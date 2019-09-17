Футбол
МонаВистаМать Кокориных прокомментировала освобождение сыновей
Напомним: 6 сентября суд освободил Кокорина и Мамаева условно-досрочно от дальнейшего отбытия наказания.
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«Я снова стала матерью!» Светлана Кокорина — с сыновьями, после их выхода из колонии
Спорт-Экспрессвчера в 06:56
Мама Кокориных показала фото с сыновьями после выхода на свободу: «Я снова стала матерью!»
Sport24.ruвчера в 03:39
«Я снова стала матерью»: Светлана Кокорина счастлива видеть своих сыновей на свободе
Комсомольская правдавчера в 03:28
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Политика
Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита
Комментируя сообщения СМИ, что Киев не будет подписывать "формулу Штайнмайера" в рамках контактной группы, что ставит под вопрос проведение саммита нормандской четверки, Песков сказал: "Ведется обсуждение этой темы".
Российская газета 09:53
Футбол
«Локомотив» обыграл «Байер» в матче Лиги чемпионов
Московский "Локомотив" переиграл леверкузенский "Байер" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 16:50
Экономика
В Калининградской области чиновникам повысят зарплаты
Губернатор Калининградской области внёс в Областную думу законопроект «О денежном содержании лиц, замещающих государственные должности, и государственных гражданских служащих Калининградской области», в котором предполагается повышение должностных окладов руководства региона и чиновников.
REGNUM 10:39
Политика
Глава ФРС ответил на критику Трампа
Глава ФРС США Джером Пауэлл ответил американскому президенту Дональду Трампу, который раскритиковал его после снижения базовой ставки.
Газета.Ru 16:20
Политика
В Крыму оценили план украинского генерала по возвращению полуострова
Ранее экс-глава украинской внешней разведки Николай Маломуж заявил, что в длительной перспективе после улучшения ситуации в стране Киев якобы мог бы организовать для Крыма "переходный этап" с выводом полуострова в свободную экономическую зону "в международном формате".
РИА Новости 07:20
Шоу-бизнес
Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие
В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru 09:51
Космос
Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Политика
«План Расмуссена»: какую цену заплатит Грузия за вступление в НАТО
Цена вопроса обсуждается Между тем, встретившим заявление Расмуссена в штыки и тем, кто призвал не воспринимать его как призыв к "сдаче" Абхазии и Южной Осетии, стоило бы напомнить, что дискуссия о "цене вступления" Грузии в НАТО идет уже не первый год.
Евразия.Эксперт вчера в 20:34
Происшествия
Напавший на людей в Крыму волк оказался бешеным
Телеканал 360° 05:33
Общество
Эксперимент по четырехдневной рабочей неделе готовят в России
Нововведение по четырехдневной рабочей неделе в тестовом режиме планируют обсудить в Минтруде в ближайшее время.
Газета.Ru 16 сентября в 01:22
Армия и оружие
В России разработали ракету с недостижимой дальностью действия
Россия разработала ракету Х-101, дальность действия которой недостижима для конкурентов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:38
Единоборства
Бывший чемпион UFC назвал двух самых опасных соперников для Хабиба
Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Мэтт Серра рассказал, кто сможет составить конкуренцию Хабибу Нурмагомедову.
Sportbox.RU 16:09
Музыка
Критик рассказал, как Пугачева отчитала Собчак за поведение на сцене
Музыкальный критик Сергей Соседов на «Бархатном сезоне» в Сочи рассказал изданию «Дни.ру» о конфликте между Аллой Пугачевой и Ксенией Собчак.
Пятый канал 12:27
Футбол
«Ювентус» упустил победу над «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Туринский "Ювентус" сыграл вничью с мадридским "Атлетико" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 16:53
Происшествия
СК возбудил дело в отношении полицейского, убившего коллегу
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении сотрудника полиции, открывшего стрельбу по своим коллегам, в результате чего один полицейский был убит, второй ранен.
ТАСС 13:02
Кино
Стартовали съемки фильма Mortal Kombat
Сценарист фильма Mortal Kombat Грег Руссо сообщил о начале съемок.
Cyber.sports.ru 16 сентября в 03:51
Происшествия
На секретнейшем российском военном предприятии обнаружили 8 шпионов
На секретнейшее российское военное предприятие, принадлежащее корпорации «Тактическое ракетное вооружение» получили доступ 8 неизвестных лиц, которые, по ряду данных, могли получать доступ к особо секретным данным.
Avia.pro 17:21
Игры
Россия стала Кастовией в Call of Duty: Modern Warfare
News.ru 16 сентября в 05:06
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 11:57
Армия и оружие
Эр-Рияд показал обломки атаковавших месторождения дронов
В Саудовской Аравии показали обломки беспилотников и хвостовые части ракет, которые атаковали в субботу, 14 сентября, государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).
Газета.Ru 14:50
Происшествия
Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.
Известия вчера в 09:25
Происшествия
В Киеве неизвестный пригрозил взорвать мост
Полиция Киева получила сообщение об угрозе взорвать столичный мост "Метро" через реку Днепр, на котором находится станция метрополитена "Днепр", подтвердили РИА Новости в среду в ведомстве.
РИА Новости 10:01
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Шахтер» в матче Лиги чемпионов
"Манчестер Сити" разгромил донецкий "Шахтер" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 16:53
Футбол
Во Франции решили больше не разыгрывать Кубок лиги
Обладатель Кубка лиги получал путевку в Лигу Европы. Больше остальных турнир выигрывал «ПСЖ» — 8 раз.
Sport24.ru 10:47
Наука
Математики из «Криптонита» смоделировали джозефсоновские контакты
Джозефсоновскими называют контакты, состоящие из последовательных слоев сверхпроводник-изолятор-сверхпроводник.
Naked Science 09 сентября в 02:01
Шоу-бизнес
Врач сообщил детали первого обследования Заворотнюк
Накануне «Московский комсомолец» сообщал, что хирурги из Германии сделали Заворотнюк трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.
РБК 14:57
Футбол
Гус Тил: «В ближайшее время потихонечку начну говорить по-русски»
Полузащитник «Спартака» Гус Тил в интервью клубной пресс-службе рассказал, в каком состоянии находится команда после поражения от «Урала» (1:2) в 9-м туре чемпионата России — Спорт высоких достижений состоит из задачи забывать, что было в прошлом матче независимо от того, победил или проиграл.
Спорт-Экспресс 13:48
Наука
Ученые сократили вдвое предел массы нейтрино
МонаВиста 05:21
Шоу-бизнес
Состояние Заворотнюк улучшилось
13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03