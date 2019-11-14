Здоровье
Регион onlineМать девочки с «маской Бэмена» на лице рассказала о ходе лечения
Девочка приехала на Кубань из Майами. У нее на лице с рождения был огромный невус в виде маски Бэтмена. Краснодарский хирург взялся за удаление родимого пятна Луне Феннер.
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Мама девочки с «маской Бэтмена» рассказала о результатах лечения в Краснодаре
Кубанские новостивчера в 12:42
«Уже видно белый кусочек!» Мама Луны с родимым пятном рассказала о результатах операций
Телеканал 360°вчера в 09:55
Как до Луны и даже лучше. Артемию требуется удаление гигантской родинки
Аргументы и Факты12 ноября в 16:07
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Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
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Минздрав объяснил сокращение младшего медперсонала в больницах
Сокращение количества младшего медицинского персонала в российских больницах может быть связано с переаттестацией санитаров, число которых к концу года может уменьшиться еще на несколько тысяч.
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В Новосибирске бойца ММА осудили за избиение прохожего
Суд приговорил бойца Белых к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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Общероссийское объединение пассажиров предложило установить единые правила перевозки домашних животных для всех авиакомпаний.
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REGNUM 13 ноября в 13:23
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ЦБ не откажется от чеканки копеек
Центробанк не откажется от чеканки копеек, заявил "Газете.Ru" заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко.
Газета.Ru 00:05
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В Благовещенске произошла стрельба в колледже: погибли три человека
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Хакасия-Информ 13 ноября в 21:25
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Коломойский нанял личного адвоката Трампа
Украинский олигарх Игорь Коломойский нанял американского адвоката Марка Касовица, который неоднократно представлял интересы президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru 00:56
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Пилот севшего в кукурузном поле самолета стал скрываться от пассажиров
Lenta.ru вчера в 22:51
Политика
Путин рассказал о рисках прекращения транзита газа через Украину
Президент России Владимир Путин заявил о существующих рисках прекращения транзита газа через Украину.
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Вильфанд: Нехарактерная для ноября погода порадует москвичей
"Штилевая погода и много солнышка", - цитирует ТАСС исполняющего обязанности директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Российская газета 00:00
Армия и оружие
Появилось видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии
Опубликованы в кадры, на которых российская военная полиция берет под охрану аэродром на севере Сирии, где раньше находилась американская военная база.
Газета.Ru 00:29
Общество
Instagram начал скрывать лайки у пользователей по всему миру
Instagram в тестовом режиме запустил функцию, скрывающую число лайков под постами пользователей по всему миру, сообщила пресс-служба соцсети в Twitter.
Коммерсантъ вчера в 21:01
Армия и оружие
Глава ВМС Украины заявил об усилении России «Калибрами» в Черном море
Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что Россия в течение пяти лет нарастила боевой потенциал в Черном море.
РБК вчера в 19:54
Музыка
Бузова намерена выступить на Евровидении
Поп-певица и звезда «Дома-2» Ольга Бузова заявила о своем намерении представить Россию на международном вокальном конкурсе Евровидение.
Политическая Экспертиза вчера в 20:47
Экономика
Верховная рада Украины приняла бюджет на 2020 год
Законопроект №2000 «О государственном бюджете Украины на 2020 год» поддержали во втором чтении и в целом 279 и 280 депутатов Верховной рады Украины, сообщило 14 ноября информационное агентство «Укриформ».
REGNUM вчера в 07:51
Общество
В России изменят механизм раздела собственности супругов
Получается, заключая брачный договор, супруги не могут быть уверены, что при разделе их имущества суд учтет положения этого документа.
Российская газета вчера в 03:38
Экономика
Банк России отозвал лицензию у банка «Кредитинвест»
Банк России приказом от 15 ноября 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Кредитинвест" (Республика Дагестан), говорится в сообщении регулятора.
ТАСС 00:50
Происшествия
Под Ставрополем загорелся склад с пластиковыми пакетами
Склад с пластиковыми пакетами горит на площади 1,5 тысячи квадратных метров к северу от Ставрополя, сообщает региональный главк МЧС.
РИА Новости вчера в 23:06
Футбол
Десять сборных из 24 отобраны на Евро-2020
Стало известно, какие команды поедут на финал Чемпионата Европы по футболу 2020 года. Накануне решился вопрос по последним четырем сборным.
Neva.Today вчера в 22:03
Финансы
Банки могут начать получать добровольные декларации от клиентов
Крупные российские банки предложили Банку России (ЦБ) дать возможность гражданам подавать добровольные декларации о доходах, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 00:49
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В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17
JIT утверждает, что новые данные указывают на то, что «российская роль в истории с MH17 простиралась дальше, чем только поставка вооружения».
REGNUM вчера в 07:42
Происшествия
В Шереметьево столкнулись два самолета
В столичном аэропорту Шереметьево столкнулись два пассажирских лайнера, передает ТАСС со ссылкой на собственные источники в экстренных службах.
Российская газета 00:35
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК вчера в 03:00
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Hyundai выпустит новый пикап через полтора года
Представители компании Hyundai сообщили о том, что сборка пикапов Santa Cruz начнётся в 2021 году.
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Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от «потери рассудка»
РИА Новости вчера в 17:04
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Кейт Миддлтон и принц Уильям провели встречу с волонтерами в Лондоне
Кейт Миддлтон и принц Уильям провели встречу с волонтерами проекта Shout — они занимаются помощью людям, которые попали в кризисную ситуацию.
Salt Mag 12 ноября в 09:32
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Тилль Линдеманн «подрался» с «космонавтом» на Дворцовой площади
Красная весна вчера в 16:27