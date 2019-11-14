Здоровье

Регион onlineРегион onlineМать девочки с «маской Бэмена» на лице рассказала о ходе лечения

Девочка приехала на Кубань из Майами. У нее на лице с рождения был огромный невус в виде маски Бэтмена. Краснодарский хирург взялся за удаление родимого пятна Луне Феннер.
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Мать девочки с «маской Бэтмена» рассказала о ходе операций в России

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Мама девочки с «маской Бэтмена» рассказала об операциях в Краснодаре

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Как до Луны и даже лучше. Артемию требуется удаление гигантской родинки

Аргументы и Факты12 ноября в 16:07
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Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
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Авто

Автодилеры ожидают роста цен из-за индексации утильсбора

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Минздрав объяснил сокращение младшего медперсонала в больницах

Сокращение количества младшего медицинского персонала в российских больницах может быть связано с переаттестацией санитаров, число которых к концу года может уменьшиться еще на несколько тысяч.
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В Новосибирске бойца ММА осудили за избиение прохожего

Суд приговорил бойца Белых к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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Общество

Авиакомпаниям предложили ввести единые правила перевозки животных

Общероссийское объединение пассажиров предложило установить единые правила перевозки домашних животных для всех авиакомпаний.
Известия вчера в 18:01
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На выставке X019 будет показан геймплей Age of Empires 4

Завтра, 14 ноября 2019 года, на выставке X019 будет показан геймплей игры Age of Empires 4. Об этом сегодня, 13 ноября, напомнил представитель Xbox Games Аарон Гринберг на своей странице в Twitter.
REGNUM 13 ноября в 13:23
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УМВД проверит видео с пьяными сотрудниками ДПС в Приморье

РИА Новости 00:13
Экономика

ЦБ не откажется от чеканки копеек

Центробанк не откажется от чеканки копеек, заявил "Газете.Ru" заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко.
Газета.Ru 00:05
Происшествия

В Благовещенске произошла стрельба в колледже: погибли три человека

В Благовещенске учащийся Амурского колледжа строительства и коммунального хозяйства устроил стрельбу, убив двух своих однокурсников и затем убив себя, сообщает ТАСС со ссылкой на данные областного правительства.
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Политика

Коломойский нанял личного адвоката Трампа

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Газета.Ru 00:56
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Пилот севшего в кукурузном поле самолета стал скрываться от пассажиров

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Президент России Владимир Путин заявил о существующих рисках прекращения транзита газа через Украину.
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Вильфанд: Нехарактерная для ноября погода порадует москвичей

"Штилевая погода и много солнышка", - цитирует ТАСС исполняющего обязанности директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
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Армия и оружие

Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Газета.Ru 00:29
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Instagram начал скрывать лайки у пользователей по всему миру

Instagram в тестовом режиме запустил функцию, скрывающую число лайков под постами пользователей по всему миру, сообщила пресс-служба соцсети в Twitter.
Коммерсантъ вчера в 21:01
Армия и оружие

Глава ВМС Украины заявил об усилении России «Калибрами» в Черном море

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что Россия в течение пяти лет нарастила боевой потенциал в Черном море.
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Бузова намерена выступить на Евровидении

Поп-певица и звезда «Дома-2» Ольга Бузова заявила о своем намерении представить Россию на международном вокальном конкурсе Евровидение.
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Экономика

Верховная рада Украины приняла бюджет на 2020 год

Законопроект №2000 «О государственном бюджете Украины на 2020 год» поддержали во втором чтении и в целом 279 и 280 депутатов Верховной рады Украины, сообщило 14 ноября информационное агентство «Укриформ».
REGNUM вчера в 07:51
Общество

В России изменят механизм раздела собственности супругов

Получается, заключая брачный договор, супруги не могут быть уверены, что при разделе их имущества суд учтет положения этого документа.
Российская газета вчера в 03:38
Экономика

Банк России отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»

Банк России приказом от 15 ноября 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Кредитинвест" (Республика Дагестан), говорится в сообщении регулятора.
ТАСС 00:50
Происшествия

Под Ставрополем загорелся склад с пластиковыми пакетами

Склад с пластиковыми пакетами горит на площади 1,5 тысячи квадратных метров к северу от Ставрополя, сообщает региональный главк МЧС.
РИА Новости вчера в 23:06
Футбол

Десять сборных из 24 отобраны на Евро-2020

Стало известно, какие команды поедут на финал Чемпионата Европы по футболу 2020 года. Накануне решился вопрос по последним четырем сборным.
Neva.Today вчера в 22:03
Финансы

Банки могут начать получать добровольные декларации от клиентов

Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) дать возможность гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 00:49
Политика

В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17

JIT утверждает, что новые данные указывают на то, что «российская роль в истории с MH17 простиралась дальше, чем только поставка вооружения».
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В Шереметьево столкнулись два самолета

В столичном аэропорту Шереметьево столкнулись два пассажирских лайнера, передает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
Российская газета 00:35
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В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна

Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК вчера в 03:00
Авто

Hyundai выпустит новый пикап через полтора года

Представители компании Hyundai сообщили о том, что сборка пикапов Santa Cruz начнётся в 2021 году.
Daily-Motor.Ru вчера в 13:10
Происшествия

Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от «потери рассудка»

РИА Новости вчера в 17:04
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям провели встречу с волонтерами в Лондоне

Кейт Миддлтон и принц Уильям провели встречу с волонтерами проекта Shout — они занимаются помощью людям, которые попали в кризисную ситуацию.
Salt Mag 12 ноября в 09:32
Музыка

Тилль Линдеманн «подрался» с «космонавтом» на Дворцовой площади

Красная весна вчера в 16:27
Как работают Яндекс.Новости?
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