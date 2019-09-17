Футбол
МонаВистаМать Кокориных прокомментировала освобождение сыновей
Напомним: 6 сентября суд освободил Кокорина и Мамаева условно-досрочно от дальнейшего отбытия наказания.
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Мама Кокориных показала фото с сыновьями после выхода на свободу: «Я снова стала матерью!»
Sport24.ruвчера в 03:39
«Я снова стала матерью!» Светлана Кокорина — с сыновьями, после их выхода из колонии
Спорт-Экспрессвчера в 06:56
«Я снова стала матерью»: Светлана Кокорина счастлива видеть своих сыновей на свободе
Комсомольская правдавчера в 03:28
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 14:47, Вашингтон
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 11:57
Армия и оружие
Истребители пяти стран сопроводили российские Ту-160 над Балтикой
«На отдельных этапах маршрута самолеты дальней авиации сопровождали истребители F-16 ВВС Бельгии, Дании и Польши, F-18 ВВС Финляндии, JAS-39 Gripen ВВС Швеции», — сообщили в Минобороны РФ, передает «Интерфакс».
Телеканал 360° вчера в 13:23
Армия и оружие
ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО
Военно-морские силы США признали, что появившиеся в интернете видео с неопознанными летающими объектами были сняты американскими пилотами и являются подлинными, пишет Popular Mechanics.
Известия вчера в 17:07
Политика
Грызлов заявил об отказе Киева подписывать формулу Штайнмайера
«Главный итог встречи контактной группы: представители Киева отказались подписать формулу Штайнмайера, то есть отказались согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса», — цитирует ТАСС Грызлова.
RT на русском 11:36
Общество
В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных
Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
РБК вчера в 20:40
Происшествия
СК возбудил дело по факту нападения на полицейских в московском метро
«Расследуется уголовное дело, возбуждённое по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК России («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»)», — говорится в сообщении.
RT на русском 12:58
Шоу-бизнес
Состояние Заворотнюк улучшилось
13 сентября сообщалось о госпитализации Анастасии Заворотнюк в крайне тяжелом состоянии.
Lenta.ru 12:03
Происшествия
В Ялте изобличена полицейская ОПГ по легализации нелегальных мигрантов
Во время спецоперации в ночь на 18 сентября сотрудники Следственного комитета России ликвидировали в Ялте преступную группу, что помогала мигрантам незаконно попадать на территорию России и затем легализовывала их.
Российская газета 05:54
Политика
Вятровича уволили с поста директора института нацпамяти Украины
Многолетний руководитель главного государственного идеологического органа Украины института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович уволен со своего поста.
REGNUM 06:43
Политика
В России оценили новый украинский план по возвращению Крыма
Ранее экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж предположил, что спустя длительный промежуток времени после улучшения ситуации в стране Киев якобы мог бы организовать для Крыма "переходный этап" и вывести полуостров в свободную экономическую зону "в международном формате".
РИА Новости 13:05
Футбол
Гончаренко высказался о травмах в ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Лудогорцем» покомментировал ситуацию с травмами в команде.
Чемпионат 10:51
Здоровье
Онколог рассказал о масштабах «болезни Заворотнюк» в России
В последние годы глиобластому (злокачественную опухоль головного мозга) выявили у нескольких российских звезд: Жанны Фриске, Дмитрия Хворостовского, Михаила Задорнова, а теперь и у Анастасии Заворотнюк.
Московский Комсомолец 12:35
Происшествия
СК подтвердил взрыв гранаты в общежитии в Челябинской области
В СУ СК России по Челябинской области заявили, что гибель мужчины в Златоусте произошла из-за взрыва самодельной гранаты.
RT на русском 13:41
Общество
Сестра Павла Устинова прокомментировала начатый актерами флешмоб
Вчера, 16 сентября, актера Павла Устинова, при задержании которого полицейский якобы вывихнул руку, приговорили к 3,5 годам заключения.
Readovka.ru вчера в 06:56
Игры
Rockstar Games дарит за лаунчер игру GTA: San Andreas
Студия Rockstar Games объявила о запуске своего игрового лаунчера, создание которого приурочено к шестилетию Grand Theft Auto 5. За установку производитель дарит легендарную игру GTA: San Andreas.
iReactor 05:05
Происшествия
В Башкирии малолетний ребенок около недели прожил с умершей матерью
В Янауле шестилетний мальчик прожил почти неделю в одной квартире с умершей матерью.
Стерлеград вчера в 05:10
Технологии
TechCrunch: Nokia поставляет МТС оборудование для СОРМ
Издание TechCrunch проверило документы и обнаружило, что установленное устройство СОРМ в телефонной сети имеет прямой доступ к данным, которые проходят через каждую телефонную станцию, включая звонки, сообщения и данные.
News.ru 10:57
Происшествия
В Киеве задержали угрожавшего взорвать мост мужчину
В Киеве полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать мост через Днепр, сообщается на странице ведомства в Facebook.
Ведомости 12:50
Общество
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
РИА Новости вчера в 00:31
Экономика
«Красное и белое», «Бристоль» и «Дикси» слились в единый бизнес
Как сообщало ИА REGNUM, о готовящемся слиянии владельцы крупного российского ритейлера «Дикси», сети алкогольных магазинов «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев и «Красного и белого» Сергей Студенников объявили 21 января 2019 года.
REGNUM 06:51
Здоровье
Минздрав ответил на заявления о скачке смертности от рака в России
Главный онколог Минздрава РФ, академик Российской академии наук Андрей Каприн в среду, 18 сентября, прокомментировал публикацию «Известий» о возможном скачке смертности от онкологических заболеваний, в частности из-за правил закупки лекарств.
Известия 12:23
Финансы
ФРС США вновь снизила базовую ставку
Как отмечается, ФРС страны после заседаний приняла решение снизить базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1,75 - 2%. До этого показатель был - 2 - 2,25% годовых.
Газета.Ru 14:18
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 16 сентября в 12:27
Здоровье
На какие проблемы со здоровьем может указывать кожный зуд
В некоторых случаях кожный зуд сопровождается расстройствами психики, пишет Planet Today.
Московский Комсомолец 15 сентября в 16:10
Политика
Украина предложит России новый газовый контракт на 10 лет
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Киев на трёхсторонних консультациях по газу с участием ЕС предложит России заключить новый транзитный контракт на 10 лет.
RT на русском 08:13
Теннис
Российская теннисистка Шарапова заявила, что считает своим домом США
Соединенные Штаты Америки считает своим домом российская теннисистка Мария Шарапова.
Красная весна 10:30
Армия и оружие
В России разработали ракету с недостижимой дальностью действия
Россия разработала ракету Х-101, дальность действия которой недостижима для конкурентов, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:38
Шоу-бизнес
Принцесса Шарлотта рассказала о беременности Кейт Миддлтон
Королевская семья пока не дает комментариев о беременности Кейт, но, возможно, слухи окажутся правдой.
Euromag.ru 05:09
Футбол
Супруга Мамаева поделилась фото с мужем
Жена скандально известного российского футболиста Павла Мамаева Алана опубликовала в своем Instagram-аккаунте совместное фото после освобождения мужа из под стражи.
VSE42.RU 05:39