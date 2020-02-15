Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиМать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

Родители пропавшего на пикнике Владислава Бахова получили результаты экспертизы. Об этом рассказала мать подростка Анастасия.
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Родственники — о результатах экспертизы останков Бахова: Вопросов стало больше

Life.ru09:53

Найденные под Смоленском останки принадлежат пропавшему подростку

Российская газета07:55

Мать Влада Бахова узнала результаты экспертизы найденного тела

Московский Комсомолец07:42

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости06:51

Родители Влада Бахова получили результаты экспертизы найденных в лесу останков

Телеканал 360°06:10

Родители Влада Бахова получили результаты экспертизы найденных в лесу останков

Говорит Москва05:01

Дело Влада Бахова. Стали известны результаты экспертизы ДНК останков, найденных в демидовском лесу

Smolnarod.ru03:31
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Биатлон

Биатлонист Логинов принес России золото чемпионата мира

Вести.Ru 09:49
Политика

Зеленский ответил на обвинения в предательстве из-за беседы с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на обвинения в предательстве из-за прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Pravda.Ru 09:27
Теннис

Александрова проиграла Бертенс в полуфинале турнира в Санкт-Петербурге

ProstoProSport 10:10
Политика

Макрон признал провал антироссийских санкций

Президент Франции Эммануэль Макрон признал провал антироссийских санкций, отметив, что они не принесли ни Европе, ни России ничего позитивного.
Lenta.ru 07:22
Общество

Киркоров не боится обвинений в оскорблении чувств верующих из-за клипа

Певец Филипп Киркоров, представивший в День святого Валентина новый клип на песню "Романы", заявил, что не боится обвинений в оскорблении чувств верующих, свой клип он сравнил с сериалом "Молодой папа".
РИА Новости вчера в 09:42
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в Берлине

РЕН ТВ 10:13
Биатлон

Устюгов прокомментировал решение IBU о дисквалификации

Российский биатлонист Евгений Устюгов заявил, что не удивлен решению Международного союза биатлонистов (IBU) о его дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
Известия 09:01
Политика

Соловьев оценил слова Зеленского о проведении выборов в Крыму

Российский телеведущий Владимир Соловьев, комментируя заявление украинского главы Владимира Зеленского о желании провести выборы на территории Крыма, назвал президента Украины удивительным человеком.
Журналистская правда 08:03
Шоу-бизнес

Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 миллионов рублей

Знаменитая российская писательница и светская львица Лена Ленина вышла замуж.
Вечерний курьер вчера в 09:58
Технологии

Названа минимальная стоимость Sony PlayStation 5

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Bloomberg, высокая стоимость новой консоли связана с тем, что производитель будет использовать дорогостоящие комплектующие, которые не так-то просто будет достать для активного выпуска предлагаемой консоли.
ToDay News Ufa вчера в 07:54
Политика

В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию

РБК 09:13
Общество

Российские пограничники задержали в Азовском море судно с украинцами

По ее данным, капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться.
Интерфакс 04:49
Здоровье

В ВОЗ предположили: коронавирусом заразятся две трети населения Земли

14.02.2020 Во Всемирной организации здравоохранения допустили, что коронавирусом COVID-19 могут заразиться две трети населения земного шара.
Портал Поиск вчера в 03:25
Общество

Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут

Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Известия вчера в 02:04
Политика

Зеленский предложил новый способ разведения сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение в Донбассе можно провести по секторальному принципу.
Московский Комсомолец 06:30
Политика

Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не поставили микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.
РИА Новости 06:13
Происшествия

Мужчине, сбитому худруком «Лицедеев», ампутировали ногу

Художественный руководитель театра "Лицедеи" Виктор Соловьев, находясь за рулем своего BMW, сбил мужчину в Санкт-Петербурге.
Вести.Ru 08:12
Происшествия

В Москве мужчина избил полицейского в отделе

В одном из московских отделений МВД мужчина избил полицейского, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка.
РБК 09:39
Политика

Ответ жителя ЛНР шокировал ведущих в эфире украинского канала

Мнение жителя города Антрацита, который вышел на связь в эфире одного из украинских телеканалов, о «воссоединении» с Украиной и президенте Зеленском буквально шокировало ведущих.
Rusvesna.su 05:12
Политика

Лавров оценил договоренности России и Турции по Идлибу

Договоренности России и Турции по сирийскому Идлибу не означают отказа от борьбы там с террористами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 10:22
Политика

Нарусову возмутило голосование по Конституции

По мнению Нарусовой, всенародное голосование по поправкам будет объективным, только если россиянам предложат голосовать «блоками»: отдельно за поправки социального характера, отдельно — за политические.
Московский Комсомолец вчера в 07:57
Происшествия

Ребенок погиб в Ростовской области от случайного выстрела из ружья

Случайный выстрел из ружья во время поездки на охоту унес жизнь ребенка в Ростовской области, в отношении владельца оружия возбуждено дело, сообщает в субботу пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
Интерфакс 03:28
Здоровье

Эти признаки помогают определить высокий уровень сахара в крови

Как сообщает ToDay News Ufa, эти пять основных признаков, говорят о высоком уровне сахара в крови организма человека.
ToDay News Ufa 12 февраля в 06:35
Армия и оружие

В России обвинили Турцию в передаче террористам американских ПЗРК

Российский военно-дипломатический источник обвинил Турцию в передаче террористам в Сирии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) американского производства.
Lenta.ru 08:23
Происшествия

В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон

Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
Вести.Ru 01:58
Шоу-бизнес

Лицо сына от Тимати впервые показала Анастасия Решетова

В середине октября 2019 года Анастасия Решетова родила рэперу Тимати наследника, мальчика назвали Ратмир.
Privet-Rostov.ru вчера в 05:16
Общество

Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы

Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.
Российская газета вчера в 01:11
Политика

Зеленский отказался считать Украину коррумпированной страной

В сентябре 2019 года миссия МВФ заявила об отсутствии видимых результатов в борьбе с коррупцией в стране, хоть в ней и наблюдается прогресс в создании институтов для борьбы с такими преступлениями.
РБК 07:25
Политика

Лукашенко объяснил решение Минска закупать нефть не только в России

Белоруссия продолжит закупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской, чтобы «не стоять на коленях» каждый год.
RT на русском вчера в 05:07
Шоу-бизнес

Алиса Фрейндлих рассказала о размере своей пенсии

Ореанда-Новости 08:33
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