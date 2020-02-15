Происшествия
РИА НовостиМать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Родители пропавшего на пикнике Владислава Бахова получили результаты экспертизы. Об этом рассказала мать подростка Анастасия.
Читать в источнике
Оценить283
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 13:54, Ашберн
Здоровье
В России выздоровели все заболевшие коронавирусом
Как сказал в интервью радио Sputnik официальный представитель ситуационного центра по коронавирусу в Забайкальском крае Вячеслав Кулаков, главный врач читинской больницы Сергей Юрчук, вручил Ван Юньбиню выписку справку о выписке, набор витаминов и "поручил" больше не болеть.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии
Народный артист РСФСР Лев Лещенко в интервью изданию "Вечерняя Москва" рассказал, какая у него пенсия.
Политика
В Совфеде назвали абсурдом идею Зеленского провести выборы в Крыму
Сегодня на Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский заявил о желании провести в октябре этого года местные выборы на Украине, а также в Крыму.
Общество
СМИ сообщили о задержании Павленского в Париже
Политика
Зеленскому не дали микрофон на Мюнхенской конференции
Главе украинского государства Владимиру Зеленскому на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности не поставили микрофон.
Общество
WSJ: США эвакуируют своих граждан с карантинного лайнера в Японии
Власти США готовят эвакуацию своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине из-за заражения ряда пассажиров коронавирусом, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление представителя Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Генри Уолка.
Политика
В МИД России опровергли заявления Эрдогана о российских ЧВК в Ливии
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что заявления турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Москва якобы на высшем уровне руководит ливийским конфликтом, не соответствуют действительности.
Армия и оружие
Сирийская ПВО отразила ракетный удар по Дамаску
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетный удар со стороны "враждебных объектов" в небе над Дамаском, сообщает агентство SANA.
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Хоккей
«Ак Барс» одержал уверенную победу над «Спартаком»
Происшествия
Машинист умер в поезде «Ласточка» во Владимире
На станции Владимир машинист умер в поезде "Ласточка".
Общество
ФСБ задержала судно с украинцами в Азовском море
Музыка
Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом
Лидер Rammstein создал новую группу, в лучших традициях, он назвал ее русским матерным словом.
Экономика
ЦБ предложил ввести ипотечные каникулы для солдат-срочников
Почти 15 тысяч россиян уже обратились в свои банки за ипотечными каникулами. Механизм был введен в прошлом году.
Футбол
Тедеско может покинуть «Спартак» и возглавить «Герту»
Отмечается, Тедеско уважают в Германии и интерес к специалисту проявляется "Герта", которая осталась без главного тренера после увольнения Юргена Клинсмана.
Шоу-бизнес
Эшли Грэм покормила новорожденного сына грудью в кафе
Многие подписчики раскритиковали модель за то, что она оголяет грудь в общественном месте.
Политика
Президент Азербайджана: Карабахский конфликт должен быть решен поэтапно
Статус Нагорного Карабаха может быть определен позже.
Армия и оружие
В Иране заявили о возможности войны с США после убийства Сулеймани
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что исламская республика была близка к войне с США после убийства генерала Касема Сулеймани.
Футбол
Арбитр Лапочкин — о «Спартаке» и ЦСКА, Вилкове и Егорове, нелюбимых игроках и ВАР
Интервью «СЭ» дал лучший арбитр чемпионата России-2018/19.
Автоспорт
Состоялся дебют нового болида AlphaTauri AT01
Дебют автомобиля и перезапущенной команды состоялся в выставочном павильоне Red Bull Hangar 7 в австрийском Зальцбурге.
Армия и оружие
Пять лет «Минску-2»: Глас вопиющего в пустыне
Комплекс мер по выполнению Минских соглашений был подписан пять лет назад.
Футбол
ПСЖ сыграл вничью с «Амьеном» в Лиге 1, отыгравшись с 0:3
Политика
В Москве прошел митинг за референдум по поправкам в Конституцию
В Москве в санкционированном митинге оппозиции за проведение референдума по поправкам в Конституцию участвовали около 300 человек, заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Футбол
Хавбек «Ахмата» Швец выбыл на месяц из-за травмы
Полузащитник «Ахмата» Антон Швец получил травму, сообщает пресс-служба грозненского клуба.
Общество
В офисе Зеленского предложили украинцам не открывать окна для экономии
Замглавы Офиса президента Украины Юлия Ковалив посоветовала жителям страны не открывать окна, чтобы не переплачивать за тепло.