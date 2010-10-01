Футбол
Евро-футбол.руМать Роналду: «Футбольная мафия не даёт Криштиану выиграть больше „Золотых мячей“»
Долореш Авейру, мать форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, считает, что футбольная мафия не дает ее сыну выиграть еще один «Золотой мяч».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Мать Роналду рассказала, что может помешать Криштину получить шестой «Золотой мяч»
Спорт день за днем02:40
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 02:58, Ашберн
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю со 2 по 8 ноября
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю со 2 по 8 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН День стал коротким, а вам хочется многого.
Алтайская правда вчера в 20:37
Происшествия
Один человек погиб при пожаре на складе в Кемерове
При пожаре в производственно-складских помещениях на частном предприятии в Кемерове погиб один человек.
RT на русском 01:05
Политика
Киев вызвал посла Франции из-за слов Макрона об «украинских бандах»
МИД Украины вызвал посла Франции для разъяснений после появления в СМИ цитата из интервью Эмманюэля Макрона, в котором он рассуждает о проблеме нелегальной миграции.
РБК вчера в 17:36
Происшествия
Последствия взрыва на танкере в Находке показали на видео
РИА Новости опубликовало видео танкера «Залив Америка» в Находке, на котором ранее 2 ноября произошел взрыв.
Lenta.ru 01:43
Единоборства
Ковалёв с четвёртой попытки прошёл взвешивание перед боем с Альваресом
Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской организации (WBO) Сергей Ковалёв на взвешивании перед поединком с мексиканцем Саулем Альваресом вложился в лимит полутяжёлой весовой категории с четвёртой попытки.
RT на русском 01:10
Киберспорт
Представлено дополнение «Натиск драконов» для карточной игры Hearthstone
Начнётся «Натиск драконов» во всех регионах 10 декабря 2019 года и принесёт с собою новые карты, игровые механики и, разумеется, целую стаю драконов.
3DNews 02:09
Космос
Ракету «Протон-М» отправили на Байконур
Ракета-носитель "Протон-М" и разгонный блок ДМ-03 для запуска российского метеорологического спутника "Электро-Л" №3 отправлен на Байконур.
ТАСС вчера в 02:15
Армия и оружие
На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
Известия вчера в 23:20
Наука
Обнаружен полезный эффект холестерина
Ученые из шведского Лундского университета провели исследование и выяснили, что для нормальной работы отвечающего за выработку инсулина рецептора необходим холестерин.
Телеканал 360° 31 октября в 12:57
Происшествия
В Иркутске Mercedes-Benz протаранил памятник Александру III
Байкал24 вчера в 23:34
Происшествия
Полиция Якутии выяснит, зачем пилот Ан-24 посадил за штурвал девушку
РЕН ТВ вчера в 08:17
Культура
Ургант посмеялся над расформированием продюсерского центра Фадеева
В эфире программы "Вечерний Ургант" ведущий шоу Иван Ургант высмеял расторжение контрактов Максима Фадеева со всеми певцами своего продюсерского центра MALFA.
Газета.Ru 31 октября в 09:10
Транспорт
Первые пассажиры поедут по железной дороге в Крым в 2019 году
Первые пассажиры приедут в Крым по железной дороге в 2019 году. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил Минтранс России.
Известия вчера в 11:15
Экономика
Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года
ЦБ видит это в росте выдач клиентам с высоким показателем долговой нагрузки.
РБК 31 октября в 05:42
Общество
NASA попросило у «Роскосмоса» места для астронавтов на корабли «Союз»
VSE42.RU 31 октября в 06:36
Общество
Эдвард Сноуден объяснил нежелание общаться с российской прессой
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден ответил на вопрос обозревателя издания «Коммермсантъ» о том, почему предпочитает не общаться с российской прессой.
ФедералПресс 01:59
Экономика
Сбербанк запустил инструмент для снижения ставки по ипотеке до 1%
"В первом случае дисконт составит до 1,4% годовых от текущих ставок Сбербанка для программ кредитования по приобретению строящегося жилья и будет действовать в течение всего срока кредита", - отметили в банке, добавив, что застройщик сможет принимать решение о перераспределении скидки в отношении каждой квартиры в проекте.
Интерфакс вчера в 03:46
Фигурное катание
Опубликовано видео короткой программы Загитовой на этапе Гран-при
Опубликовано видео короткой программы олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой на этапе французском этапе Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.
Газета.Ru вчера в 22:41
Происшествия
СК начал проверку после аварийной посадки SSJ-100 в Тюмени
Следователи начали доследственную проверку после экстренной посадки в Тюмени самолета с отказавшим двигателем, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 12:17
Музыка
Сергей Жуков стал зомби в новом клипе
Сергей Жуков не зря выбрал Хэллоуин для даты релиза, ведь клип на песню «Я больной тобой» — дебютная работа группы в жанре хоррора.
StarHit.ru 31 октября в 13:00
Армия и оружие
Израиль ответил авиаударом на ракетный обстрел из сектора Газа
Представители Израиля в свою очередь отмечают, что авиаудар стал реакцией на очередной ракетный обстрел с территории сектора Газа.
Красная весна 02:09
Религия
Сегодня ивановцы отмечают родительскую субботу
Сегодня, 2 ноября, ивановцы отмечают родительскую субботу. Ее называют Дмитровской отмечают накануне дня памяти Дмитрия Солунского.
Кстати.News 00:43
Политика
В Кремле ответили на призыв Украины выплатить репарации за Донбасс
В Кремле считают неудачным заявление украинского министра инфраструктуры Владислава Криклия, который отметил, что Россия после окончания конфликта в Донбассе должна выплатить Украине репарации.
RT на русском вчера в 08:25
Технологии
Apple запустила видеосервис и поборется за аудиторию с Netflix
UfacityNews.ru вчера в 15:17
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют «розовую зиму» в России
RT на русском вчера в 08:02
Шоу-бизнес
Орбакайте кардинально сменила прическу
Певица показала результат преображения в соцсети На опубликованной несколько часов назад серии фотографий на личной странице "Инстаграма" 48-летняя звезда российской эстрады Кристина Орбакайте предстала в неожиданном образе — с каре нежно-розового цвета и серебристыми стразами на лице.
WomanHit.ru вчера в 15:32
Политика
Названы имена руководителей расстрелов на Майдане
Московский Комсомолец вчера в 05:07
Хоккей
Форвард «Каролины» Свечников забил гол в победном матче с «Детройтом»
Матч ТВ вчера в 22:17
Футбол
Луис Суарес не поможет «Барселоне» в матче с «Леванте»
Bookmaker-ratings.ru вчера в 07:35
Политика
Кохир Расулзода отправится на саммит ШОС в Ташкент
Sputnik Таджикистан вчера в 01:45