Футбол

МонаВистаМонаВистаМать Кокориных прокомментировала освобождение сыновей

Напомним: 6 сентября суд освободил Кокорина и Мамаева условно-досрочно от дальнейшего отбытия наказания.
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«Я снова стала матерью!» Светлана Кокорина — с сыновьями, после их выхода из колонии

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Мама Кокориных показала фото с сыновьями после выхода на свободу: «Я снова стала матерью!»

Sport24.ruвчера в 03:39

«Я снова стала матерью». Светлана Кокорина опубликовала фото с сыновьями после освобождения

Матч ТВвчера в 04:04

Мать Кокориных отреагировала на выход сыновей на свободу

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Мать Кокориных отреагировала на выход сыновей из колонии

Чемпионатвчера в 03:51

«Я снова стала матерью»: Светлана Кокорина счастлива видеть своих сыновей на свободе

Комсомольская правдавчера в 03:28

Мать Кокориных: Ребята мечтают о куске мяса

Московский Комсомолецвчера в 02:19
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Автоматически обработаны 7002 источника, обновлено в 08:34, Вашингтон
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Минфин одобрил строительство двух участков трассы Москва – Казань

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Певица Анна Седокова рассказала поклонникам о своей болезни

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Три человека, включая итальянского чемпиона-рекордсмена, погибли на месте.
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В России разработали ракету с недостижимой дальностью действия

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Газета.Ru 00:38
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В Кремле прокомментировали акции в поддержку Устинова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают об общественных акциях в поддержку Павла Устинова, осужденного за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции 3 августа в Москве.
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В России появится возможность не платить штрафы ГИБДД

Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета».
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Умер бывший игрок «Зенита» Фернандо Риксен

Газета.Ru 07:24
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Браконьеры из КНДР напали на российских пограничников в Японском море

Браконьеры из Северной Кореи напали на российских пограничников в Японском море, трое сотрудников были ранены, сообщает во вторник Центр общественных связей ФСБ РФ.
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В Испании разбился небольшой самолет

Сообщается, что катастрофа произошла возле муниципалитета Сан-Хавьер. Небольшой самолет упал возле базы академии авиации.
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Общество

Минпросвещения просят не делать обязательным ЕГЭ по иностранному языку

В Национальном родительском комитете призывают отказаться от введения обязательного ЕГЭ и ОГЭ по иностранному языку.
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Жириновский предложил объединить Белоруссию, Украину и Россию

Депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что Украину и Белоруссию нужно присоединить к России.
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Происшествия

Избитая в Ингушетии девочка впервые за год встретилась с матерью

Мать избитой в Ингушетии семилетней девочки впервые за год увидела свою дочь во время визита НИИ неотложной детской хирургии и травматологии в Москве.
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Российские спортсменки Дина и Арина Аверины взяли золото и серебро в упражнениях с мячом на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку.
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В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru вчера в 05:26
Армия и оружие

Украинское командование готовит отвод войск в Донбассе

Украинское командование готовится к отводу войск по всему фронту в Донбассе, заявил командующий так называемой операции объединенных сил Владимир Кравченко.
Газета.Ru 08:15
Политика

Украина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа

Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ-ЕС-Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год.
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СК завел два дела против учредителя «Мурманского морского пароходства»

Следственный комитет завел два уголовных дела в отношении члена совета директоров и учредителя ПАО «Мурманское морское пароходство» (ММП), говорится на сайте СК.
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Происшествия

Безработный кинул в полицейских гранату для страйкбола

На юго-востоке Москвы мужчина кинул в полицейских гранату для страйкбола.
Вести.Ru 03:03
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Паулина Андреева показала первое фото со свадьбы с Бондарчуком

Актриса Паулина Андреева продемонстрировала в инстаграме первое официальное фото со свадьбы с режиссером Федором Бондарчуком.
Газета.Ru 07:12
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В Екатеринбурге на заводе «ВИЗ-сталь» возник крупный пожар

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Власти США подали новый иск против Сноудена

Министерство юстиции США подало иск против бывшего сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена в связи с публикацией его книги «Личное дело» в нарушение подписанных им при принятии на работу обязательств о неразглашении, сообщает во вторник РИА «Новости».
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В Крыму оценили план украинского генерала по «возвращению» полуострова

Председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал в беседе с RT план по «возвращению» Крыма в состав Украины, предложенный экс-главой внешней разведки Украины Николаем Маломужем.
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Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, насколько вероятно излечение от рака молочной железы в случае, если его выявляют на первой-второй стадии.
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Липецкая семья инсценировала пропажу дочки, чтобы не вести ее в школу

В прокуратуре восстановили хронологию событий. Семья жила в селе Паниковец, и до восьми лет девочка не посещала школьные занятия.
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Газета.Ru вчера в 01:56
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".
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Биатлонистку Васильеву дисквалифицировали на 1,5 года

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