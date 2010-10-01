Футбол

MetaratingsMetaratingsМать Рабьо начала поиски нового клуба для сына

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо сообщил руководству клуба о желании сменить клубную прописку. По имеющейся информации, 24-летний француз недоволен предоставляемым ему количеством игрового времени.
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Мать Рабьо готова искать новый клуб для сына. Он в «Ювентусе» четыре месяца

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Матч ТВ02:24

Мать Рабьо готова искать сыну новый клуб. Он перешел в «Ювентус» летом

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Мама Рабьо готова организовать уход сына из «Ювентуса»

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Get French Football News: мать Рабьо готова искать новый клуб для сына спустя 4 месяца после перехода в «Ювентус»

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Мать хавбека Рабьо готова к переходу сына из «Ювентуса» — СМИ

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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 10:16, Ашберн
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В ереванском аэродроме "Эребуни" горит крыша ангара, где расположена одноименная российская авиабаза.
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Президент Российской Федерации Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили выставку «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве», который проходит в Манеже.
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Эксперты назвали симптомы появления камней в желчном пузыре.
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«Спартак» и «Арсенал» объявили составы на матч РПЛ

Московский "Спартак" и тульский "Арсенал" объявили стартовые составы на матчи 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 10:00
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Названы самые жуткие монстры в истории кино

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Полиция Ирака открыла огонь по протестующим в Багдаде

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«Альфа Ромео» продлила контракт с Джовинацци на 2020 год

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Под Пионерским водитель насмерть сбил мать с ребенком и скрылся

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Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».
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Балотелли покинул поле из-за расистских оскорблений

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Грызлов прокомментировал срыв разведения сил в Петровском в Донбассе

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Грузовик, перевозивший более 80 нелегальных мигрантов, задержали в понедельник утром в районе города Ксанти на северо-востоке Греции, людям грозила смерть от удушья, сообщает местное издание Xanthinews.
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