Футбол
Lenta.ruМать Кокорина отреагировала на освобождение сына
Светлана Кокорина, мать футболиста Александра Кокорина, поделилась мыслями об освобождении ее сыновей. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.
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«Я снова стала матерью»: Светлана Кокорина счастлива видеть своих сыновей на свободе
Комсомольская правда03:28
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Политика
Крымский парламент отказался переименовать полуостров
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Lenta.ru 04:16
Общество
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Бывший министр обороны Анатолий Сердюков и экс-глава департамента имущественных отношений минобороны РФ Евгения Васильева внезапно стали многодетными родителями: теперь они воспитывают сразу троих детей.
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В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
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Певица Анна Седокова рассказала поклонникам о своей болезни
36-летняя певица и актриса Анна Седокова призналась в Instagram, что последний месяц страдает от крапивницы - аллергического заболевания, которое опасно рядом осложнений - в том числе отеком Квинке, когда, например, может сильно увеличиться часть лица или конечность.
Российская газета 03:38
Футбол
«Зенит» выступил с заявлением по контракту с Кокориным
Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» выступил с официальным заявлением относительно подписания контракта с вышедшим на свободу нападающим Александром Кокориным.
RT на русском 05:57
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян воссоединился с бывшей женой
Напомним, в браке с Власовой Армен Джигарханян прожил почти 50 лет, но накануне "золотой свадьбы" ушел от нее к молодой пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской.
МонаВиста вчера в 01:48
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Назван омолаживающий кровь фрукт
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Общество
Москвич выиграл в лотерею 286 миллионов рублей
Российская газета вчера в 11:37
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В эфире телешоу «Пусть говорят» Дмитрий Шепелев призвал семью актрисы публично заявить о ее текущем состоянии.
OAnews 02:23
Политика
Иран отказался от переговоров с США на всех уровнях
«Политика максимального давления на иранскую нацию не имеет большого значения, и все официальные лица в Исламской республике единодушно считают, что никаких переговоров на любом уровне с Соединенными Штатами не будет»,— заявил верховный лидер Ирана.
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Гражданин России скончался в турецкой Анталии после занятий парасейлингом, в ходе которых получил тяжелые травмы.
Газета.Ru вчера в 10:23
Общество
Наоми Кэмпбелл появилась на публике без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку в полупрозрачном платье без нижнего белья.
МИР 24 вчера в 12:47
Политика
В Кремле не стали комментировать приговор по делу Устинова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о деле Павла Устинова, приговоренного к 3,5 годам колонии за применение силы к омоновцу на несанкционированном митинге в Москве, заявил, что разбираться в конкретных делах не прерогатива президента, а Устинов имеет законное право на обжалование приговора.
РИА Новости 05:52
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
Кино
Стартовали съемки новой Mortal Kombat
Стартовали съемки нового фильма по вселенной Mortal Kombat, сообщил сценарист Грег Руссо, опубликовав в своем «Твиттере» фото со съемочной площадки, подписав его «Пусть Боги присматривают за нами!».
MOS.news вчера в 04:59
Экономика
В Подмосковье появятся два новых платных моста
По словам гендиректора компании «Платная дорога» Вадима Коваленко, мосты построят без привлечения средств из регионального бюджета.
Live24 02:50
Общество
Первый снег выпал в Подмосковье
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Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия вчера в 12:26
Экономика
Минфин назвал срок запуска новых накопительных пенсий
В конце августа замминистра финансов Алексей Моисеев заявил журналистам, что Минфин и ЦБ могут в ближайшее время представить новую версию системы накопительных пенсий, которая предусматривает полный отказ от принуждения граждан к вступлению, то есть предполагает полностью добровольное участие.
Rambler News Service 06:32
Шоу-бизнес
Заворотнюк перенесла серьезную операцию
Российская актриса Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа во время лечения в Германии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Lenta.ru 05:56
Общество
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
Молодежь в поисках лучшей жизни стремится переехать в Москву, Санкт-Петербург и другие города, где можно найти высокооплачиваемую работу, навыки для которой люди освоили в родном городе, пишет "Российская газета" со ссылкой на директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца.
РИА Новости 00:31
Происшествия
Отчим Кокорина наехал на ногу журналисту возле колонии
Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.
RT на русском 02:58
Политика
В Кишиневе задержан глава агентства «Sputnik Молдавия»
В Кишиневе задержан глава информагентства «Sputnik Молдавия» Владимир Новосадюк, сообщает РИА Новости.
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Родственники пропавших в Чечне людей подали иск в ЕСПЧ
Родственники восьми человек, исчезнувших в Чечне, подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщает правозащитный центр «Мемориал».
Коммерсантъ 04:46
Политика
Спецпредставитель Путина заявил о превосходстве Telegram над WhatsApp
С точки зрения безопасности мессенджер Telegram превосходит WhatsApp, хотя гарантирующих абсолютную безопасность средств коммуникации пока не существует, заявил «РИА Новости» специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
РБК 06:13
Футбол
«Ахмат» уступил в гостях «Ростову»
Вестник Кавказа вчера в 15:31