова стала матерью». Светлана Кокорина опубликовала фото с сыновьями после освобождения

Матч ТВ04:04

Мама Кокориных показала фото с сыновьями после выхода на свободу: «Я снова стала матерью!»

Sport24.ru03:39

Мать Кокориных встретила сыновей после их освобождения из колонии

РИА Новости04:31

Мать Кокориных отреагировала на выход сыновей на свободу

Газета.Ru04:16
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Гражданин России скончался в турецкой Анталии после занятий парасейлингом, в ходе которых получил тяжелые травмы.
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