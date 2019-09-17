Футбол
МонаВистаМать Кокориных прокомментировала освобождение сыновей
Напомним: 6 сентября суд освободил Кокорина и Мамаева условно-досрочно от дальнейшего отбытия наказания.
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Мама Кокориных показала фото с сыновьями после выхода на свободу: «Я снова стала матерью!»
Sport24.ruвчера в 03:39
«Я снова стала матерью!» Светлана Кокорина — с сыновьями, после их выхода из колонии
Спорт-Экспрессвчера в 06:56
«Я снова стала матерью»: Светлана Кокорина счастлива видеть своих сыновей на свободе
Комсомольская правдавчера в 03:28
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Происшествия
В Москве полицейский погиб при перестрелке в метро
Один полицейский погиб, второй получил тяжелые ранения при попытке задержания сотрудника УВД на Московском метрополитене.
РИА Новости 12:49
Футбол
Умер бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен
Нева Спорт 06:42
Общество
Безопасным источником омега-3 являются водоросли
Водоросли являются дешевым и безопасным источником полезной жирной кислоты омега-3. Об этом сообщает Medicalxpress.
Соловей.Инфо 04:56
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил уволить своего советника по IT-сфере Светлану Опенышеву, которая выложила в инстаграме селфи в нефтяной ванне.
Газета.Ru вчера в 01:56
Происшествия
Задержан угрожавший взорвать мост в Киеве мужчина
В Киеве задержан мужчина, который угрожал взорвать мост и государственные учреждения.
Газета.Ru 12:44
Экономика
«Красное и белое», «Бристоль» и «Дикси» слились в единый бизнес
Как сообщало ИА REGNUM, о готовящемся слиянии владельцы крупного российского ритейлера «Дикси», сети алкогольных магазинов «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и «Красного и белого» Сергей Студенников объявили 21 января 2019 года.
REGNUM 06:51
Шоу-бизнес
Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.
Политическая Экспертиза 16 сентября в 17:35
Гаджеты
Xiaomi представила новые доступные телевизоры Mi TV 4A и Mi TV 4X
В Индии Xiaomi представила Mi TV 4A с матрицей на 40-дюймов и Mi TV 4X с экранами диагональю — 43, 50 и 65 дюймов.
Astera вчера в 13:48
Происшествия
Суд закрыл процесс по делу адвоката Хасавова
"В рассматриваемом в Лефортовском суде уголовном деле [бывшего врио премьер-министра Дагестана Абдусамада] Гамидова и [бывшего замглавы кабмина Дагестана Раюдина] Юсуфова Хасавов выступает одним из защитников, поэтому поддерживаю ходатайство следователя о проведении судебного заседании в закрытом режиме", - сказал в свою очередь представитель прокуратуры.
ТАСС 09:26
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 03:54
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 11:57
Шоу-бизнес
Состояние Заворотнюк улучшилось
13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03
Политика
Лавров обсудил с Маасом перспективы выполнения минских соглашений
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонную беседу со своим немецким коллегой Хайко Маасом, в ходе которой обсуждались перспективы выполнения Минских соглашений.
Московский Комсомолец 12:45
Кино
Холли Мэри Комбс и Алисса Милано сыграют в «Анатомии страсти»
Актрисы Холли Мэри Комбс и Алисса Милано, сыгравшие сестер-волшебниц в сериале «Зачарованные», снова выступят в роли сестёр в «Анатомии страсти», сообщает телекомпания ABC.
REGNUM 02:20
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
Известия вчера в 17:07
Шоу-бизнес
Нейрохирург объяснил, почему нельзя вырезать опухоль у Заворотнюк
Московский Комсомолец 15 сентября в 02:23
Наука
Назван фрукт, который замедляет процесс старения
Проведенные эксперименты на мышах показали, что отличное средство от старения это архат.
Газета DAILY вчера в 14:51
Здоровье
В Челябинске ремонтируют больницы для гостей саммитов ШОС и БРИКС
Летом следующего года Челябинск примет более 30 мероприятий саммитом ШОС и БРИКС.
КП - Челябинск 07:42
Политика
В Крыму оценили план украинского генерала по возвращению полуострова
Ранее экс-глава украинской внешней разведки Николай Маломуж заявил, что в длительной перспективе после улучшения ситуации в стране Киев якобы мог бы организовать для Крыма "переходный этап" с выводом полуострова в свободную экономическую зону "в международном формате".
РИА Новости 07:20
Происшествия
Крупный пожар на заводе в Екатеринбурге произошел во время ремонта
Российская газета 09:25
Общество
В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК вчера в 20:40
Общество
Адвокат Кучерена примет участие в защите Павла Устинова в Мосгорсуде
Устинов занимался в студии Райкина. Сам Кучерена подтвердил РБК, что примет участие в защите Устинова.
РБК 12:01
Общество
В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного
Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Коммерсантъ вчера в 02:37
Гаджеты
В России стартовал предзаказ на новые iPhone 11 от Apple
Сегодня, 18 сентября, в России стартовал предзаказ на смартфоны нового поколения - модели iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max от американской корпорации Apple.
Вечерний курьер 07:44
Шоу-бизнес
Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу
Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».
Взгляд.ру вчера в 11:20
Армия и оружие
Истребители пяти стран сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
«На отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали истребители F-16 ВВС Бельгии, Дании и Польши, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 Gripen ВВС Швеции», — сообщили в Минобороны РФ, передает «Интерфакс».
Телеканал 360° вчера в 13:23
Политика
Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита
Комментируя сообщения СМИ, что Киев не будет подписывать "формулу Штайнмайера" в рамках контактной группы, что ставит под вопрос проведение саммита нормандской четверки, Песков сказал: "Ведется обсуждение этой темы".
Российская газета 09:53
Политика
Путин пошутил про излишнюю бюрократию словами «Дима, отдай»
Президент России Владимир Путин пошутил про излишнюю бюрократию во время встречи с руководством Агентства стратегических инициатив в среду, 18 сентября.
Известия 11:00