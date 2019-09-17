Футбол
Газета.RuМать Кокориных отреагировала на выход сыновей на свободу
Мать нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Светлана опубликовала снимок с сыновьями после их освобождения, передает РИА "Новости". 17 сентября Александр, его младший брат Кирилл и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев вышли на свободу по УДО.
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Мама Кокориных показала фото с сыновьями после выхода на свободу: «Я снова стала матерью!»
Sport24.ruвчера в 03:39
«Я снова стала матерью!» Светлана Кокорина — с сыновьями, после их выхода из колонии
Спорт-Экспрессвчера в 06:56
«Я снова стала матерью»: Светлана Кокорина счастлива видеть своих сыновей на свободе
Комсомольская правдавчера в 03:28
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