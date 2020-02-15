Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиМать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

Родители пропавшего на пикнике Владислава Бахова получили результаты экспертизы. Об этом рассказала мать подростка Анастасия.
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Мать пропавшего в Смоленской области подростка сообщила о результатах экспертизы останков

ТАСС11:13

Родственники — о результатах экспертизы останков Бахова: Вопросов стало больше

Life.ru09:53

Родители Влада Бахова получили результаты экспертизы найденных в лесу останков

Говорит Москва05:01

Мать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела

РИА Новости06:51

Родители Влада Бахова получили результаты экспертизы найденных в лесу останков

Телеканал 360°06:10

Найденные под Смоленском останки принадлежат пропавшему подростку

Российская газета07:55

Дело Влада Бахова. Стали известны результаты экспертизы ДНК останков, найденных в демидовском лесу

Smolnarod.ru03:31
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Происшествия

В Тольятти к жилому дому привезли землю с фрагментами надгробий

РИА Новости 10:25
Здоровье

В России выздоровели все заболевшие коронавирусом

Как сказал в интервью радио Sputnik официальный представитель ситуационного центра по коронавирусу в Забайкальском крае Вячеслав Кулаков, главный врач читинской больницы Сергей Юрчук, вручил Ван Юньбиню выписку справку о выписке, набор витаминов и "поручил" больше не болеть.
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Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью изданию "Вечерняя Москва" рассказал, какая у него пенсия.
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Политика

В Совфеде назвали абсурдом идею Зеленского провести выборы в Крыму

Сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский заявил о желании провести в октябре этого года местные выборы на Украине, а также в Крыму.
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СМИ сообщили о задержании Павленского в Париже

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Группа российских туристов попала под лавину на курорте в Грузии

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Зеленскому не дали микрофон на Мюнхенской конференции

Главе украинского государства Владимиру Зеленскому на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности не поставили микрофон.
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Норвежские биатлонисты посчитали Логинова недостойным золота чемпионата мира

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WSJ: США эвакуируют своих граждан с карантинного лайнера в Японии

Власти США готовят эвакуацию своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине из-за заражения ряда пассажиров коронавирусом, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление представителя Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Генри Уолка.
RT на русском вчера в 22:38
Политика

В МИД России опровергли заявления Эрдогана о российских ЧВК в Ливии

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что заявления турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Москва якобы на высшем уровне руководит ливийским конфликтом, не соответствуют действительности.
RT на русском 13:27
Армия и оружие

Сирийская ПВО отразила ракетный удар по Дамаску

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетный удар со стороны "враждебных объектов" в небе над Дамаском, сообщает агентство SANA.
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Шоу-бизнес

Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой

Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
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«Ак Барс» одержал уверенную победу над «Спартаком»

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Машинист умер в поезде «Ласточка» во Владимире

На станции Владимир машинист умер в поезде "Ласточка".
Газета.Ru 06:11
Происшествия

СМИ сообщили о конфликте со стрельбой у рынка в Калининграде

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ФСБ задержала судно с украинцами в Азовском море

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Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом

Лидер Rammstein создал новую группу, в лучших традициях, он назвал ее русским матерным словом.
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ЦБ предложил ввести ипотечные каникулы для солдат-срочников

Почти 15 тысяч россиян уже обратились в свои банки за ипотечными каникулами. Механизм был введен в прошлом году.
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Тедеско может покинуть «Спартак» и возглавить «Герту»

Отмечается, Тедеско уважают в Германии и интерес к специалисту проявляется "Герта", которая осталась без главного тренера после увольнения Юргена Клинсмана.
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Эшли Грэм покормила новорожденного сына грудью в кафе

Многие подписчики раскритиковали модель за то, что она оголяет грудь в общественном месте.
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Президент Азербайджана: Карабахский конфликт должен быть решен поэтапно

Статус Нагорного Карабаха может быть определен позже.
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Армия и оружие

В Иране заявили о возможности войны с США после убийства Сулеймани

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что исламская республика была близка к войне с США после убийства генерала Касема Сулеймани.
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Арбитр Лапочкин — о «Спартаке» и ЦСКА, Вилкове и Егорове, нелюбимых игроках и ВАР

Интервью «СЭ» дал лучший арбитр чемпионата России-2018/19.
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Габрелянов объяснил провал шоу Собчак и Гордона «Док Ток»

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Состоялся дебют нового болида AlphaTauri AT01

Дебют автомобиля и перезапущенной команды состоялся в выставочном павильоне Red Bull Hangar 7 в австрийском Зальцбурге.
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Армия и оружие

Пять лет «Минску-2»: Глас вопиющего в пустыне

Комплекс мер по выполнению Минских соглашений был подписан пять лет назад.
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ПСЖ сыграл вничью с «Амьеном» в Лиге 1, отыгравшись с 0:3

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Политика

В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию

В Москве в санкционированном митинге оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию участвовали около 300 человек, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
РБК 09:13
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Хавбек «Ахмата» Швец выбыл на месяц из-за травмы

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец получил травму, сообщает пресс-служба грозненского клуба.
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В офисе Зеленского предложили украинцам не открывать окна для экономии

Замглавы Офиса президента Украины Юлия Ковалив посоветовала жителям страны не открывать окна, чтобы не переплачивать за тепло.
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