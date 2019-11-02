Футбол
РЕН ТВМать Роналду: мафия не дает Криштиану выиграть больше «Золотых мячей»
Мать нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду объяснила журналистам, почему ее сыну пока не удалось заполучить шестой "Золотой мяч". Долореш Авейру уверена, что причиной является футбольная мафия.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 05:57, Ашберн
Общество
«Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара»
Культура
Британский телеканал показал мир «глазами Путина»
Авто
В Россию скоро приедут лицензионные автомобили BMW из Вьетнама
Немецкий автопроизводитель BMW считает, что VinFast «сделала отличный выбор базы для первых автомобилей», однако отмечает, что их базы отстают более чем на десять лет от платформы новых автомобилей баварского бренда.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев уехал отдыхать в США с новой возлюбленной
Телеведущий Дмитрий Шепелев отправился на отдых в Америку вместе со своей новой возлюбленной, дизайнером Екатериной Тулуповой.
Политика
Глава МИД Финляндии посетил участок разведения сил в Донбассе
Финская делегация во главе с министром иностранных дел страны Пеккой Хаависто посетила с рабочим визитом участок разведения сил на линии соприкосновения в Станице Луганской, сообщили в штабе операции объединённых сил.
Шоу-бизнес
Фадеев впервые прокомментировал слухи о романе с Серябкиной
Продюсер Максим Фадеев рассказал, что слухи об их романе с бывшей участницей группы SEREBRO Ольгой Серябкиной, доставили им немало неприятностей.
Происшествия
Опубликовано видео взрыва на танкере в Находке
В сети опубликовано видео с танкером "Залив Америка" в порту Находки, на котором в результате взрыва газа погибли три человека.
Технологии
Назвали разрешенное время использования гаджетов для молодежи
Как сообщает ToDay News Ufa источник в РНИМУ им. Пирогова и Северного государственного медицинского университета, советуют юношам и девушкам пользоваться различными электронными устройствами не более трех часов в день.
Космос
«Спектр-РГ» начнёт выполнение основной научной программы до конца года
Запуск основной научной программы астрофизической обсерватории «Спектр-РГ» перенесён на декабрь 2019 года, заявил заведующий отделом астрофизики высоких энергий Института космических исследований ИКИ РАН Михаил Павлинский ТАСС.
Общество
В Испании предложили помочь Тунберг попасть на Климатический форум
Министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера предложила помочь шведской эко-активистке Грете Тунберг пересечь Атлантику, чтобы добраться на Климатический форум COP25, который был перенесен из Чили в Мадрид.
Общество
Синоптики предупредили об аномальном тепле в Центральной России
На следующей неделе в Центральную Россию придет мощный поток субтропического тепла, заявил в разговоре со "Звездой" ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Политика
Антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело против Кличко
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело в отношении экс-главы Киевской госадминистрации и мэра Киева Виталия Кличко.
Фигурное катание
Косторная обыграла Загитову в короткой программе на Гран-при Франции
Дебютантка взрослого сезона, 16-летняя российская фигуристка Алена Косторная лидирует после короткой программы на этапе Гран-при во Франции.
Общество
Кристина Асмус отказалась от претензий за свое фото на надгробии
Актриса Кристина Асмус отказалась от претензий и требования компенсации от компании, разместившей на надгробном камне ее изображение.
Армия и оружие
На Украине предложили создать ракеты для ударов по российским АЭС
Происшествия
Дагестанцы устроили массовую драку с силовиками из-за водопровода
Жители села Меусиша в Дагестане вышли на массовую акцию протеста против строительства водопровода. Об этом сообщает «Кавказский узел».
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю со 2 по 8 ноября
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю со 2 по 8 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН День стал коротким, а вам хочется многого.
Шоу-бизнес
Седокова назвала женатого любовника подарком небес
1 ноября певица Анна Седокова оставила трогательное послание в Instagram для своего возлюбленного - латвийского баскетболиста Яниса Тиммы.
Армия и оружие
Военные РФ и Турции начали совместное патрулирование в Сирии
Политика
МИД Украины вызвал посла Франции из-за заявления Макрона
Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Франции, чтобы он разъяснил слова президента Эммануэля Макрона касательно "украинских банд".
Экономика
Концепция развития России до 2020 года оказалась невыполнимой
Стратегия – 2020 Концепция социально-экономического развития России до 2020 года, разработанная Минэкономразвития, была утверждена правительством в ноябре 2008 года.
Политика
В «Нафтогазе» рассказали об аргументе в переговорах по транзиту газа
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что в результате принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы из «Нафтогаза» Киев имеет возможность получить «серьёзный аргумент» в переговорах о транзите российского газа.
Единоборства
В контракте Ковалева и Альвареса прописан лимит по набору веса
Российский боксер Сергей Ковалев и мексиканец Сауль Альварес имеют лимит по набору веса в день боя.
Шоу-бизнес
Константин Крюков рассказал о «клане Бондарчуков»
Шоу-бизнес
Навка подтвердила тяжелое заболевание Заворотнюк
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка сделала официальное заявление о ситуации с Анастасией Заворотнюк.
Наука
Обнаружен полезный эффект холестерина
Ученые из шведского Лундского университета провели исследование и выяснили, что для нормальной работы отвечающего за выработку инсулина рецептора необходим холестерин.
Политика
Медведев призвал проработать увеличение расчётов в нацвалютах для ШОС
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе заседания Совета глав правительств стран ШОС в Ташкенте призвал проработать возможность увеличения расчётов в национальных валютах в рамках Шанхайской организации сотрудничества.
Футбол
Клопп рассказал о травме Салаха в преддверии матча с «Астон Виллой»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии выездного матча 11-го тура АПЛ с «Астон Виллой» рассказал о травме нападающего Мохамеда Салаха.
Финансы
Рубль укрепился к доллару
По данным Мосбиржи, утром 1 ноября рубль укрепился к доллару, но упал по отношению к евро.