Футбол
РИА НовостиМать Кокориных прокомментировала освобождение сыновей
Светлана Кокорина, мать братьев Александра и Кирилла, вышедших на свободу во вторник, опубликовала фотографию с сыновьями после их освобождения.
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«Я снова стала матерью»: Светлана Кокорина счастлива видеть своих сыновей на свободе
Комсомольская правда03:28
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 11:13, Вашингтон
Происшествия
В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери
В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru 05:26
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются более чем на 5%
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 17 сентября, снижаются более чем на 5%.
RT на русском 10:00
Общество
Сильный снегопад в России признали поводом прогулять работу
Верховный суд России признал сильный снегопад поводом для неявки на работу.
Lenta.ru 10:29
Футбол
«Боруссия» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Sports.ru 06:10
Общество
Российские актеры массово поддержали Павла Устинова
Ведомости 04:16
Космос
«Роскосмос» рассматривает возвращение оружия космонавтам
Государственная корпорация «Роскосмос» рассматривает возвращение огнестрельного оружия в аварийный запас космонавтов, сообщает «РИА Новости».
Rambler News Service вчера в 01:05
Политика
США и Белоруссия решили вернуть послов
США и Белоруссия решили восстановить диппредставительства на уровне послов, заявил замглавы Госдепа по политическим вопросам Дэвид Хэйл на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко, передает «Белта».
Rambler News Service 10:02
Происшествия
В Саратове задержан подозреваемый в изнасиловании врача
Правоохранители задержали 55-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании девушки-врача, шедшей на вызов к пациенту.
BFM.ru 08:18
Футбол
Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, осуждённые за хулиганство, вышли на свободу по УДО.
RT на русском 02:34
Происшествия
Браконьеры из КНДР напали на российских пограничников в Японском море
Браконьеры из Северной Кореи напали на российских пограничников в Японском море, трое сотрудников были ранены, сообщает во вторник Центр общественных связей ФСБ РФ.
Интерфакс 08:35
Недвижимость
Сбербанк временно снизил размер первоначального взноса по ипотеке
Сбербанк временно — с 17 сентября 2019 года по 20 января 2020 года — снизил размер минимального первоначального взноса по ипотеке для зарплатных клиентов банка с 15% до 10%, следует из сообщения кредитной организации.
Rambler News Service 04:29
Экономика
Прожиточный минимум на Украине увеличится в 2020 году на $6,6 в месяц
"Установить в 2020 г. прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2020 г. - 2027 гривен (около $82), с 1 июля - 2118 гривен (около $86), с 1 декабря - 2189 гривен (около $88,5)", - отмечено в проекте бюджета.
Вести.Финанс вчера в 08:37
Политика
Путин назвал Израиль русскоязычным государством
Президент России, выступая 17 сентября в Москве на конгрессе Всемирного израильского фонда "Керен ха-Йесод", назвал русских и израильтян одной семьей с общей историей и признался, что считает Израиль русскоязычным государством.
Вести.Ru 08:34
Политика
Сноуден предостерег чиновников от использования WhatsApp и Telegram
Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден предостерег чиновников и глав государств от использования мессенджеров WhatsApp и Telegram из-за низкого уровня шифрования.
Комсомольская правда вчера в 09:36
Авто
Mazda сообщила российские цены на новый седан Mazda3
Японская компания Mazda опубликовала официальные цены на новый седан Mazda3 для России.
Автоновости дня вчера в 08:25
Происшествия
Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.
Известия 09:25
Экономика
Forbes назвал десятку крупнейших частных компаний России
Как сообщало ИА REGNUM, в рейтинге 200 крупнейших российских частных компаний по версии журнала Forbes с 2013 года первую строчку занимает нефтяной гигант «Лукойл».
REGNUM вчера в 05:02
Технологии
Троян Fanta атакует продавцов и покупателей Avito
Троян нацелен на пользователей, размещающих объявления о купле-продаже на интернет-сервисе Avito.Через некоторое время после публикации продавец получает именное СМС о «переводе» на его счет необходимой суммы — полной стоимости товара.
Банки.ру 06:13
Кино
Умер актер «Ленкома» Юрий Колычев
Петербургский дневник вчера в 10:25
Политика
Суд арестовал один из главных активов Порошенко
Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко.
ТАСС 06:31
Единоборства
Нурмагомедов перевёл в благотворительный фонд Порье $ 100 тысяч
Чемпионат вчера в 16:51
Происшествия
Глава Sputnik Молдавия сообщил о предъявленном ему обвинении
Глава Sputnik Молдавия Владимир Новосадюк заявил, что ему было предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег, в настоящее время он отпущен под подписку о невыезде.
RT на русском 07:48
Армия и оружие
Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим
Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний пулерассеивающего ограждения «МАХАОН-Практика», которое используется в том числе на авиабазе Хмеймим.
ТК Звезда вчера в 08:50
Наука
В США предложили производить цемент с помощью электричества
Planet Today 06:20
Культура
Скончался народный артист России Валерий Успенский
Во вторник ушёл из жизни заведующий кафедрой хорового дирижирования Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, народный артист РФ Валерий Успенский.
Общественная служба новостей 08:11
Политика
Россия сможет поставлять газ в ЕС без контракта с Киевом
Украине и России не требуется новый газовый контракт для поставок топлива ЕС в предстоящем году.
Gazeta.SPb 15 сентября в 23:23
Гаджеты
В России цены на iPhone 11 Pro Max стали самыми высокими в мире
В России отмечены самые высокие цены на iPhone 11.
ToDay News Ufa вчера в 15:02