Мать нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Светлана опубликовала снимок с сыновьями после их освобождения, передает РИА "Новости". 17 сентября Александр, его младший брат Кирилл и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев вышли на свободу по УДО.

Мать Кокориных опубликовала фото с сыновьями после освобождения

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