Происшествия
РИА НовостиМать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Родители пропавшего на пикнике Владислава Бахова получили результаты экспертизы. Об этом рассказала мать подростка Анастасия.
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Автоспорт
Даниил Квят проведет обкатку машины AlphaTauri
Команда проведёт обкатку на трассе в Мизано, за руль сядет Даниил Квят.
Политика
Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму»
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также "на территории Крыма" Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал "112 Украина".
Происшествия
Машинист умер в поезде «Ласточка» во Владимире
Музыка
Артур Пирожков выпустил новый клип «Летим со мной»
Российский шоумен Александр Ревва, который выступает под сценическим псевдонимом Артур Пирожков, выпустил новый клип на трек «Летим со мной».
Общество
Ширвиндт назвал информацию о своем уходе из Театра сатиры трепотней
Актер Александр Ширвиндт опроверг информацию об уходе с поста художественного руководителя Театра сатиры.
Общество
ФСБ задержала судно с украинцами в Азовском море
Армия и оружие
Миг-41 может стать самым быстрым в мире истребителем
Отмечается, что МиГ-41 позиционируется как скрытый перехватчик пятого поколения.
Политика
Лукашенко объяснил решение Минска закупать нефть не только в России
Белоруссия продолжит закупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской, чтобы «не стоять на коленях» каждый год.
Армия и оружие
В России обвинили Турцию в передаче террористам американских ПЗРК
Российский военно-дипломатический источник обвинил Турцию в передаче террористам в Сирии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) американского производства.
Музыка
Лидер Rammstein назвал свою новую группу русским матерным словом
Немецкий музыкант Тилль Линдеманн запустил еще один проект, назвав его русским матерным словом.
Политика
Лавров оценил отношения России и Турции
Россия имеет хорошие отношения с Турцией, однако это не означает, что Москва должна во всем соглашаться с Анкарой.
Футбол
Главный тренер «Спартака» Тедеско может покинуть клуб
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско может покинуть клуб, сообщает Sportwetten24.com.
Армия и оружие
В Киеве рассказали о модернизации танков Т-72АМТ для ВСУ
По словам Синявского, при модернизации танк разбирается полностью, после чего собирается полностью из новых деталей, которые производятся исключительно на Украине.
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике
Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.
Политика
Зеленскому не дали микрофон во время Мюнхенской конференции
Украинскому президенту Владимиру Зеленскому не предоставили микрофон для выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Политика
МИД Норвегии ответил отказом на письмо Лаврова по Шпицбергену
Осло отказалось от предложения главы МИД России Сергея Лаврова провести консультации по Шпицбергену.
Космос
Curiosity, 2672 день: Продолжаем исследовать Хаттон
План для 2672 день содержал один научный блок, который мы заполнили различными дистанционными научными мероприятиями, которые помогут охарактеризовать пробуренный материал и окружающую поверхность.
Гаджеты
Флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro представили официально
Шоу-бизнес
Лазарев и Кудрявцева провели вместе День всех влюбленных
Телеведущая Лера Кудрявцева отметила День святого Валентина с бывшим возлюбленным, певцом Сергеем Лазаревым.
Происшествия
Путин помиловал трех граждан России
Президент России Владимир Путин 14 февраля подписал указ о помиловании трех россиян.
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Игры
People Can Fly выпустили сразу четыре трейлера Outriders
Американская компания People Can Fly, создатель Painkiller и Bulletstorm, показала сразу четыре трейлера своего экшена от третьего лица Outriders.
Футбол
Хет-трик Кучаева помог ЦСКА разгромить «Делемон»
Московский ЦСКА одержал разгромную победу над швейцарским "Делемоном" в товарищеском матче.
Общество
В Китае назвали наиболее вероятный источник коронавируса
«С точки зрения источника вируса и эпидемиологии, шаг за шагом исключая связь источников коронавируса нового типа с домашней птицей и скотом, предполагаем, что летучие мыши — самый вероятный источник, переносящий пневмонию, вызываемую новым типом коронавируса», — приводит «РИА Новости» слова главы управления по научно-техническому развитию министерства науки и техники страны У Юаньбиня.
Общество
Правительство внесло изменения в правила использования маткапитала
Правительство РФ внесло изменения в порядок направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, позволяющие направлять маткапитал на покупку жилья при помощи эскроу-счетов, сообщается на сайте кабмина.
Общество
Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут
Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Биатлон
Шипулин высказался о потере статуса олимпийского чемпиона
Если решение не удастся опротестовать, Шипулин утратит статус олимпийского чемпиона.