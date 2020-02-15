Происшествия
РИА НовостиМать Влада Бахова рассказала о результатах экспертизы найденного тела
Родители пропавшего на пикнике Владислава Бахова получили результаты экспертизы. Об этом рассказала мать подростка Анастасия.
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Культура
Габрелянов объяснил провал шоу Собчак и Гордона на Первом канале
Провал шоу «Док-Ток» на Первом канале связан с неправильно подобранными ведущими программы, считает российский журналист Арам Габрелянов.
Политика
Зеленский заявил о намерении провести выборы в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что желает провести выборы в Крыму.
Транспорт
Желтую ветку московского метро задумали соединить
Власти Москвы задумали соединить Калининскую и Солнцевскую (желтые) линии метро, вопреки планам отказаться от этой идеи.
Происшествия
Застреливший в Калининграде семейную пару мужчина умер
Мужчина, застреливший в Калининграде семейную пару, умер в реанимации.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк пришла в ЗАГС с молодым возлюбленным
На кадрах видно, что Михаил Куницын, который гораздо младше звезды, встречает ее у Грибоедовского ЗАГСа и дарит цветы.
Музыка
Лидер Rammstein назвал русским матерным словом новую группу
Лидер Rammstein создал новую группу, в лучших традициях, он назвал ее русским матерным словом.
Биатлон
Елисеев не планирует бежать индивидуальную гонку на чемпионате мира
Российский биатлонист Матвей Елисеев не примет участие в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Антхольце (Италия).
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Спорт
Кулижников вслед за Ворониной стал чемпионом мира с мировым рекордом
Россиянин Павел Кулижников выиграл чемпионат мира по конькобежному спорту в США на дистанции 1000 метров.
Кино
Звезда «Мира Дикого запада» подразнила фанатов «Бэтмена»
Джеффри Райт, который в предстоящем кинокомиксе «Бэтмен» исполнит роль комиссара Гордона, подразнил поклоников.
Культура
Руководство французской киноакадемии подало в отставку
В отставку в полном составе подал исполнительный совет Ассоциации развития кино Франции, 13 февраля сообщает Франс-пресс.
Авто
Российский завод Haval выпустил 6 тыс. автомобилей в 2019 году
Напомним, первым с конвейера тульского завода сошел кроссовер Haval F7, который стал самой массовой моделью Haval российской сборки по итогам 2019 года, выпущенной в количестве 5008 единиц.
Здоровье
Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Египте
Первый случай заражения коронавирусом нового типа выявлен на территории Египта, об этом сообщил Минздрав страны.
Гаджеты
IPhone SE 2 оснастят безрамочным экраном из Тайваня
Производство iPhone SE 2 начнется в ближайшие недели. Кроме того, сообщается, что новинка Apple получит Face ID – систему распознавания лиц.
Наука
В Иркутске готовят программу новых глубоководных исследований Байкала
Ученые научных институтов РАН, расположенных в Иркутске, готовят программу новых глубоководных исследований Байкала, которая может стать обоснованием для достройки глубоководных обитаемых аппаратов "Рифт-1" и "Рифт-2", создаваемых с 1980-х годов на базе опытно-конструкторского бюро океанологической техники.
Футбол
Гол Мане принес «Ливерпулю» победу над «Норвичем»
Наука
Сибирских ученых попросили помочь в борьбе с коронавирусом
Как рассказывает зампредседателя СО РАН Михаил Воевода, Министерство иностранных дел КНР направило в адрес Сибирского отделения РАН запрос о включении научных ресурсов в работу, которую сейчас ведет Китай по борьбе с коронавирусной инфекцией.
Музыка
Второй полуфинал конкурса «Утренняя звезда» пройдет в Иванове в новом формате
23 февраля в ивановском Центре культуры и отдыха состоится второй полуфинал конкурса «Утренняя звезда».
Шоу-бизнес
После концерта в Брянске Ольгу Бузову под руки увели со сцены
Другие пользователи считают, что Ольга Бузова просто очень устала после эмоционального выступления в Брянске.
Футбол
«ПСЖ» сыграл вничью с «Амьеном», отыгравшись со счета 0:3
Политика
США ищут замену Huawei для развития телекоммуникационных сетей
Глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что Соединенные Штаты изучают опыт зарубежных компаний, которые могут предложить альтернативу развитию современных телекоммуникационных сетей вместо китайской Huawei.
Политика
Путин и Эрдоган по телефону обсудили обострение ситуации в Идлибе
Владимир Путин и президент Турции Эрдоган по телефону обсудили урегулирование сирийского кризиса.
Политика
Эрдоган обвинил Шойгу и ЧВК Вагнера в ведении войны в Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил министра обороны России Сергея Шойгу и частную военную компанию (ЧВК) Вагнера в ведении войны в Ливии.
Культура
На премию «Серебряный лучник» претендуют более 70 проектов
Более 70 проектов, разработанных для развития общественных связей в России, поборются за звание лучшего в рамках Всероссийской конференции «Серебряный лучник».
Гаджеты
Xiaomi предложила компьютер-моноблок по цене смартфона
Здоровье
Китай исключил из статистики по умершим от коронавируса 108 человек
Национальная комиссия здравоохранения Китая, ранее сообщившая, что от коронавируса на материке погибло 1380 человек, исключила информацию о новых 108 смертях в провинции Хубэй.
Наука
Молодые ученые сжимают лед и изучают рассол
Молодые ученые определят плотность льда, а соленость они будут узнавать по рассолу, который содержится в растаявших образцах.
Футбол