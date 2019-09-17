Мать освобожденных по УДО братьев Кокориных не могла не поделиться радостью в социальных сетях. Мать футболиста Александра Кокорина и его брата Кирилла опубликовала в соцсетях фотографию с сыновьями после их освобождения.

Политика Роскосмос не выполнит план на 2019 год по запускам ракет Роскосмос выполнит около 40 запусков ракет в 2019 году, а не 45, как это планировалось ранее.

Экономика Американские эксперты предсказали победу США над Россией на рынке СПГ Мировой лидер на рынке сжиженного природного газа (СПГ) Катар за десять лет увеличит производство в полтора раза, сохранив первое место, — 150 млрд куб. м (или 109 млн т) в 2028 году за счет собственных проектов и долей в СПГ-заводах в США, говорится в исследовании.

Политика Вятрович уволен с должности главы Института нацпамяти Украины Глава Украинского института национальной памяти историк Владимир Вятрович уволен со своей должности, которую он занимал с 2014 года.

Здоровье Врачей могут начать штрафовать уже с октября Сенаторы могут начать обсуждать законопроект о штрафах для врачей в конце сентября.

Армия и оружие В России создали ракету с недостижимой дальностью действия В России разработали ракету Х-101, которая недостижима для конкурентов за счет дальности действий. Об этом сообщает РИА "Новости".

Экономика «Восточный» потребует проверки новой экспертизы по делу Baring Vostok Банк «Восточный» не видел новой экспертизы по делу Baring Vostok, но если она есть, банк будет требовать проверки эксперта на независимость и его переназначения, сообщил представитель «Восточного».

Шоу-бизнес Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.

Происшествия На приморских пограничников в Японском море напали браконьеры из КНДР "Пограничники в районе банки (мели) Кито-Ямато (Японское море, исключительная экономическая зона РФ) обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, занимавшихся браконьерством", — приводит заявление Центра общественных связей ФСБ РФ РИА Новости.

Общество Пикеты в поддержку Устинова проходят у администрации президента Пикеты в поддержку осуждённого актёра Павла Устинова проходят у здания администрации президента России.

Наука Московский астрономический клуб проведет лекцию о телескопах в ЗИЛе Мероприятие организует Московский астрономический клуб. Информация об этом размещена на официальном сайте ЗИЛа.

Политика Пенс заявил о приведении войск США в боевую готовность Вице-президент США Майк Пенс завил о приведении американской армии в боевую готовность, что связанно с атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Политика Украинская делегация решила не прекращать работу в совещании ОБСЕ Украинская делегация, участвующая в двухнедельном совещании ОБСЕ, проходящем в Варшаве, решила не покидать мероприятия, хотя ранее 17 сентября угрожала это сделать.

Шоу-бизнес Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».

Общество Савченко показала в соцсетях новую фотосессию в платье Фотосессия экс-депутата Верховной рады Надежды Савченко в голубом платье на море удивила пользователей соцсетей.

Политика На Украине поделились стратегией по «возвращению» Крыма Экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж озвучил утопический план по «возвращению» Крыма в состав своей страны.

Экономика «Красное и белое», «Дикси» и «Бристоль» завершили слияние Российский ритейлер «Дикси», сеть алкомаркетов «Бристоль» и «Красное и белое» завершили слияние компаний в единый розничный бизнес, говорится в совместном сообщении компаний.

Общество На российском троллейбусном заводе уволили больше половины рабочих Более половины сотрудников саратовского завода «Тролза», который считается крупнейшим в России по производству троллейбусов и электробусов, уволено за полгода из-за нехватки оборотных средств у компании, сообщает ТАСС.

Общество В российском вузе начали бороться с геями По информации агентства, студента пригласил на встречу проректор вуза и потребовал забрать документы в связи с его сексуальной ориентацией, которую удалось вычислить через соцсети.

Кино Холли Мэри Комбс и Алисса Милано сыграют в «Анатомии страсти» Актрисы Холли Мэри Комбс и Алисса Милано, сыгравшие сестер-волшебниц в сериале «Зачарованные», снова выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти», сообщает телекомпания ABC.

Политика «Турецкий поток» пройдет по Болгарии и Венгрии Ранее глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что Венгрия подтвердила намерение расширить до конца года свою газотранспортную систему, чтобы получать газ из "Турецкого потока".