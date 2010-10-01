Футбол
Евро-футбол.руМать Рабио начала поиски нового клуба для сына
Источник утверждает, что мать футболиста Вероник, являющаяся также его агентом, приступила к поискам нового клуба для своего сына. Действующее трудовое соглашение французского хавбека со «старой синьорой» рассчитано до середины 2023-го года.
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Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК вчера в 15:45
Общество
МВД может ввести штраф за превышение скорости на 20 километров в час
«МВД с участием заинтересованных органов государственной власти и организаций поручено дополнительно проработать вопрос о целесообразности применения мер административной ответственности за превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину не менее 10 километров в час, но не более 20 километров в час», - рассказали в министерстве внутренних дел.
Форпост Северо-Запад 03:32
Транспорт
Появились новые правила для водителей автобусов
С 1 ноября были введены новые правила и штрафы, которые затрагивают категории С и выше.
32CARS.ru вчера в 02:50
Автоспорт
Квят раскритиковал решение судей Гран-при США его оштрафовать
Российский гонщик команды Toro Rosso Даниил Квят назвал чушью решение стюардов Гран-при США оштрафовать его на пять секунд, из-за которых он переместился с 10-го на 12-е место в итоговом зачете.
Известия вчера в 20:55
Общество
Самый крупный иск о моральном ущербе был подан в России на 100 трлн рублей
Иск стал рекордным по заявленной сумме - за весь этот год в 4,6 тыс. поданных к приставам исков в общей сложности фигурировали требования на 12 млрд рублей.
ТАСС 03:11
Хоккей
Кузнецов стал второй звездой в матче между «Вашингтоном» и «Калгари»
Российский хоккеист Евгений Кузнецов признан второй звездой поединка НХЛ между "Вашингтон Кэпиталз" и "Калгари Флэймз".
РЕН ТВ вчера в 23:42
Общество
Найдены способы похудеть без физических упражнений
Диетологи дали советы по похудению людям, которые по каким-либо причинам не могут делать физические упражнения.
Lenta.ru 01:11
Шоу-бизнес
Алла Пугачева объявила о прекращении концертной деятельности
Певица Алла Пугачева заявила о прекращении концертной деятельности. Об этом она рассказала зрителям со сцены на концерте в Минске.
Дождь вчера в 02:59
Теннис
Надаль стал первой ракеткой мира
Лидерами рейтинга АТР стали: Рафаэль Надаль (Испания); Новак Джокович (Сербия); Роджер Федерер (Швейцария); Даниил Медведев (Россия); Доминик Тим (Австрия); Стефанос Циципас (Греция); Александр Зверев (Германия); Маттео Берреттини (Италия); Роберто Баутиста Агут (Испания); Гаэль Монфис (Франция).
Коммерсантъ 03:31
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию
Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru 03:09
Кино
Новый «Терминатор» проваливается в прокате
Очередная часть легендарной франшизы «Терминатор» под названием «Темные судьбы» стартовал в мировом прокате.
Super.ru 03:15
Футбол
Широков призвал смеяться над статистикой игрока «Краснодара» Берга
Бывший полузащитник петербургского "Зенита" и сборной России Роман Широков высказался об игре шведского полузащитника "Краснодара" Маркуса Берга.
Газета.Ru 02:13
Футбол
«Бавария» уволила Ковача с поста главного тренера
Нико Ковач уволен с поста главного тренера «Баварии», сообщается на официальном сайте мюнхенского клуба.
Чемпионат вчера в 14:58
Политика
Президента Эстонии призвали отказаться от поездки в Москву на 9 Мая
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что рекомендует президенту страны Керсти Кальюлайд отказаться от поездки в Москву 9 мая.
Lenta.ru 03:03
Финансы
Евро спасет курс доллара: эксперт сделал прогноз на неделю
Как сообщается в новостях биржи, вечер 1 ноября курса доллара закончил на отметке 63,53 руб. Курс евро на открытии стал больше на две десятых копейки копейки, в течение дня он также потерял в цене и к 12:00 стоил 71,38 рубля.
Свободная Пресса 02 ноября в 01:27
Политика
Эксперт прокомментировал заявление о попытках свержения Зеленского
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко оценил заявление экс-министра юстиции Украины Елены Лукаш о попытках свержения главы страны Владимира Зеленского.
Аргументы недели 03:41
Религия
Православные отмечают День Казанской иконы Божьей Матери
Православные христиане 4 ноября отмечают День Казанской иконы Божьей Матери, которая является одной из самых почитаемых и считается чудотворной.
Известия вчера в 22:45
Общество
«Нафтогаз» подал новый иск против Газпрома
«Нафтогаз Украины» направил в Стокгольмский арбитраж заявление о защите и встречных исковых требованиях к Газпрому на сумму 12 млрд долларов, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Взгляд.ру 02 ноября в 10:32
Происшествия
Пираты похитили 9 членов экипажа норвежского судна у берегов Бенина
Газета.Ru вчера в 16:46
Политика
Украинский военный пожаловался на качество питания в армии
Украинский военный Александр Гром в соцсетях опубликовал фото еды, которой кормят солдат ВСУ, и раскритиковал власти.
Известия вчера в 19:25
Политика
Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения
Оптимизация здравоохранения прошла неудачно во многих регионах России.
Российская газета вчера в 08:38
Политика
Песков сообщил о готовности Путина к нормандскому саммиту
Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев выполняет условия, необходимые для проведения нормандского саммита, и в настоящее время дата встречи зависит от российской стороны.
RT на русском вчера в 14:13
Футбол
Наставник «Эвертона»: не верю, что Сон нанёс травму Гомешу умышленно
Главный тренер «Эвертона» Марку Силва заявил, что не верит в умышленность действий форварда «Тоттенхэм Хотспур» Сон Хын Мина, фол которого привёл к жуткой травме полузащитника «ирисок» Андре Гомеша.
Чемпионат вчера в 16:26
Футбол
«Краснодар» ушел от поражения в матче с «Ростовом»
В одном из центральных матчей 15 тура чемпионата России "Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью со счётом 2:2.
Свободная Пресса вчера в 10:37
Армия и оружие
ВМФ и ВКС России провели совместные учения в Средиземном море
Военнослужащие Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России провели совместные учения в акватории Средиземного моря.
Российская газета вчера в 23:13
Политика
Трамп назвал отношения с Россией и Украиной «очень хорошими»
Отношения между США и Россией, Украиной и КНР находятся на хорошем уровне.
БИЗНЕС Online вчера в 14:58
Фигурное катание
Бывшая ученица Тутберидзе рассказала о проблеме Загитовой
Российская фигуристка Дарья Паненкова прокомментировала выступление Алины Загитовой на этапе Гран-при во Франции.
Чемпионат 03:38
Общество
Определены самые высокооплачиваемые вакансии в России
Самые высокооплачиваемые вакансии, предлагаемые соискателям в России, определили эксперты сервиса НеаdНиптеr.
News.ru 02 ноября в 04:56