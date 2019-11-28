Американка Кэрол Феннер показала фотографии своей дочери после первых операций по удалению огромного родимого пятна — «маски Бэтмена». Снимки и видеоролик о девочке опубликованы 28 ноября в Instagram. «С большим волнением я представляю первые результаты операций Луны», — написала женщина.

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