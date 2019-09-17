Футбол
ЧемпионатМать Кокориных отреагировала на выход сыновей из колонии
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме». Напомним, осенью прошлого года Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе с друзьями стали участниками двух драк в центре Москвы.
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«Я снова стала матерью»: Светлана Кокорина счастлива видеть своих сыновей на свободе
Комсомольская правда03:28
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Выпуск самолёта стартовал на 42-м заводе ВВС США в городе Палмдейл штата Калифорния. Там же ранее собирали бомбардировщики B-2 Spirit.
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Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
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В стране заканчивается лекарство для ВИЧ-инфицированных
В стране заканчивается ламивудин — лекарство, которое нужно принимать почти всем ВИЧ-инфицированным пациентам.
Авторадио вчера в 11:40
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Отчим Кокорина наехал на ногу журналисту возле колонии
Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.
RT на русском 02:58
Политика
Олег Дерипаска подал иск к британским и американским СМИ
Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству иск Олега Дерипаски к изданиям The Times, The Telegraph и The Nation, сообщается на сайте суда.
Коммерсантъ 07:21
Финансы
Официальный курс евро на среду снизился на семь копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 6,55 копейки - до 70,604 рубля, курс доллара увеличился на 29,41 копейки - до 64,1213 рубля, следует из данных Банка России.
РИА Новости 07:36
Технологии
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Ugpressa.ru вчера в 16:27
Общество
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
Молодежь в поисках лучшей жизни стремится переехать в Москву, Санкт-Петербург и другие города, где можно найти высокооплачиваемую работу, навыки для которой люди освоили в родном городе, пишет "Российская газета" со ссылкой на директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца.
РИА Новости 00:31
Армия и оружие
В ООН сообщили о сокращении числа гражданских жертв в Донбассе
После возобновления режима бессрочного прекращения огня 21 июля в зоне конфликта в Донбассе количество жертв среди гражданского населения «существенно сократилось».
РБК 06:24
Энергетика
«Нафтогаз» договорился о покупке 450 миллионов кубов газа в 2020 году
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РИА Новости 03:50
Политика
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Афиша Daily 12 сентября в 10:57
Экономика
Назван срок запуска новой системы накопительных пенсий в России
В России с января 2021 года планируется ввести новую систему накопительных пенсий с возможностью граждан финансировать пенсию за счет личного дохода.
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Армия и оружие
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Наоми Кэмпбелл появилась на публике без нижнего белья
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку в полупрозрачном платье без нижнего белья.
МИР 24 вчера в 12:47
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев обратился к семье Анастасии Заворотнюк
В эфире телешоу «Пусть говорят» Дмитрий Шепелев призвал семью актрисы публично заявить о ее текущем состоянии.
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