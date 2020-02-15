Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиМать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

Родители пропавшего на пикнике Владислава Бахова получили результаты экспертизы. Об этом рассказала мать подростка Анастасия.
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Мать пропавшего в Смоленской области подростка сообщила о результатах экспертизы останков

ТАСС11:13

Родственники — о результатах экспертизы останков Бахова: Вопросов стало больше

Life.ru09:53

Найденные под Смоленском останки принадлежат пропавшему подростку

Российская газета07:55

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости06:51

Родители Влада Бахова получили результаты экспертизы найденных в лесу останков

Телеканал 360°06:10

Родители Влада Бахова получили результаты экспертизы найденных в лесу останков

Говорит Москва05:01

Дело Влада Бахова. Стали известны результаты экспертизы ДНК останков, найденных в демидовском лесу

Smolnarod.ru03:31
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Биатлон

Фуркад рассказал о недоверии биатлонистов к Логинову

News.ru 12:05
Автоспорт

Даниил Квят проведет обкатку машины AlphaTauri

Команда проведёт обкатку на трассе в Мизано, за руль сядет Даниил Квят.
F1news.ru вчера в 14:49
Политика

Зеленский заявил о желании провести «выборы в Крыму»

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что хотел бы в октябре 2020 года провести выборы на всей территории страны, а также "на территории Крыма" Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал "112 Украина".
RT на русском 06:19
Происшествия

Машинист умер в поезде «Ласточка» во Владимире

Газета.Ru 06:11
Музыка

Артур Пирожков выпустил новый клип «Летим со мной»

Российский шоумен Александр Ревва, который выступает под сценическим псевдонимом Артур Пирожков, выпустил новый клип на трек «Летим со мной».
Культуромания вчера в 14:20
Общество

Ширвиндт назвал информацию о своем уходе из Театра сатиры трепотней

Актер Александр Ширвиндт опроверг информацию об уходе с поста художественного руководителя Театра сатиры.
Известия 07:17
Общество

ФСБ задержала судно с украинцами в Азовском море

Lenta.ru 05:18
Армия и оружие

Миг-41 может стать самым быстрым в мире истребителем

Отмечается, что МиГ-41 позиционируется как скрытый перехватчик пятого поколения.
ГЛАС.RU 06:44
Политика

Лукашенко объяснил решение Минска закупать нефть не только в России

Белоруссия продолжит закупать нефть в других странах, даже если она будет дороже российской, чтобы «не стоять на коленях» каждый год.
RT на русском вчера в 05:07
Армия и оружие

В России обвинили Турцию в передаче террористам американских ПЗРК

Российский военно-дипломатический источник обвинил Турцию в передаче террористам в Сирии переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) американского производства.
Lenta.ru 08:23
Музыка

Лидер Rammstein назвал свою новую группу русским матерным словом

Немецкий музыкант Тилль Линдеманн запустил еще один проект, назвав его русским матерным словом.
Взгляд.ру 11:59
Политика

Лавров оценил отношения России и Турции

Россия имеет хорошие отношения с Турцией, однако это не означает, что Москва должна во всем соглашаться с Анкарой.
Lenta.ru 11:00
Футбол

Главный тренер «Спартака» Тедеско может покинуть клуб

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско может покинуть клуб, сообщает Sportwetten24.com.
Газета.Ru 10:11
Армия и оружие

В Киеве рассказали о модернизации танков Т-72АМТ для ВСУ

По словам Синявского, при модернизации танк разбирается полностью, после чего собирается полностью из новых деталей, которые производятся исключительно на Украине.
Военное обозрение 03:31
Шоу-бизнес

Регину Тодоренко раскритиковали за фото в купальнике

Самые примитивные отзывы гласили, что так и есть, а некоторые так вообще, посоветовали Регине выбросить купальник на помойку, поскольку к ее угловатой фигуре он и вовсе не подходит.
Bimru.ru вчера в 09:05
Политика

Зеленскому не дали микрофон во время Мюнхенской конференции

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому не предоставили микрофон для выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.
RT на русском 11:47
Шоу-бизнес

Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой

Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Московский Комсомолец вчера в 07:33
Политика

МИД Норвегии ответил отказом на письмо Лаврова по Шпицбергену

Осло отказалось от предложения главы МИД России Сергея Лаврова провести консультации по Шпицбергену.
РИА Новости 10:25
Космос

Curiosity, 2672 день: Продолжаем исследовать Хаттон

План для 2672 день содержал один научный блок, который мы заполнили различными дистанционными научными мероприятиями, которые помогут охарактеризовать пробуренный материал и окружающую поверхность.
AstroNews.ru вчера в 10:03
Гаджеты

Флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro представили официально

Astera 13 февраля в 06:58
Шоу-бизнес

Лазарев и Кудрявцева провели вместе День всех влюбленных

Телеведущая Лера Кудрявцева отметила День святого Валентина с бывшим возлюбленным, певцом Сергеем Лазаревым.
ФАН 07:58
Происшествия

Путин помиловал трех граждан России

Президент России Владимир Путин 14 февраля подписал указ о помиловании трех россиян.
Газета.Ru вчера в 15:13
Шоу-бизнес

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса

Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Экспресс газета 13 февраля в 14:47
Игры

People Can Fly выпустили сразу четыре трейлера Outriders

Американская компания People Can Fly, создатель Painkiller и Bulletstorm, показала сразу четыре трейлера своего экшена от третьего лица Outriders.
ЭндлессГеймОвер вчера в 02:09
Футбол

Хет-трик Кучаева помог ЦСКА разгромить «Делемон»

Московский ЦСКА одержал разгромную победу над швейцарским "Делемоном" в товарищеском матче.
Газета.Ru 08:07
Общество

В Китае назвали наиболее вероятный источник коронавируса

«С точки зрения источника вируса и эпидемиологии, шаг за шагом исключая связь источников коронавируса нового типа с домашней птицей и скотом, предполагаем, что летучие мыши — самый вероятный источник, переносящий пневмонию, вызываемую новым типом коронавируса», — приводит «РИА Новости» слова главы управления по научно-техническому развитию министерства науки и техники страны У Юаньбиня.
Известия 08:40
Происшествия

Пьяный худрук театра «Лицедеи» сбил пешехода в Петербурге

Газета.Ru 06:36
Общество

Правительство внесло изменения в правила использования маткапитала

Правительство РФ внесло изменения в порядок направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, позволяющие направлять маткапитал на покупку жилья при помощи эскроу-счетов, сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 09:18
Общество

Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут

Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Известия вчера в 02:04
Биатлон

Шипулин высказался о потере статуса олимпийского чемпиона

Если решение не удастся опротестовать, Шипулин утратит статус олимпийского чемпиона.
Lenta.ru 08:59
Главное