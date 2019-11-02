Футбол
РЕН ТВМать Роналду: мафия не дает Криштиану выиграть больше «Золотых мячей»
Мать нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду объяснила журналистам, почему ее сыну пока не удалось заполучить шестой "Золотой мяч". Долореш Авейру уверена, что причиной является футбольная мафия.
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Московский "Локомотив" сыграл вничью с "Уфой" в матче 15-го тура чемпионата России.
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При взрыве на танкере "Залив Америка" в порту Находки погибли три человека.
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К гибели 33-летнего рабочего в городе Грязи привело грубое нарушение правил безопасности, установили липецкие следователи.
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В Нарьян-Маре арестован пустивший убийцу в детский сад охранник
Городской суд Нарьян-Мара арестовал охранника детского сада «Сказка», где 31 октября был убит шестилетний ребенок, сообщает в субботу, 2 ноября, «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителя регионального управления следственного комитета Светланы Тарнаевой.
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Министерство здравоохранения внесло изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив рекомендованную суточную норму потребления соли.
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«Пусть США и воюют»: польский эксперт об атаке на Калининград
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Константин Крюков рассказал о «клане Бондарчуков»
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В России вступил в силу закон о суверенном рунете
В России вступил в силу закон о суверенном рунете С 1 ноября в России вступает в силу закон о «суверенном рунете», подразумевающий установку на сетях операторов систем фильтрации интернет-трафика для противодействия угрозам.
Авто
В Латвии построили внедорожник для Сатаны
Латвийская тюнинг-уомпания Dartz представила необычный внедорожник, который получил название Black Stallion.
Армия и оружие
Украина закрыла небо и запретила судоходство в Черном море
Для обеспечения безопасности гражданских лиц украинские власти с 7.00 до 17.00 по московскому времени в воскресенье запретили движение судов в северной части Черного моря, а также пролет самолетов над указанным районом.
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В Саратове отец задержал мужчину, пытавшегося похитить его дочь
Полиция в Саратове проводит проверку в отношении мужчины, который якобы пытался похитить девятилетнюю девочку, но был задержан отцом ребенка, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
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Малышу мать после ссоры с мужем повредила глаза. Медикам в итоге удалось спасти один глаз мальчику. На место второго установили имплант.
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Уголовное дело против Кличко возбудили на Украине
На Украине Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело в отношении мэра Киева Виталия Кличко.
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Строительство скоростной автотрассы Москва-Казань начнется в 2020 году
Строительство скоростной платной автотрассы Москва — Казань начнется в 2020 году.
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