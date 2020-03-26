МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Сенатор Людмила Нарусова приняла решение самоизолироваться на фоне ситуации с коронавирусом, поскольку общалась с людьми, приехавшими из-за границы, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.

с чего всё началось

Как сообщил мне председатель комитета по конституционному законодательству, в состав которого она входит, Людмила Борисовна самостоятельно приняла решение самоизолироваться.

Мать ведущей Ксении Собчак, член Совета Федерации от Тывы Людмила Нарусова была госпитализирована в больницу с подозрением на китайский коронавирус. Об этом сообщает «Пятый канал».

Мать Собчак госпитализировали с подозрением на коронавирус

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