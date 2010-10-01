Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руМать Рабио начала поиски нового клуба для сына

Источник утверждает, что мать футболиста Вероник, являющаяся также его агентом, приступила к поискам нового клуба для своего сына. Действующее трудовое соглашение французского хавбека со «старой синьорой» рассчитано до середины 2023-го года.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Мать Рабьо готова искать новый клуб для сына. Он в «Ювентусе» четыре месяца

Чемпионат01:51

Мама Рабьо готова организовать уход сына из «Ювентуса»

Матч ТВ02:24

Мать Рабьо готова искать сыну новый клуб. Он перешел в «Ювентус» летом

Sports.ru02:43

Мама Рабьо готова организовать уход сына из «Ювентуса»

Sportbox.RU02:24

Мать Адриена Рабьо готова искать новый клуб для сына

Soccer.ru03:48

Get French Football News: мать Рабьо готова искать новый клуб для сына спустя 4 месяца после перехода в «Ювентус»

Бомбардир.ру03:37

Мать хавбека Рабьо готова к переходу сына из «Ювентуса» — СМИ

REGNUM03:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 04:13, Ашберн
Гаджеты

Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone

Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК вчера в 15:45
Общество

МВД может ввести штраф за превышение скорости на 20 километров в час

«МВД с участием заинтересованных органов государственной власти и организаций поручено дополнительно проработать вопрос о целесообразности применения мер административной ответственности за превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину не менее 10 километров в час, но не более 20 километров в час», - рассказали в министерстве внутренних дел.
Форпост Северо-Запад 03:32
Транспорт

Появились новые правила для водителей автобусов

С 1 ноября были введены новые правила и штрафы, которые затрагивают категории С и выше.
32CARS.ru вчера в 02:50
Автоспорт

Квят раскритиковал решение судей Гран-при США его оштрафовать

Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят назвал чушью решение стюардов Гран-при США оштрафовать его на пять секунд, из-за которых он переместился с 10-го на 12-е место в итоговом зачете.
Известия вчера в 20:55
Общество

Самый крупный иск о моральном ущербе был подан в России на 100 трлн рублей

Иск стал рекордным по заявленной сумме - за весь этот год в 4,6 тыс. поданных к приставам исков в общей сложности фигурировали требования на 12 млрд рублей.
ТАСС 03:11
Хоккей

Кузнецов стал второй звездой в матче между «Вашингтоном» и «Калгари»

Российский хоккеист Евгений Кузнецов признан второй звездой поединка НХЛ между "Вашингтон Кэпиталз" и "Калгари Флэймз".
РЕН ТВ вчера в 23:42
Общество

Найдены способы похудеть без физических упражнений

Диетологи дали советы по похудению людям, которые по каким-либо причинам не могут делать физические упражнения.
Lenta.ru 01:11
Шоу-бизнес

Алла Пугачева объявила о прекращении концертной деятельности

Певица Алла Пугачева заявила о прекращении концертной деятельности. Об этом она рассказала зрителям со сцены на концерте в Минске.
Дождь вчера в 02:59
Теннис

Надаль стал первой ракеткой мира

Лидерами рейтинга АТР стали: Рафаэль Надаль (Испания); Новак Джокович (Сербия); Роджер Федерер (Швейцария); Даниил Медведев (Россия); Доминик Тим (Австрия); Стефанос Циципас (Греция); Александр Зверев (Германия); Маттео Берреттини (Италия); Роберто Баутиста Агут (Испания); Гаэль Монфис (Франция).
Коммерсантъ 03:31
Шоу-бизнес

Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию

Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru 03:09
Общество

В Канаде шторм сдвинул судно, застрявшее в скалах век назад

РЕН ТВ 03:56
Кино

Новый «Терминатор» проваливается в прокате

Очередная часть легендарной франшизы «Терминатор» под названием «Темные судьбы» стартовал в мировом прокате.
Super.ru 03:15
Футбол

Широков призвал смеяться над статистикой игрока «Краснодара» Берга

Бывший полузащитник петербургского "Зенита" и сборной России Роман Широков высказался об игре шведского полузащитника "Краснодара" Маркуса Берга.
Газета.Ru 02:13
Футбол

«Бавария» уволила Ковача с поста главного тренера

Нико Ковач уволен с поста главного тренера «Баварии», сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.
Чемпионат вчера в 14:58
Политика

Президента Эстонии призвали отказаться от поездки в Москву на 9 Мая

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что рекомендует президенту страны Керсти Кальюлайд отказаться от поездки в Москву 9 мая.
Lenta.ru 03:03
Финансы

Евро спасет курс доллара: эксперт сделал прогноз на неделю

Как сообщается в новостях биржи, вечер 1 ноября курса доллара закончил на отметке 63,53 руб. Курс евро на открытии стал больше на две десятых копейки копейки, в течение дня он также потерял в цене и к 12:00 стоил 71,38 рубля.
Свободная Пресса 02 ноября в 01:27
Политика

Эксперт прокомментировал заявление о попытках свержения Зеленского

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко оценил заявление экс-министра юстиции Украины Елены Лукаш о попытках свержения главы страны Владимира Зеленского.
Аргументы недели 03:41
Религия

Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери

Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.
Известия вчера в 22:45
Общество

«Нафтогаз» подал новый иск против Газпрома

«Нафтогаз Украины» направил в Стокгольмский арбитраж заявление о защите и встречных исковых требованиях к Газпрому на сумму 12 млрд долларов, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Взгляд.ру 02 ноября в 10:32
Происшествия

Пираты похитили 9 членов экипажа норвежского судна у берегов Бенина

Газета.Ru вчера в 16:46
Политика

Украинский военный пожаловался на качество питания в армии

Украинский военный Александр Гром в соцсетях опубликовал фото еды, которой кормят солдат ВСУ, и раскритиковал власти.
Известия вчера в 19:25
Политика

Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения

Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.
Российская газета вчера в 08:38
Политика

Песков сообщил о готовности Путина к нормандскому саммиту

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев выполняет условия, необходимые для проведения нормандского саммита, и в настоящее время дата встречи зависит от российской стороны.
RT на русском вчера в 14:13
Футбол

Наставник «Эвертона»: не верю, что Сон нанёс травму Гомешу умышленно

Главный тренер «Эвертона» Марку Силва заявил, что не верит в умышленность действий форварда «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мина, фол которого привёл к жуткой травме полузащитника «ирисок» Андре Гомеша.
Чемпионат вчера в 16:26
Футбол

«Краснодар» ушел от поражения в матче с «Ростовом»

В одном из центральных матчей 15 тура чемпионата России "Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью со счётом 2:2.
Свободная Пресса вчера в 10:37
Армия и оружие

ВМФ и ВКС России провели совместные учения в Средиземном море

Военнослужащие Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России провели совместные учения в акватории Средиземного моря.
Российская газета вчера в 23:13
Политика

Трамп назвал отношения с Россией и Украиной «очень хорошими»

Отношения между США и Россией, Украиной и КНР находятся на хорошем уровне.
БИЗНЕС Online вчера в 14:58
Происшествия

В Екатеринбурге обстреляли автомобиль с ребёнком внутри

REGNUM 02:14
Фигурное катание

Бывшая ученица Тутберидзе рассказала о проблеме Загитовой

Российская фигуристка Дарья Паненкова прокомментировала выступление Алины Загитовой на этапе Гран-при во Франции.
Чемпионат 03:38
Общество

Определены самые высокооплачиваемые вакансии в России

Самые высокооплачиваемые вакансии, предлагаемые соискателям в России, определили эксперты сервиса НеаdНиптеr.
News.ru 02 ноября в 04:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Адриан Рабьо
Французский футболист
Французский футболист, полузащитник клуба «Ювентус» и сборной Франции.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. Самый титулованный клуб страны. «Пари Сен-Жермен» восемь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное