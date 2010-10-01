Источник утверждает, что мать футболиста Вероник, являющаяся также его агентом, приступила к поискам нового клуба для своего сына. Действующее трудовое соглашение французского хавбека со «старой синьорой» рассчитано до середины 2023-го года.

Мать Рабио начала поиски нового клуба для сына

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