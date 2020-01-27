Происшествия

АМИТЕЛАМИТЕЛМать брошенных в Шереметьево детей нашли

Социальные службы разыскали мать мальчиков пяти и восьми лет, которых бросил в аэропорту Шереметьево отец, сообщает РИА "Новости". По словам уполномоченной по правам ребенка в Хабаровском крае Виктории Трегубенко, женщина развелась с мужем и не поддерживала связь с детьми.
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с чего всё началось

От мужчины, бросившего сыновей в Шереметьево, сбегала жена

Виктор Гаврилов бросил детей в Шереметьево сегодня утром после того, как прилетел из Хабаровска. При себе у мальчиков были найдены документы и записка, предположительно, написанная родителем.
РЕН ТВвчера в 13:29

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Брошенных в Шереметьево мальчиков готова забрать их мать

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Полиция установила личность мужчины, оставившего двух детей в «Шереметьево»

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Знакомая рассказала о матери двух брошенных в Шереметьево детей

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СК проверит отца, бросившего маленьких сыновей в Шереметьево

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Брошенным в московском аэропорту детям оказывается психологическая помощь

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Официальный курс доллара повысился на 53 копейки, евро — на 49

Курс доллара повысился на 53,49 копейки, составив 62,338 рубля (61,8031 рубля на 25 января).
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Глава Чувашии Михаил Игнатьев отверг обвинения в неуважении к сотрудникам МЧС, назвав их "домыслами, слухами, сплетнями и откровенной ложью".
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Фигурное катание

В Германии возмутились триумфом российских фигуристок на ЧЕ

На фоне не самого удачного выступления немецких фигуристов на чемпионате Европы в Австрии спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Дёнсдорф раскритиковал российских спортсменок, занявших весь пьедестал в женском одиночном катании.
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В Лос-Анджелесе вручили «Грэмми»

Коммерсантъ вчера в 17:52
Хоккей

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Гендиректор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин 26 января в интервью телеканалу «Беларусь 1» назвал приоритетные направления сотрудничества с белорусскими научно-техническими предприятиями в развитии космических технологий.
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В России стартовали продажи обновленной Lada 4x4

Обновленная Lada 4x4 («Нива») поступила в продажу в России, сообщает Nation News.
РИАМО 04:25
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