Мать футболистов Александра и Кирилла Кокориных отреагировала на освобождение сыновей из исправительной колонии Белгородской области по УДО. Соответствующая запись появилась в Instagram Светланы Кокориной.

Мать Кокориных отреагировала на выход сыновей на свободу

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