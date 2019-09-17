Футбол

РИА НовостиРИА НовостиМать Кокориных прокомментировала освобождение сыновей

Светлана Кокорина, мать братьев Александра и Кирилла, вышедших на свободу во вторник, опубликовала фотографию с сыновьями после их освобождения.
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«Я снова стала матерью»: Светлана Кокорина счастлива видеть своих сыновей на свободе

Комсомольская правда03:28

«Я снова стала матерью!» Светлана Кокорина — с сыновьями, после их выхода из колонии

Спорт-Экспресс06:56

Мать Кокориных отреагировала на выход сыновей из колонии

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«Я снова стала матерью». Светлана Кокорина опубликовала фото с сыновьями после освобождения

Матч ТВ04:04

Мама Кокориных показала фото с сыновьями после выхода на свободу: «Я снова стала матерью!»

Sport24.ru03:39

Мать Кокориных прокомментировала освобождение сыновей

РИА Новости04:31

Мать Кокориных раскрыла планы сыновей после освобождения

Московский Комсомолец03:22
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Политическая Экспертиза вчера в 17:35
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В Японском море северокорейцы напали на российских пограничников

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Скончался народный артист России Валерий Успенский

Во вторник ушёл из жизни заведующий кафедрой хорового дирижирования Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, народный артист РФ Валерий Успенский.
Общественная служба новостей 08:11
Происшествия

Отчим Кокорина наехал на ногу журналисту возле колонии

Ранее сообщалось, что Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО.
RT на русском 02:58
Происшествия

Тверской суд Москвы назначил 10 суток ареста Константину Котову

Тверской суд Москвы назначил 10 суток ареста Константину Котову, ранее приговоренному к 4-м годам колонии по статье о неоднократном нарушении правил проведении митинга.
Эхо Москвы 09:31
Политика

Избранные депутаты Мосгордумы вступили в должность

Интерфакс 08:10
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Дерипаска подал иск к британским и американским СМИ

Арбитражный суд Краснодарского края принял к производству иск Олега Дерипаски к изданиям The Times, The Telegraph и The Nation, сообщается на сайте суда.
Коммерсантъ 07:21
Авто

Японская Toyota Corolla сменила поколение и уменьшилась в размерах

Седан Toyota Corolla Axio и универсал Corolla Fielder, созданные специально для Японии на «растянутой» платформе хэтчбека Yaris, вернулись к прежнему формату.
Автоновости дня 04:55
Общество

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Газета.Ru 01:56
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Правоохранители задержали 55-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании девушки-врача, шедшей на вызов к пациенту.
BFM.ru 08:18
Политика

Путин назвал Израиль русскоязычным государством

Президент России, выступая 17 сентября в Москве на конгрессе Всемирного израильского фонда "Керен ха-Йесод", назвал русских и израильтян одной семьей с общей историей и признался, что считает Израиль русскоязычным государством.
Вести.Ru 08:34
Политика

Болгарский суд снял препятствие для продолжения «Турецкого потока»

Болгария планирует завершить строительство балканского ответвления "Турецкого потока" до конца 2020 года, заявляла в июне председатель болгарского парламента.
РИА Новости 08:07
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Нурмагомедов перевёл в благотворительный фонд Порье $ 100 тысяч

Чемпионат вчера в 16:51
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Новый Honor Play 3 с 48-мегапиксельной камерой выходит сегодня

Rusargument 02:30
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Дмитрий Шепелев обратился к семье Анастасии Заворотнюк

В эфире телешоу «Пусть говорят» Дмитрий Шепелев призвал семью актрисы публично заявить о ее текущем состоянии.
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Канал «2×2» выпустил мультсериал, где в одной из серий убивают Алексея Тотального

По сюжету серии герой сериала Александр Бурдашев попадает в 2025 год вместе с Леондом Якубовичем, Вангой и осьминогом Паулем, чтобы «спасти Россию» от «самого жуткого президента страны Алексея Тотального».
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Глава Верховного суда Вячеслав Лебедев рекомендован на новый срок

Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала Вячеслава Лебедева к назначению Председателем Верховного Суда РФ на новый срок.
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НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 миллионов кубометров газа в первом квартале 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба компании.
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Армия и оружие

ВМС США подтвердили подлинность видео с неопознанными объектами в небе

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Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей

Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.
Известия 09:25
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Президент Эстонии захотела общения с Россией без посредников

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что республика должна оставаться в числе стран, которые самостоятельно ведут контакты с Россией.
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На учениях под Смоленском БТР задавил двух росгвардейцев

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Кокорин подписал новый контракт с «Зенитом»

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Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшается

По данным "Московского комсомольца", Заворотнюк находится в одной из московских клиник, где ее ввели в искусственную кому в связи с отеком мозга.
Молодежная газета (Уфа) вчера в 05:55
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Суд признал Устинова виновным в травмировании омоновца

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Спортивный психолог рассказал о состоянии Мамаева и Кокорина

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Освистанный демонстрантами Джонсон покинул брифинг в Люксембурге

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался выступить на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем из-за толпы демонстрантов, которая освистала политика и выкрикивала в его адрес оскорбительные лозунги.
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В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии

Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.
Газета.Ru вчера в 08:33
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Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
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