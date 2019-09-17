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Газета.RuМать Кокориных опубликовала фото с сыновьями после освобождения
Мать нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Светлана опубликовала снимок с сыновьями после их освобождения, передает РИА "Новости". 17 сентября Александр, его младший брат Кирилл и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев вышли на свободу по УДО.
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«Я снова стала матерью»: Светлана Кокорина счастлива видеть своих сыновей на свободе
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