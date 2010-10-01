Футбол
MetaratingsМать Рабьо начала поиски нового клуба для сына
Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо сообщил руководству клуба о желании сменить клубную прописку. По имеющейся информации, 24-летний француз недоволен предоставляемым ему количеством игрового времени.
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Армия и оружие
Нацики прикидываются волонтерами и обстреливают позиции ВСУ и НМ ЛНР в Золотом
Новостной фронт 06:28
Армия и оружие
На Украине изобрели «несбиваемую» сверхзвуковую ракету
На Украине в городе Днепр разработали сверхзвуковую ракету "Молния" для поражения надводных целей.
Газета.Ru вчера в 10:12
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Музыка
Эротические па Светланы Лободы на сцене возбудили поклонников
Зажигательные па Светланы завели огромный до отказа заполненный зрительный зал.
7Дней.ру 02 ноября в 02:00
Общество
«Нафтогаз Украины» подал новый иск против «Газпрома»
Украинская компания «Нафтогаз» направила в Стокгольмский арбитраж новый иск против «Газпрома», который касается газового транзита.
REGNUM 02 ноября в 11:47
Кино
Фильм «Джокер» номинировали на 16 «Оскаров»
Выдвинула фильм Тодда Филлипса "Джокер" на 16 премий Американской киноакадемии. Об этом сообщается на сайте компании.
DP.RU 10:08
Политика
В конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти Сирии
Претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард обвинила американского лидера Дональда Трампа в захвате нефтяных месторождений Сирии.
Газета.Ru 04:15
Происшествия
В Ереване горит ангар российской авиабазы
В ереванском аэродроме "Эребуни" горит крыша ангара, где расположена одноименная российская авиабаза.
Газета.Ru 07:25
Общество
Путин и патриарх Кирилл посетили выставку «Память поколений» в Манеже
Президент Российской Федерации Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили выставку «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве», который проходит в Манеже.
REGNUM 06:42
Здоровье
Эксперты назвали симптомы появления камней в желчном пузыре
Эксперты назвали симптомы появления камней в желчном пузыре.
OAnews 02 ноября в 12:00
Футбол
«Спартак» и «Арсенал» объявили составы на матч РПЛ
Московский "Спартак" и тульский "Арсенал" объявили стартовые составы на матчи 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 10:00
Кино
Названы самые жуткие монстры в истории кино
Life.ru 02 ноября в 08:07
Футбол
«Оренбург» на выезде обыграл «Урал»
Спорт-Экспресс 07:50
Автоспорт
«Альфа Ромео» продлила контракт с Джовинацци на 2020 год
Итальянский гонщик Антонио Джовинацци продлил контракт с «Альфа Ромео» на 2020 год, сообщает пресс-служба команды.
Чемпионат 09:45
Происшествия
Под Пионерским водитель насмерть сбил мать с ребенком и скрылся
Невские Новости 01:32
Культура
Путин поздравил с юбилеем Александра Градского
Российский президент Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем народного артиста России, композитора Александра Градского.
РЕН ТВ вчера в 02:48
Политика
Песков назвал кулак Путина «чудесной рекомендацией»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что кулак, который глава государства Владимир Путин показал в ответ на просьбу выделить 451 млн рублей, является «чудесно сформулированной рекомендацией».
Известия вчера в 13:10
Футбол
Балотелли покинул поле из-за расистских оскорблений
Спорт-Экспресс вчера в 12:17
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от Интернета старых моделей iPhone
Apple предупредила владельцев старых моделей iPhone и iPad о необходимости обновить операционную систему до последней доступной версии iOS, иначе с 4 ноября они лишатся возможности заходить в Интернет.
UfaTime.ru 05:29
Шоу-бизнес
Экс-супруг Ани Лорак показал женщину, воспитывающую дочь певицы
Бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, который в прошлом был женат на певице Ани Лорак, показал женщину, воспитывающую их общую дочь Софию.
Пятый канал 02 ноября в 23:32
Происшествия
В Сети появилось видео с места убийства главы центра «Э» по Ингушетии
Ориентировочно в 18.30 по московскому времени жители позвонили в полицию и сообщили о стрельбе. Следствие разыскивает трех человек.
Красная весна вчера в 01:53
Политика
Грызлов прокомментировал срыв разведения сил в Петровском в Донбассе
Полпред России в контактной группе Борис Грызлов в беседе с представителями СМИ обратил внимание на то, что украинская сторона саботирует возобновление разведения сил и средств в районе населенного пункта Петровское в Донбассе, несмотря на соглашения, которых удалось достичь 29 октября в ходе заседания контактной группы.
Журналистская правда 08:05
Происшествия
На севере Греции задержали грузовик с 80 нелегальными мигрантами
Грузовик, перевозивший более 80 нелегальных мигрантов, задержали в понедельник утром в районе города Ксанти на северо-востоке Греции, людям грозила смерть от удушья, сообщает местное издание Xanthinews.
РИА Новости 08:28
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Газета.Ru вчера в 15:54
Политика
Украина потребовала вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
МИД Украины направил ноту в российское внешнеполитическое ведомство с просьбой вернуть задержанные в Керченском проливе корабли, сообщило агентство "Укринформ".
РИА Новости 07:05
Общество
Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений
Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишет Food News.
РИА Новости 04:13
Происшествия
В Нижнем Новгороде четвертые сутки ищут пропавшую девушку
РИА Новости 02 ноября в 13:31
Шоу-бизнес
Лановому стало плохо во время спектакля
Народному артисту СССР Василию Лановому стало плохо во время спектакля «Последние луны» в театре им. Евгения Вахтангова, сообщают СМИ со ссылкой на зрителей.
Взгляд.ру вчера в 18:46