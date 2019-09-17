Футбол
Газета.RuМать Кокориных отреагировала на выход сыновей на свободу
Мать нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Светлана опубликовала снимок с сыновьями после их освобождения, передает РИА "Новости". 17 сентября Александр, его младший брат Кирилл и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев вышли на свободу по УДО.
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«Я снова стала матерью»: Светлана Кокорина счастлива видеть своих сыновей на свободе
Комсомольская правда03:28
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Смартфон Nokia 6.2 оценен в 15 тысяч рублей
Megaobzor.com 06:09
Общество
В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе
В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.
REGNUM вчера в 10:13
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Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, осуждённые за хулиганство, вышли на свободу по УДО.
RT на русском 02:34
Происшествия
В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери
В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru 05:26
Происшествия
Буйная женщина сбросила маленьких дочек с моста на юго-востоке Москвы
Женщина сбросила с эстакады на юго-востоке Москвы своих дочерей трех и четырех лет от роду. Прохожие пытались ее остановить, но безуспешно.
Вести.Ru 05:20
Экономика
Эксперт Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса
Главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен рассказал, что может послужить предвестником нового глобального кризиса.
Известия вчера в 21:15
Экономика
Новый платеж с зарплаты появится в России
Пока же Минфин отметил главные черты нового платежа с зарплаты: исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений; гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства; регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором; налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.
Упрощёнка 15 сентября в 17:21
Происшествия
При взрыве на месте выступления главы Афганистана погибли 24 человека
Рядом с местом, где президент Афганистана Ашраф Гани выступал на предвыборном митинге, произошёл взрыв, по меньшей мере 24 человека погибли и 31 получил ранения.
RT на русском 04:48
Баскетбол
Сборная Испании стала победителем Кубка мира по баскетболу
Московский Комсомолец 15 сентября в 10:22
Технологии
Пользователей Avito предупредили об активизации Android-трояна
Международная компания Group-IB, которая специализируется на предотвращении кибератак, зафиксировала новую кампанию Android-трояна Fanta, жертвами которого стали клиенты 70 банков, платежных систем, web-кошельков в РФ и СНГ, сообщили ТАСС в пресс-службе Group-IB.
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Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк развилась полиорганная недостаточность
Врачи подключили Анастасию Заворотнюк к аппарату искусственной вентиляции легких.
StarHit.ru вчера в 03:24
Общество
Москвич выиграл в лотерею 286 миллионов рублей
Российская газета вчера в 11:37
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала поклонникам о своей болезни
Певица призналась в Instagram, что последние три недели просыпается от жуткого зуда.
Medical Note 01:36
Политика
Власти Ирана отказались от переговоров с США на любом уровне
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Тегеран отказывается от любых переговоров с Соединенными Штатами, сообщает Associated Press.
РБК 04:51
Экономика
В Кремле ответили на вопрос о льготах для «Роснефти» в Арктике
Решений по налоговым льготам на реализацию проекта «Роснефти» «Восток Ойл» в Арктике пока не принималось, заявил 17 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
REGNUM 05:42
Происшествия
Врач поликлиники госпитализирована после изнасилования в Саратове
Девушка-медик госпитализирована после нападения насильника в Саратове, ей оказывается вся необходимая, в том числе, психологическая помощь, об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального Минздрава.
ТАСС 05:33
Кино
Президент РФ поздравил Меньшова с юбилеем
The Moscow Post 03:54
Политика
Освистанный демонстрантами Джонсон покинул брифинг в Люксембурге
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался выступить на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем из-за толпы демонстрантов, которая освистала политика и выкрикивала в его адрес оскорбительные лозунги.
РБК вчера в 20:36
Авто
Продажи новых электрокаров в России растут пять месяцев подряд
Автостат 15 сентября в 06:30
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о переименовании республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте России Георгий Мурадов поддержал инициативу о переименовании полуострова в Республику Крым — Таврида.
Известия 02:14
Энергетика
«Газпром» заставили поставлять газ через Украину
Транзит российского газа через Украину вырос после того, как вступило в силу 50-процентное ограничение для «Газпрома» на использование мощностей газопровода Opal, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейских газотранспортных операторов.
Lenta.ru вчера в 05:02
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов и глава UFC подарили Порье по $100 тысяч
Хабиб Нурмагомедов сдержал своё слово и подарил Дастину Порье $100 тысяч - такую сумму бойцу удалось выручить за проданную футболку американца.
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 05:33
Авто
Рестайлинговая Lada 4x4 появится в продаже в 2020 году
Nation News сообщало, что Lada Granta в январе признали самой популярной моделью в России.
Народные новости вчера в 01:28
Происшествия
В Тюмени ограбили отделение банка «Открытие»
Неизвестный мужчина ограбил отделение одного из коммерческих банков в Тюмени.
ТАСС 04:01