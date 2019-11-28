Общество

REGNUMREGNUMМать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Американка Кэрол Феннер показала фотографии своей дочери после первых операций по удалению огромного родимого пятна — «маски Бэтмена». Снимки и видеоролик о девочке опубликованы 28 ноября в Instagram. «С большим волнением я представляю первые результаты операций Луны», — написала женщина.
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Прямая трансляция: Чего достигли врачи в лечении девочки с «маской Бэтмена»

Life.ru04:37

Мама девочки с родимым пятном на лице создала коллекцию детской одежды

News.ruвчера в 10:18

Российский хирург рассказал об операции девочки с пятном на всё лицо

REGNUMвчера в 18:58

Появилось видео операции девочки с «пятном Бэтмена»

РИА Новостивчера в 17:12

«Результат превзошел наши ожидания»: Краснодарский доктор рассказал о лечении девочки с «маской Бэтмена»

КП - Кубань02:23

Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первый результат операции в Краснодаре

Кубань 2428 ноября в 01:03

Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения в Краснодаре

Кубанские новости28 ноября в 00:22
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Происшествия

Частный вертолёт разбился под Новороссийском, погиб пилот

REGNUM 03:41
Происшествия

Спасший ребенка школьник вручил чемпионский пояс Емельяненко

Школьник из Иркутска Слава Дорошенко, ставший специальным гостем боя между бойцом ММА Александром Емельяненко и пауэрлифтером Михаилом Кокляевым, вручил пояс победителю поединка.
Известия вчера в 17:05
Футбол

«Ньюкасл» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 15:30

В 14-м туре АПЛ «Манчестер Сити» сыграет с «Ньюкаслом» на выезде. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Sports.ru 03:55
Общество

Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц

Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Deita.ru 28 ноября в 20:45
Политика

Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях

Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 12:33
Происшествия

Лишившийся рук при взрыве работник «Дома-2» добился пожизненных выплат

Потерявший обе руки при взрыве на площадке "Дома-2" молодой человек получил пожизненные выплаты, сообщает телеканал "360".
РИА Новости вчера в 20:50
Спорт

Россиянина Устюгова дисквалифицировали на первом этапе Кубка мира

Российский лыжник Сергей Устюгов был дисквалифицирован за фальстарт в спринте на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам.
МК-Спорт вчера в 08:35
Общество

Аномальные губы стали трендом у российских женщин

Российские женщины начали обращаться в косметологические центры за аномальной формой губ.
Lenta.ru вчера в 08:55
Биатлон

Кубок мира по биатлону стартует в Эстерсунде 30 ноября

Для россиян стартовые спринты первого этапа Кубка IBU накануне в норвежском Шушене завершились без медалей.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 07:35
Политика

CNN: Киев может начать выгодные Трампу расследования

Правительство Украины может объявить о начале расследований, которые могут быть политически выгодными президенту США Дональду Трампу, в том числе в связи с его ситуацией с импичментом.
Газета.Ru 02:05
Происшествия

В ДТП в Красноярском крае погибли пять человек

В Уярском районе Красноярского края произошло ДТП, жертвами которого стали пять человек.
Российская газета вчера в 22:11
Политика

На Украине назвали условие для прямых поставок газа из России

Украина может рассмотреть вариант прямых поставок газа из России, если цена газ будет привязана к европейскому индикатору.
ТАСС вчера в 15:19
Политика

Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей

"Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным", - отметил Вячеслав Володин.
Российская газета 02:10
Общество

Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в причастности к лесным пожарам

Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил актера Леонардо Ди Каприо в том, что он спонсирует неправительственные организации (НПО), члены которых подозреваются в поджоге лесов в Амазонии.
Газета.Ru 04:04
Происшествия

Пропал осужденный за растрату 2 млрд экс-глава Минфина Ингушетии

Бывшего главу Минфина Ингушетии Руслана Цечоева осудили за растрату двух миллиардов рублей из бюджета. При этом задерживать его не стали.
Московский Комсомолец 04:40
Шоу-бизнес

Евгений Плющенко и Яна Рудковская усилили охрану дома из-за угроз сыну

Продюсер Яна Рудковская и титулованный фигурист Евгений Плющенко усилили личную охрану и охрану дома из-за угроз, которые поступали в адрес их шестилетнего сына Саши.
Lisa.ru вчера в 09:29
Происшествия

В Киеве взорвали отделение «Ощадбанка»

BFM.ru 03:48
Гаджеты

Недорогой смартфон Huawei Nova 6 с 5G представят 30 ноября

Astera вчера в 16:03
Единоборства

Кадыров поздравил Емельяненко с победой над Кокляевым

Президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил Александра Емельяненко с победой над Михаилом Кокляевым.
Нева Спорт 01:43
Экономика

Средняя ставка по ипотеке в России опустилась до двухлетнего минимума

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в октябре снизилась до минимального за последние два года значения в 9,4% после 9,68% в сентябре, говорится в сообщении ЦБ.
РИА Новости вчера в 10:55
Происшествия

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Известия 28 ноября в 17:44
Недвижимость

Какие квартиры можно купить в столичном регионе за ₽5 миллионов

Все остальное предложение сосредоточено в диапазоне от 4 до 5 млн рублей, весь объем лотов имеет небольшую площадь – от 20 до 25 кв. м. В Новой Москве предложение за 5 млн, казалось бы, должно быть гораздо шире – по оценкам аналитической платформы bnMAP.pro, варианты за эту цену экспонируются в 16 проектах на 55 корпусов – это около 30% от общего количества корпусов в продаже.
Московская перспектива 28 ноября в 07:39
Происшествия

Актера сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина избили в Москве

В Москве госпитализирован российский актер театра и кино Вячеслав Гришечкин. Актер доставлен в больницу после избиения.
Культуромания вчера в 03:06
Общество

В России выросло производство черной икры

Производство черной икры в России за девять месяцев 2019 увеличилось на 23,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Lenta.ru 03:10
Здоровье

Скворцова назвала российскую модель здравоохранения эталонной

Модель здравоохранения в России — одна из эталонных в мире, сказала министр здравоохранения Вероника Скворцова на всероссийском конгрессе пациентов.
Коммерсантъ 28 ноября в 07:04
Происшествия

В Ленобласти обнаружили безголовый скелет пенсионерки

Как отмечается, труп пенсионерки нашли на территории участка садоводства "Дружба" 28 ноября. У скелета отсутствовали череп и часть костей.
Газета.Ru 04:43
Технологии

Хакеры создали новый вирус для хищения денег из российских банков

О новом вирусе, который совершает хищения денег со счетов в российских банках, говорится в докладе Hi-Tech Crime Trends 2019 компании Group-IB.
Shraibikus News 03:44
Общество

Минтруд объяснил отказ сделать 31 декабря выходным

Российский кабинет министров принимает решение о переносе выходных дней заранее, по этой причине в настоящее время централизованно сделать 31 декабря 2019 года нерабочим уже невозможно.
Московский Комсомолец вчера в 09:26
Армия и оружие

На Украине вступил в силу закон о воинских званиях по стандартам НАТО

Украинский закон о введении новых воинских званий для сержантского и старшинского состава по стандартам НАТО опубликован в газете "Голос Украины".
РИА Новости 04:39
Политика

Apple пересмотрит политику обозначения спорных территорий из-за Крыма

Американская корпорация Apple проведет оценки относительно обозначения на картах в сервисах спорных территорий, сообщила агентству Reuters официальный представитель компании Труди Мюллер, комментируя решение Apple указать принадлежность Крыма к России в приложении "Погода" для пользователей в РФ.
Газета.Ru 02:08
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