Происшествия
РИА НовостиМать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Родители пропавшего на пикнике Владислава Бахова получили результаты экспертизы. Об этом рассказала мать подростка Анастасия.
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Общество
В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса
В Европе зафиксирована первая смерть человека от коронавируса, сообщает BFM TV со ссылкой на министра здравоохранения Франции Аньес Бузен.
Шоу-бизнес
Алиса Фрейндлих рассказала о размере своей пенсии
Политика
В Совфеде оценили идею Зеленского провести «выборы в Крыму»
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также «на территории Крыма».
Авто
Рассекречен дизайн и двигатели «Русского Прадо» от УАЗа
На портале Drom.ru появилась информация о новом внедорожнике УАЗ, который в народе известен, как "Русский Прадо".
Футбол
«Зенит» и «Сочи» не могут договориться об условиях аренды Кокорина
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб ещё не договорился с «Сочи» об условиях аренды нападающего Александра Кокорина.
Политика
Зеленскому не дали микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции
Президенту Украины Владимиру Зеленскому не поставили микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности.
Футбол
«Манчестер Сити» не удивлен решению УЕФА
"Манчестер Сити" прокомментировал решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить команду на два года от еврокубков, передает официальный сайт "горожан".
Политика
МИД ФРГ назвал условие полного возобновления отношений с Россией
Реализация Минских соглашений остается условием для полноценного возобновления отношений между Германией и Россией.
Биатлон
Дмитрий Губерниев прокомментировал дисквалификацию Устюгова
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о дисквалификации Евгения Устюгова и лишении сборной России золотой медали эстафетной гонки Олимпиады в Сочи.
Автоспорт
Квят впервые вывел на трассу новый болид «Альфа Таури»
Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят провёл обкатку нового болида команды, получившего индекс AT01.
Футбол
Хет-трик Кучаева помог ЦСКА разгромить «Делемон»
Московский ЦСКА одержал разгромную победу над швейцарским "Делемоном" в товарищеском матче.
Политика
Макрон описал два сценария взаимодействия с Россией
Президент Франции Эммануэль Макрон описал два сценария взаимодействия европейских стран с Россией.
Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Общество
Ширвиндт назвал информацию о своем уходе из Театра сатиры трепотней
Актер Александр Ширвиндт опроверг информацию об уходе с поста художественного руководителя Театра сатиры.
Общество
В Петербурге более десяти человек задержаны на пикете против изменения Конституции
После протестной акции в центре Петербурга в полицию доставили более 10 человек, следует из сообщения в телеграм-канале правозащитной организации ОВД-инфо.
Армия и оружие
В Киеве рассказали о модернизации танков Т-72АМТ для ВСУ
По словам Синявского, при модернизации танк разбирается полностью, после чего собирается полностью из новых деталей, которые производятся исключительно на Украине.
Биатлон
Поршнев выступит в спринте на чемпионате мира по биатлону
Российский биатлонист Никита Поршнев примет участие в спринтерской гонке, которая состоится в рамках чемпионата мира в Антхольце (Италия) завтра, 15 февраля, сообщает ТАСС.
Культура
Васильев рассказал о конфликте с Добронравовым и уходе из «Сватов»
Народный артист РФ Анатолий Васильев прокомментировал слухи о своем конфликте с коллегой по сериалу «Сваты» Федором Добронравовым.
Происшествия
В Волгограде в руках у школьника взорвался телефон
Полиция в Волгограде начала проверку по факту взрыва мобильного телефона в руках у 11-летнего школьника.
Киберспорт
State of Decay 2 переиздадут в виде Juggernaut Edition
Политика
Чавушоглу заявил, что ситуация в Идлибе не повлияет на поставку Турции российских С-400
Разногласия России и Турции по Идлибу не повлияют на поставку ракетных комплексов С-400 и отношения Москвы и Анкары в целом.
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Шоу-бизнес
Любовь Аксенова «вышла замуж» во второй раз
Актриса Любовь Аксенова, многим зрителям известная по сериалам «Содержанки» и «Мажор» во второй раз решила узаконить свои отношения с супругом – продюсером – Павлом Аксеновым.
Экономика
Предложения по снижению выплат по ипотеке подготовят к 16 марта
Вице-премьеру Дмитрию Чернышенко поручено обеспечить информирование граждан о льготных программах ипотеки.
Общество
Производитель провалившего испытания SSJ 100 обратится в прокуратуру
Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) планирует обратиться в прокуратуру после того, как ее бывший конструктор Вадим Лукашевич рассказал о проваленных самолетом испытаниях по эвакуации пассажиров.
Космос
Опубликованы полные данные о составе и происхождении астероида Аррокот
Здоровье
В ВОЗ не исключили заражение коронавирусом двух третей жителей Земли
Заразиться коронавирусом нового типа при неблагоприятном сценарии могут до двух третей населения мира, предположил советник при Всемирной организации здравоохранения Айру Лонджини.
Кино
Мэтт Ривз показал Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена
Режиссер Мэтт Ривз поделился тестовым материалом со съемок «Бэтмена», в котором впервые показал Роберта Паттинсона в образе Темного рыцаря.