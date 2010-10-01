Долореш Авейру, мать форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, считает, что футбольная мафия не дает ее сыну выиграть еще один «Золотой мяч».

Спорт день за днем

Мать Роналду: «Футбольная мафия не даёт Криштиану выиграть больше „Золотых мячей“»

Спорт день за днем

Общество Публикуем гороскоп на рабочую неделю со 2 по 8 ноября «Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю со 2 по 8 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН День стал коротким, а вам хочется многого.

Происшествия Один человек погиб при пожаре на складе в Кемерове При пожаре в производственно-складских помещениях на частном предприятии в Кемерове погиб один человек.

Политика Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах» МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений после появления в СМИ цитата из интервью Эмманюэля Макрона, в котором он рассуждает о проблеме нелегальной миграции.

Происшествия Последствия взрыва на танкере в Находке показали на видео РИА Новости опубликовало видео танкера «Залив Америка» в Находке, на котором ранее 2 ноября произошел взрыв.

Единоборства Ковалёв с четвёртой попытки прошёл взвешивание перед боем с Альваресом Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергей Ковалёв на взвешивании перед поединком с мексиканцем Саулем Альваресом вложился в лимит полутяжёлой весовой категории с четвёртой попытки.

Киберспорт Представлено дополнение «Натиск драконов» для карточной игры Hearthstone Начнётся «Натиск драконов» во всех регионах 10 декабря 2019 года и принесёт с собою новые карты, игровые механики и, разумеется, целую стаю драконов.

Космос Ракету «Протон-М» отправили на Байконур Ракета-носитель "Протон-М" и разгонный блок ДМ-03 для запуска российского метеорологического спутника "Электро-Л" №3 отправлен на Байконур.

Наука Обнаружен полезный эффект холестерина Ученые из шведского Лундского университета провели исследование и выяснили, что для нормальной работы отвечающего за выработку инсулина рецептора необходим холестерин.

Культура Ургант посмеялся над расформированием продюсерского центра Фадеева В эфире программы "Вечерний Ургант" ведущий шоу Иван Ургант высмеял расторжение контрактов Максима Фадеева со всеми певцами своего продюсерского центра MALFA.

Транспорт Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.

Экономика Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года ЦБ видит это в росте выдач клиентам с высоким показателем долговой нагрузки.

Общество Эдвард Сноуден объяснил нежелание общаться с российской прессой Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден ответил на вопрос обозревателя издания «Коммермсантъ» о том, почему предпочитает не общаться с российской прессой.

Экономика Сбербанк запустил инструмент для снижения ставки по ипотеке до 1% "В первом случае дисконт составит до 1,4% годовых от текущих ставок Сбербанка для программ кредитования по приобретению строящегося жилья и будет действовать в течение всего срока кредита", - отметили в банке, добавив, что застройщик сможет принимать решение о перераспределении скидки в отношении каждой квартиры в проекте.

Фигурное катание Опубликовано видео короткой программы Загитовой на этапе Гран-при Опубликовано видео короткой программы олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой на этапе французском этапе Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.

Происшествия СК начал проверку после аварийной посадки SSJ-100 в Тюмени Следователи начали доследственную проверку после экстренной посадки в Тюмени самолета с отказавшим двигателем, передает "Интерфакс".

Музыка Сергей Жуков стал зомби в новом клипе Сергей Жуков не зря выбрал Хэллоуин для даты релиза, ведь клип на песню «Я больной тобой» — дебютная работа группы в жанре хоррора.

Армия и оружие Израиль ответил авиаударом на ракетный обстрел из сектора Газа Представители Израиля в свою очередь отмечают, что авиаудар стал реакцией на очередной ракетный обстрел с территории сектора Газа.

Религия Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу Сегодня, 2 ноября, ивановцы отмечают родительскую субботу. Ее называют Дмитровской отмечают накануне дня памяти Дмитрия Солунского.

Политика В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.