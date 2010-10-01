Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руМать Роналду: «Футбольная мафия не даёт Криштиану выиграть больше „Золотых мячей“»

Долореш Авейру, мать форварда туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, считает, что футбольная мафия не дает ее сыну выиграть еще один «Золотой мяч».
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Мать Роналду: футбольная мафия не даёт Криштиану выиграть больше «Золотых мячей»

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