Футбол
РЕН ТВМать Роналду: мафия не дает Криштиану выиграть больше «Золотых мячей»
Мать нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду объяснила журналистам, почему ее сыну пока не удалось заполучить шестой "Золотой мяч". Долореш Авейру уверена, что причиной является футбольная мафия.
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Здоровье
Ученые назвали самый опасный возраст для мужчин и женщин
ТВ Центр 30 октября в 14:38
Общество
Убившего солдат в Забайкалье поставили в караул в нарушение приказа
Командиры воинской части, которые отправили Рамиля Шамсутдинова в караул, сделали это в нарушение приказа.
Российская газета вчера в 23:25
Политика
МИД Украины вызвал посла Франции из-за слов Макрона
Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Франции из-за слов французского президента Эммануэля Макрона об «украинских бандах» в стране.
Известия вчера в 18:49
Политика
СНБО Украины утвердил бюджет на 2020 год в сфере обороны
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил заложенные в проект государственного бюджета на 2020 год $9,9 млрд расходов на безопасность и оборону.
RT на русском 11:16
Общество
Мама девочки с родимым пятном на все лицо обратилась к россиянам
Мама американской девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар удалять гигантскую родинку на все лицо, поблагодарила в своем Instagram россиян, которые помогают ее семье.
РИА Новости 08:48
Здоровье
Россиян призвали не покупать «домашние» продукты
Роспотребнадзор призвал покупателей не приобретать продукты, произведённые и упакованные в домашних условиях.
Life.ru 03:50
Шоу-бизнес
После долгого перерыва Алла Пугачева даст концерт в Минске
Как известно, певица давно не ездила на гастроли и на вопрос журналистов о том, не переживает ли она перед концертом в Минске, Пугачева ответила, что почти «умирает от страха».
Подмосковье Сегодня вчера в 14:30
Происшествия
В Забайкалье за убийство и изнасилование арестованы трое подростков
В Кыринском районе Забайкальского края трое несовершеннолетних арестованы по обвинению в изнасиловании и в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом.
Интерфакс 11:44
Политика
Медведев прибыл в Бангкок на форум АСЕАН и Восточноазиатский саммит
Московский Комсомолец 11:24
Происшествия
Житель Саратова поймал пытавшегося похитить его дочь мужчину
Правоохранительные органы Саратова начали проверку в отношении мужчины, который пытался похитить 9-летнюю девочку, однако был задержан отцом ребенка.
Известия 10:28
Футбол
«Локомотив» и «Уфа» сыграли вничью в РПЛ
Футбольный московский клуб «Локомотив» и команда «Уфа» не смогли выявить победителя в матче пятнадцатого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
REGNUM 09:08
Космос
Новая экскурсия стартует в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ
Москва 24 вчера в 02:33
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова отправились отдыхать в США
Возлюбленные вместе отправились на отдых в США. На появившимся в Сети снимке запечатлены счастливые и довольные Тулупова и Шепелев.
Актуальные Новости 01:51
Происшествия
Во Владивостоке у женщины в руках взорвался неизвестный предмет
Женщина во Владивостоке была госпитализирована после того, как подняла с земли неизвестный предмет, который взорвался у нее в руках, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 09:10
Шоу-бизнес
Киркорова подозревают в романе с диджеем Катей Гусевой
Поклонники поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова подозревают, что у него роман с диджеем Катей Гусевой.
Телепрограмма 08:21
Гаджеты
Redmi выпустил дешевый 40-дюймовый телевизор
The GEEK вчера в 18:45
Культура
Звезда «Сверхъестественного» выбрал костюм «Бэтмена» на Хэллоуин
Одежда «Черного рыцаря» невероятно подошла Дженсену Эклсу, и, возможно, создателям нового фильма о «Бэтмене» стоит выбрать именно его на роль «Человека - летучей мыши», вместо Роберта Паттинсона.
ГЛАС.RU вчера в 08:18
Общество
«Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж
Украинская компания «Нафтогаз» подала новый иск в Стокгольмский арбитраж против российской компании «Газпром», касающийся контракта на транзит газа.
РБК 11:29
Армия и оружие
В Мали 15 военных погибли в ходе нападения боевиков
Не менее 15 военных правительственной армии Мали погибли при нападении боевиков на севере страны.
Аргументы и Факты вчера в 16:21
Политика
Генсек НАТО не стал встречаться с моряками Украины, вернувшимися из РФ
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался встречаться с украинскими моряками в Одессе, которые были задержаны в Керченском проливе.
РЕН ТВ 10:27
Шоу-бизнес
Константин Крюков рассказал о «клане Бондарчуков»
Вести.Ru вчера в 07:39
Общество
Налог для самозанятых введут по всей стране в середине 2020 года
Специальный налоговый режим для самозанятых с 1 июля 2020 года может распространиться на всю страну, сообщил Минфин.
РИА Новости вчера в 06:02
Футбол
Левандовски повторил рекорд Бундеслиги, забив в 10 матчах подряд
Забив «Айнтрахту» в матче 10-го тура чемпионата Германии, форвард «Баварии» Роберт Левандовски повторил рекорд Бундеслиги, сообщает Gracenote Live в своём «твиттере».
Чемпионат 11:27
Общество
Минстрой России впервые представил индекс качества городской среды
Индекс качества городской среды впервые опубликовало Министерство строительства первый в России.
REGNUM вчера в 18:57
Музыка
Участник «Евровидения» рад, что не прошел прослушивание в «Голос»
Суть событий 10:34
Шоу-бизнес
Ани Лорак рассказала о ссорах с мужем при дочери
Певица Ани Лорак в интервью изданию ОК призналась, что для ее 8-летней дочери развод не стал сюрпризом.
Рамблер вчера в 14:35
Происшествия
Появились кадры с места убийства экс-мэра Киселевска
Бывшего мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева застрелили в собственном доме, расположенном в селе Верх-Чумыш, сообщает региональный Следственный комитет.
Газета.Ru вчера в 02:40