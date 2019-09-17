Футбол

РБКРБКМать Кокориных отреагировала на выход сыновей на свободу

Мать футболистов Александра и Кирилла Кокориных отреагировала на освобождение сыновей из исправительной колонии Белгородской области по УДО. Соответствующая запись появилась в Instagram Светланы Кокориной.
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«Я снова стала матерью»: Светлана Кокорина счастлива видеть своих сыновей на свободе

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Мать Кокориных отреагировала на выход сыновей из колонии

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