Футбол
РБКМать Кокориных отреагировала на выход сыновей на свободу
Мать футболистов Александра и Кирилла Кокориных отреагировала на освобождение сыновей из исправительной колонии Белгородской области по УДО. Соответствующая запись появилась в Instagram Светланы Кокориной.
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«Я снова стала матерью»: Светлана Кокорина счастлива видеть своих сыновей на свободе
Комсомольская правда03:28
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 05:38, Вашингтон
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Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
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Политика
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Сотрудники ФСБ и МВД России в 2019 году выявили законспирированные террористические ячейки в 17 регионах страны.
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Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ
Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
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Шоу-бизнес
Певица Анна Седокова рассказала поклонникам о своей болезни
36-летняя певица и актриса Анна Седокова призналась в Instagram, что последний месяц страдает от крапивницы - аллергического заболевания, которое опасно рядом осложнений - в том числе отеком Квинке, когда, например, может сильно увеличиться часть лица или конечность.
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ПРАЙМ 04:53
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Неразрешенный вопрос между человеком и техникой является «тяжелой травмой XX века», заявил автор фильма «Топливо», режиссер Михаил Архипов 17 сентября на пресс-конференции в рамках 17-го Международного кинофестиваля стран АТР «Меридианы Тихого», сообщает корреспондент ИА Красная Весна.
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В российских самолетах впервые раздадут изделия с никотином
Пассажиры авиакомпании Utair в рамках рекламной акции смогут получить продукт доставки никотина LYFT компании British American Tobacco (BAT).
Коммерсантъ 02:58
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Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе
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Газета.Ru вчера в 22:34
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В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери
В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
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Народного артиста РСФСР Юрия Колычева нашли мертвым в квартире
Умер народный артист РСФСР Юрий Колычев. Его тело обнаружили в квартире.
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Происшествия
СК проверит бывшего офицера ФСБ на причастность к рейдерскому захвату
Следственный комитет России поручил проверить информацию о причастности высокопоставленных офицеров Федеральной службы безопасности (ФСБ) к рейдерскому захвату одного из крупнейших производителей масла холдинга «Маслопродукт», сообщает 17 сентября РБК.
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