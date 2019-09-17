Футбол

МонаВистаМонаВистаМать Кокориных прокомментировала освобождение сыновей

Напомним: 6 сентября суд освободил Кокорина и Мамаева условно-досрочно от дальнейшего отбытия наказания.
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Мать Кокориных отреагировала на выход сыновей из колонии

Чемпионатвчера в 03:51

Мама Кокориных показала фото с сыновьями после выхода на свободу: «Я снова стала матерью!»

Sport24.ruвчера в 03:39

Мать Кокориных отреагировала на выход сыновей на свободу

Газета.Ruвчера в 04:16

«Я снова стала матерью». Светлана Кокорина опубликовала фото с сыновьями после освобождения

Матч ТВвчера в 04:04

«Я снова стала матерью!» Светлана Кокорина — с сыновьями, после их выхода из колонии

Спорт-Экспрессвчера в 06:56

«Я снова стала матерью»: Светлана Кокорина счастлива видеть своих сыновей на свободе

Комсомольская правдавчера в 03:28

Мать Кокориных: Ребята мечтают о куске мяса

Московский Комсомолецвчера в 02:19
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Происшествия

В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро

Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
РИА Новости 12:49
Происшествия

В Кабардино-Балкарии ввели режим контртеррористической операции

РБК 00:42
Футбол

Умер бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен

Нева Спорт 06:42
Общество

Безопасным источником омега-3 являются водоросли

Водоросли являются дешевым и безопасным источником полезной жирной кислоты омега-3. Об этом сообщает Medicalxpress.
Соловей.Инфо 04:56
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил уволить своего советника по IT-сфере Светлану Опенышеву, которая выложила в инстаграме селфи в нефтяной ванне.
Газета.Ru вчера в 01:56
Происшествия

Задержан угрожавший взорвать мост в Киеве мужчина

В Киеве задержан мужчина, который угрожал взорвать мост и государственные учреждения.
Газета.Ru 12:44
Экономика

«Красное и белое», «Бристоль» и «Дикси» слились в единый бизнес

Как сообщало ИА REGNUM, о готовящемся слиянии владельцы крупного российского ритейлера «Дикси», сети алкогольных магазинов «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и «Красного и белого» Сергей Студенников объявили 21 января 2019 года.
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Шоу-бизнес

Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.
Политическая Экспертиза 16 сентября в 17:35
Гаджеты

Xiaomi представила новые доступные телевизоры Mi TV 4A и Mi TV 4X

В Индии Xiaomi представила Mi TV 4A с матрицей на 40-дюймов и Mi TV 4X с экранами диагональю — 43, 50 и 65 дюймов.
Astera вчера в 13:48
Происшествия

Суд закрыл процесс по делу адвоката Хасавова

"В рассматриваемом в Лефортовском суде уголовном деле [бывшего врио премьер-министра Дагестана Абдусамада] Гамидова и [бывшего замглавы кабмина Дагестана Раюдина] Юсуфова Хасавов выступает одним из защитников, поэтому поддерживаю ходатайство следователя о проведении судебного заседании в закрытом режиме", - сказал в свою очередь представитель прокуратуры.
ТАСС 09:26
Шоу-бизнес

Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге

Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Политика

Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 11:57
Шоу-бизнес

Состояние Заворотнюк улучшилось

13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03
Политика

Лавров обсудил с Маасом перспективы выполнения минских соглашений

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонную беседу со своим немецким коллегой Хайко Маасом, в ходе которой обсуждались перспективы выполнения Минских соглашений.
Московский Комсомолец 12:45
Кино

Холли Мэри Комбс и Алисса Милано сыграют в «Анатомии страсти»

Актрисы Холли Мэри Комбс и Алисса Милано, сыгравшие сестер-волшебниц в сериале «Зачарованные», снова выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти», сообщает телекомпания ABC.
REGNUM 02:20
Армия и оружие

ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО

Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
Известия вчера в 17:07
Шоу-бизнес

Нейрохирург объяснил, почему нельзя вырезать опухоль у Заворотнюк

Московский Комсомолец 15 сентября в 02:23
Наука

Назван фрукт, который замедляет процесс старения

Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.
Газета DAILY вчера в 14:51
Здоровье

В Челябинске ремонтируют больницы для гостей саммитов ШОС и БРИКС

Летом следующего года Челябинск примет более 30 мероприятий саммитом ШОС и БРИКС.
КП - Челябинск 07:42
Политика

В Крыму оценили план украинского генерала по возвращению полуострова

Ранее экс-глава украинской внешней разведки Николай Маломуж заявил, что в длительной перспективе после улучшения ситуации в стране Киев якобы мог бы организовать для Крыма "переходный этап" с выводом полуострова в свободную экономическую зону "в международном формате".
РИА Новости 07:20
Происшествия

Крупный пожар на заводе в Екатеринбурге произошел во время ремонта

Российская газета 09:25
Общество

В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных

Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК вчера в 20:40
Общество

Адвокат Кучерена примет участие в защите Павла Устинова в Мосгорсуде

Устинов занимался в студии Райкина. Сам Кучерена подтвердил РБК, что примет участие в защите Устинова.
РБК 12:01
Армия и оружие

Эр-Рияд показал обломки атаковавших месторождения дронов

РБК 11:23
Общество

В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного

Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Коммерсантъ вчера в 02:37
Гаджеты

В России стартовал предзаказ на новые iPhone 11 от Apple

Сегодня, 18 сентября, в России стартовал предзаказ на смартфоны нового поколения - модели iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max от американской корпорации Apple.
Вечерний курьер 07:44
Шоу-бизнес

Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу

Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Армия и оружие

Истребители пяти стран сопроводили российские Ту-160 над Балтикой

«На отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали истребители F-16 ВВС Бельгии, Дании и Польши, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 Gripen ВВС Швеции», — сообщили в Минобороны РФ, передает «Интерфакс».
Телеканал 360° вчера в 13:23
Политика

Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита

Комментируя сообщения СМИ, что Киев не будет подписывать "формулу Штайнмайера" в рамках контактной группы, что ставит под вопрос проведение саммита нормандской четверки, Песков сказал: "Ведется обсуждение этой темы".
Российская газета 09:53
Политика

Путин пошутил про излишнюю бюрократию словами «Дима, отдай»

Президент России Владимир Путин пошутил про излишнюю бюрократию во время встречи с руководством Агентства стратегических инициатив в среду, 18 сентября.
Известия 11:00
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Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
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