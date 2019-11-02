Мать нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду объяснила журналистам, почему ее сыну пока не удалось заполучить шестой "Золотой мяч". Долореш Авейру уверена, что причиной является футбольная мафия.

Мать Роналду: мафия не дает Криштиану выиграть больше «Золотых мячей»

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