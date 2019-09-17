Футбол

МонаВистаМонаВистаМать Кокориных прокомментировала освобождение сыновей

Напомним: 6 сентября суд освободил Кокорина и Мамаева условно-досрочно от дальнейшего отбытия наказания.
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«Я снова стала матерью!» Светлана Кокорина — с сыновьями, после их выхода из колонии

Спорт-Экспрессвчера в 06:56

Мама Кокориных показала фото с сыновьями после выхода на свободу: «Я снова стала матерью!»

Sport24.ruвчера в 03:39

«Я снова стала матерью». Светлана Кокорина опубликовала фото с сыновьями после освобождения

Матч ТВвчера в 04:04

Мать Кокориных отреагировала на выход сыновей на свободу

Газета.Ruвчера в 04:16

Мать Кокориных отреагировала на выход сыновей из колонии

Чемпионатвчера в 03:51

«Я снова стала матерью»: Светлана Кокорина счастлива видеть своих сыновей на свободе

Комсомольская правдавчера в 03:28

Мать Кокориных: Ребята мечтают о куске мяса

Московский Комсомолецвчера в 02:19
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 17:54, Вашингтон
Политика

Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита

Комментируя сообщения СМИ, что Киев не будет подписывать "формулу Штайнмайера" в рамках контактной группы, что ставит под вопрос проведение саммита нормандской четверки, Песков сказал: "Ведется обсуждение этой темы".
Российская газета 09:53
Футбол

«Локомотив» обыграл «Байер» в матче Лиги чемпионов

Московский "Локомотив" переиграл леверкузенский "Байер" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 16:50
Экономика

В Калининградской области чиновникам повысят зарплаты

Губернатор Калининградской области внёс в Областную думу законопроект «О денежном содержании лиц, замещающих государственные должности, и государственных гражданских служащих Калининградской области», в котором предполагается повышение должностных окладов руководства региона и чиновников.
REGNUM 10:39
Политика

Глава ФРС ответил на критику Трампа

Глава ФРС США Джером Пауэлл ответил американскому президенту Дональду Трампу, который раскритиковал его после снижения базовой ставки.
Газета.Ru 16:20
Политика

В Крыму оценили план украинского генерала по возвращению полуострова

Ранее экс-глава украинской внешней разведки Николай Маломуж заявил, что в длительной перспективе после улучшения ситуации в стране Киев якобы мог бы организовать для Крыма "переходный этап" с выводом полуострова в свободную экономическую зону "в международном формате".
РИА Новости 07:20
Шоу-бизнес

Дети Галкина и Пугачевой отмечают шестилетие

В соцсети появились свежие видео с малышами 18 сентября маленькие наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина празднуют свое шестилетие.
WomanHit.ru 09:51
Космос

Рогозин отказался раскрывать причину появления дыры в «Союзе»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что госкорпорация выяснила, причину появление дырки в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:01
Политика

«План Расмуссена»: какую цену заплатит Грузия за вступление в НАТО

Цена вопроса обсуждается Между тем, встретившим заявление Расмуссена в штыки и тем, кто призвал не воспринимать его как призыв к "сдаче" Абхазии и Южной Осетии, стоило бы напомнить, что дискуссия о "цене вступления" Грузии в НАТО идет уже не первый год.
Евразия.Эксперт вчера в 20:34
Происшествия

Напавший на людей в Крыму волк оказался бешеным

Телеканал 360° 05:33
Общество

Эксперимент по четырехдневной рабочей неделе готовят в России

Нововведение по четырехдневной рабочей неделе в тестовом режиме планируют обсудить в Минтруде в ближайшее время.
Газета.Ru 16 сентября в 01:22
Армия и оружие

В России разработали ракету с недостижимой дальностью действия

Россия разработала ракету Х-101, дальность действия которой недостижима для конкурентов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:38
Единоборства

Бывший чемпион UFC назвал двух самых опасных соперников для Хабиба

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Мэтт Серра рассказал, кто сможет составить конкуренцию Хабибу Нурмагомедову.
Sportbox.RU 16:09
Музыка

Критик рассказал, как Пугачева отчитала Собчак за поведение на сцене

Музыкальный критик Сергей Соседов на «Бархатном сезоне» в Сочи рассказал изданию «Дни.ру» о конфликте между Аллой Пугачевой и Ксенией Собчак.
Пятый канал 12:27
Футбол

«Ювентус» упустил победу над «Атлетико» в матче Лиги чемпионов

Туринский "Ювентус" сыграл вничью с мадридским "Атлетико" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 16:53
Происшествия

СК возбудил дело в отношении полицейского, убившего коллегу

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении сотрудника полиции, открывшего стрельбу по своим коллегам, в результате чего один полицейский был убит, второй ранен.
ТАСС 13:02
Кино

Стартовали съемки фильма Mortal Kombat

Сценарист фильма Mortal Kombat Грег Руссо сообщил о начале съемок.
Cyber.sports.ru 16 сентября в 03:51
Происшествия

На секретнейшем российском военном предприятии обнаружили 8 шпионов

На секретнейшее российское военное предприятие, принадлежащее корпорации «Тактическое ракетное вооружение» получили доступ 8 неизвестных лиц, которые, по ряду данных, могли получать доступ к особо секретным данным.
Avia.pro 17:21
Игры

Россия стала Кастовией в Call of Duty: Modern Warfare

News.ru 16 сентября в 05:06
Политика

Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 11:57
Армия и оружие

Эр-Рияд показал обломки атаковавших месторождения дронов

В Саудовской Аравии показали обломки беспилотников и хвостовые части ракет, которые атаковали в субботу, 14 сентября, государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ).
Газета.Ru 14:50
Происшествия

Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей

Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.
Известия вчера в 09:25
Здоровье

Онкоцентр имени Блохина опроверг информацию о закрытии отделения

Известия 08:45
Происшествия

В Киеве неизвестный пригрозил взорвать мост

Полиция Киева получила сообщение об угрозе взорвать столичный мост "Метро" через реку Днепр, на котором находится станция метрополитена "Днепр", подтвердили РИА Новости в среду в ведомстве.
РИА Новости 10:01
Футбол

«Манчестер Сити» разгромил «Шахтер» в матче Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" разгромил донецкий "Шахтер" в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Газета.Ru 16:53
Футбол

Во Франции решили больше не разыгрывать Кубок лиги

Обладатель Кубка лиги получал путевку в Лигу Европы. Больше остальных турнир выигрывал «ПСЖ» — 8 раз.
Sport24.ru 10:47
Наука

Математики из «Криптонита» смоделировали джозефсоновские контакты

Джозефсоновскими называют контакты, состоящие из последовательных слоев сверхпроводник-изолятор-сверхпроводник.
Naked Science 09 сентября в 02:01
Шоу-бизнес

Врач сообщил детали первого обследования Заворотнюк

Накануне «Московский комсомолец» сообщал, что хирурги из Германии сделали Заворотнюк трепанацию черепа, чтобы добраться до злокачественной опухоли.
РБК 14:57
Футбол

Гус Тил: «В ближайшее время потихонечку начну говорить по-русски»

Полузащитник «Спартака» Гус Тил в интервью клубной пресс-службе рассказал, в каком состоянии находится команда после поражения от «Урала» (1:2) в 9-м туре чемпионата России — Спорт высоких достижений состоит из задачи забывать, что было в прошлом матче независимо от того, победил или проиграл.
Спорт-Экспресс 13:48
Наука

Ученые сократили вдвое предел массы нейтрино

МонаВиста 05:21
Шоу-бизнес

Состояние Заворотнюк улучшилось

13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03
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Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
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