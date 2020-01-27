Виктор Гаврилов бросил детей в Шереметьево сегодня утром после того, как прилетел из Хабаровска. При себе у мальчиков были найдены документы и записка, предположительно, написанная родителем.

с чего всё началось

Социальные службы разыскали мать мальчиков пяти и восьми лет, которых бросил в аэропорту Шереметьево отец, сообщает РИА "Новости". По словам уполномоченной по правам ребенка в Хабаровском крае Виктории Трегубенко, женщина развелась с мужем и не поддерживала связь с детьми.

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