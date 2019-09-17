Футбол
ТК ЗвездаМать Кокориных опубликовала снимок с сыновьями
Мать освобожденных по УДО братьев Кокориных не могла не поделиться радостью в социальных сетях. Мать футболиста Александра Кокорина и его брата Кирилла опубликовала в соцсетях фотографию с сыновьями после их освобождения.
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«Я снова стала матерью!» Светлана Кокорина — с сыновьями, после их выхода из колонии
Спорт-Экспрессвчера в 06:56
Мама Кокориных показала фото с сыновьями после выхода на свободу: «Я снова стала матерью!»
Sport24.ruвчера в 03:39
«Я снова стала матерью»: Светлана Кокорина счастлива видеть своих сыновей на свободе
Комсомольская правдавчера в 03:28
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