Футбол
РИА НовостиМать Кокориных прокомментировала освобождение сыновей
Светлана Кокорина, мать братьев Александра и Кирилла, вышедших на свободу во вторник, опубликовала фотографию с сыновьями после их освобождения.
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«Я снова стала матерью»: Светлана Кокорина счастлива видеть своих сыновей на свободе
Комсомольская правда03:28
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 13:14, Вашингтон
Общество
В России проведут эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруда проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели и выберет отрасли для такого эксперимента, сообщают в понедельник 16 сентября "Известия".
Газета.Ru вчера в 13:58
Происшествия
ФСБ задержала в Японском море более 80 браконьеров из КНДР
В ходе проведения мероприятий по охране морских биологических ресурсов российские пограничники обнаружили и задержали две северокорейские шхуны, а также более 80 граждан КНДР, осуществлявших браконьерский промысел.
Вести.Ru 11:45
Происшествия
БТР сбил насмерть двух сотрудников Росгвардии под Смоленском
Бронетранспортер наехал на двух сотрудников Росгвардии в Смоленской области.
Известия 05:12
Армия и оружие
Истребители Бельгии сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
ВВС Бельгии, которые входят в состав патрульной миссии НАТО в Прибалтике, заявили, что они сопроводили российские Ту-160 и Су-27 в понедельник, 16 сентября.
Газета.Ru 12:24
Футбол
«Уфа» предложила РПЛ сменить логотип после трюка Евсеева
«Уфа» в своём официальном «твиттере» обратилась к Российской Премьер-Лиге после матча с «Динамо» в 9-м туре чемпионата (0:0). Уфимцы опубликовали новый логотип для первенства, выполненный в стиле немецкой Бундеслиги.
Чемпионат 08:58
Шоу-бизнес
Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева поженились
Российский режиссёр Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева поженились.
Время Пресс 06:09
Политика
Аксенов потребовал прекратить споры о переименовании Крыма
Позднее постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что в правительстве полуострова поддерживают инициативу о добавлении в название топонима Таврида.
РБК 11:56
Экономика
Россияне начинают копить при доходе 35 тысяч на человека
Россияне начинают копить, когда доход достигает 35 тысяч рублей на каждого члена семьи.
Вести.Ru вчера в 03:28
Политика
Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ
Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.
RT на русском 10:45
Здоровье
В США седьмой человек умер от вейпа
Седьмой смертельный случай в результате заболевания, которое, по предварительным данным, вызвало курение вейпа, зафиксировали в США, сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ 12:03
Шоу-бизнес
Разин подаст в суд на Первый канал из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил о намерении судиться с Первым каналом и ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.
Политическая Экспертиза вчера в 17:35
Армия и оружие
США считают, что саудовские НПЗ атаковали с территории Ирана
США считают, что нефтяные объекты Саудовской Аравии атаковали с территории Ирана крылатыми ракетами, в настоящее время Вашингтон собирает доказательства, которые намерен представить на Генеральной ассамблее ООН на следующей неделе, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванного чиновника США.
РИА Новости 11:34
Общество
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
РИА Новости 00:31
Происшествия
Истощенного ребенка нашли рядом с мертвой матерью в Башкирии
Оказалось, что женщина мертва, а ее сын находится в крайне истощенном состоянии.
Известия 05:45
Происшествия
Россиянин умер в отеле в Турции
Известия 12:08
Спорт
Селезнева стала чемпионкой мира в упражнении с обручем
Россиянка Екатерина Селезнева завоевала золото в упражнении с обручем на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.
Матч ТВ 12:41
Общество
Верховный суд признал незаконным увольнение за прогул из-за снегопада
Верховный суд России поддержал сотрудницу одного из московских НИИ, уволенную за неявку на работу, отменив решение суда первой инстанции, признавшего данное увольнение законным.
РБК 12:05
Гаджеты
Фиолетовый Huawei Mate 30 Pro на реальном фото
Huawei Mate 30 Pro оснащен батареей емкостью 4500 мАч с поддержкой проводной (40 Вт) и беспроводной быстрой зарядки (27 Вт).
The GEEK 12:34
Политика
Россия и Китай строят общие планы по освоению Луны
Сотрудничество в освоении Луны и исследовании дальнего космоса планируют Россия и Китай, это следует из двух распоряжений российского правительства, опубликованных 17 сентября на портале правовых актов.
REGNUM 08:13
Происшествия
Госдума расширяет право задержанных на звонок близким
Прописывается, что право задержанного лица на один телефонный разговор в целях уведомления близкого родственника (родственника) или близкого лица о своем задержании и месте нахождения осуществляется задержанным лицом в присутствии сотрудника полиции.
REGNUM 08:42
Армия и оружие
Индия провела очередные лётные испытания ракеты Astra «воздух-воздух»
Ракета Astra класса "воздух-воздух" прошла успешные летные испытания на побережье штата Одиша - заявили в пресс-службе Минобороны Индии.
Военное обозрение 10:35
Энергетика
Цены на нефть растут после атак дронов на НПЗ в Саудовской Аравии
RT на русском вчера в 03:04
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Анастасия Стежко вышла замуж
Анастасия, сыгравшая в популярном сериале на ТНТ экс-возлюбленную полицейского Гриши, вышла замуж.
StarHit.ru 10:30
Армия и оружие
Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим
Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний пулерассеивающего ограждения «МАХАОН-Практика», которое используется в том числе на авиабазе Хмеймим.
ТК Звезда вчера в 08:50
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27